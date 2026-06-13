F1 | Desde Barcelona, una novedad: se puede ajustar el alerón activo en los pitstop

Al ser una de las etapas europeas más reveladoras para evaluar las cualidades de un monoplaza, el Circuit de Barcelona-Catalunya ha sido históricamente un escenario de novedades técnicas y, también este año, los equipos se han presentado con actualizaciones destinadas tanto a aumentar la competitividad como a intervenir en aquellas áreas que requerían correcciones más profundas.

En España tampoco han faltado novedades en los alerones delanteros, uno de los elementos más sensibles del reglamento, y los equipos han detectado diferencias incluso entre unidades de la misma especificación. Pero hablando precisamente de la parte delantera, desde Barcelona hay una novedad muy interesante: a partir de este gran premio será posible modificar la aerodinámica activa durante las paradas en boxes.

Conviene hacer una precisión. Para regular los alerones delanteros existen dos sistemas distintos. El primero se refiere a la aerodinámica activa, es decir, la apertura de los alerones en las zonas permitidas por la FIA, que en el caso de muchos equipos se encuentra debajo del morro. El segundo es el ajuste del ángulo de los alerones cuando están en posición cerrada, útil para modificar el equilibrio del coche.

El regulador de la incidencia del alerón en el Ferrari SF-26 Foto de: AG Photo

En general, si se quiere un tren delantero más preciso y reactivo para reducir el subviraje, se interviene levantando los alerones para aumentar la carga, mientras que para calmar un tren trasero demasiado vivo se realiza la operación contraria, quitando carga aerodinámica delante. Es un ajuste que se puede realizar en cualquier momento en boxes y durante las paradas en boxes, además de ser una de las pocas modificaciones permitidas durante el parque cerrado.

Dado que el mando con el que el mecánico ajusta el ángulo del alerón puede generar una perturbación aerodinámica, su posición se define con mucha antelación en la fase de diseño. Varios equipos, como Ferrari, han optado por colocarlo en la parte exterior del alerón, una solución que también facilita el trabajo de los mecánicos durante la parada en boxes. Otros, en cambio, han preferido integrarlo en el morro, al que se puede acceder a través de un orificio específico.

"[La posición del mando] es otra cosa que acordamos y decidimos mucho antes por motivos aerodinámicos. Si los ingenieros aerodinámicos hubieran querido fabricar un alerón que ofreciera ventajas de rendimiento en el que el regulador de la incidencia de los alerones delanteros fuera ajustable desde el interior en lugar de desde el exterior, habríamos tenido que revisar los procedimientos", explicó Diego Ioverno, director deportivo de la escudería del Cavallino, durante una entrevista exclusiva con Motorpsort.com.

McLaren es uno de los equipos que ha optado por colocar el regulador directamente en el morro Foto de: AG Photo

Sin embargo, lo interesante es que a partir de Barcelona será posible intervenir durante la parada en boxes no solo en el ángulo de los dos alerones, como ha ocurrido hasta ahora, sino también en el ajuste de la aerodinámica activa, es decir, en cuánto se bajan los alerones en las rectas. Una novedad que, en realidad, debería haber entrado en vigor en la novena carrera del calendario, inicialmente también en Barcelona, pero con la cancelación de las pruebas de Bahrein y Arabia Saudí debido al conflicto en Oriente Medio, la etapa española se ha convertido en la séptima del curso.

"Estamos trabajando en cómo se gestionarán eventualmente las paradas en boxes a partir de Barcelona, en las que el reglamento permite variar el straight mode [la aerodinámica activa] durante la propia parada. Hasta ahora, el 'straight mode' no se ha podido cambiar, pero a partir de la carrera nueve, que se ha convertido en la carrera número siete, sí se puede cambiar. Por lo tanto, hay que disponer, ante todo, de un sistema modificable", había añadido Ioverno a Motorsport.com.

Esa modificación ofrece una opción más y corresponde a los equipos decidir cómo integrarla, valorando si hacerla utilizable también durante la parada en boxes. "Luego hay que decidir si también se quiere para la parada en boxes y, en tal caso, cómo hacerlo sin perder tiempo. Es algo en lo que estamos trabajando", había adelantado el director deportivo de los del Cavallino.

En Barcelona, han aparecido en algunos morros un segundo orificio que debería permitir tanto el ajuste del ángulo de los alerones delanteros como el de la aerodinámica activa. En concreto, en el nuevo alerón delantero de Ferrari, que introduce cambios profundos en los endplates y en la configuración de los alerones, han aparecido unos orificios en cuyo interior parece estar integrado un sistema de regulación. El mando dedicado a la incidencia de los alerones, en cambio, se ha mantenido en la posición tradicional en la parte más exterior del alerón.