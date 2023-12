Norris habla del secreto de su "mejor año en la Fórmula 1"

Lando Norris reconoce que la temporada 2023 fue su mejor año en la Fórmula 1, ya que mejoró la gestión de los neumáticos respecto a 2019, año en el que debutó en el 'Gran Circo' y ya pudo demostrar su nivel y talento como piloto.

Si bien es cierto que McLaren tuvo un comienzo difícil de curso, las actualizaciones le ayudaron a pasar de luchar por llegar a la Q2 a ser habitualmente el máximo rival de Red Bull, algo que obviamente ayudó a que Norris consiguiera un récord personal de siete podios.

Cuando se le pidió que valorara su propia temporada 2023 en una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Norris respondió: "Creo que ha sido mi mejor año".

"También creo que ha sido nuestro mejor año como equipo. Supongo que en gran parte es por las razones obvias, el éxito que hemos sido capaces de tener tras el mal comienzo que tuvimos".

"Creo que ha habido un montón de grandes actuaciones, tanto en términos de carreras como de buenos resultados. México [donde Norris pasó del 17º a quinto con algunos adelantamientos bastante llamativos] probablemente sea el punto culminante de todo eso".

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, dijo recientemente a Motorsport.com que en 2023 Norris tenía la "capacidad de entender cómo conducir el coche, dónde están los neumáticos, lo que significan los cambios de condiciones, cómo [él] debería adaptar su estilo de conducción" para ayudar al equipo en líneas generales a estar más cerca de Max Verstappen.

Al escuchar esas palabras, Norris explicó que siente que "todavía tengo que adaptarme cada fin de semana" para conseguir hacer mejores actuaciones en carrera y controlar uno de los elementos críticos de la F1, como es la gestión de los neumáticos de Pirelli.

"Todavía no me siento muy cómodo cada fin de semana, pienso 'el coche va a hacer esto este fin de semana y luego aquello', pero la mitad de las veces no lo hace", reveló.

"Así que entonces pienso: 'Vale, ahora tengo que conducirlo de forma distinta' y todas esas cosas".

"Creo que en la Fórmula 1 se juzga todo con demasiada premura. Si un piloto tiene dos buenos fines de semana seguidos, dicen 'oh, ha vuelto'. Pero al fin de semana siguiente vuelve a desaparecer y es lo contrario", explicó el británico.

¿Habrá encontronazos entre Norris y Piastri en 2024?: Fórmula 1 McLaren F1 no teme una posible tensión entre Norris y Piastri

"Así que creo que siempre he hecho buenas carreras de vez en cuando, pero cuando lo miro como temporada completa, con todas las carreras, este año he sido más consistente los domingos".

"No importaban las condiciones, si hacía frío o calor, si el coche era muy rápido o tenía problemas, si la puesta a punto era la que yo quería o no, si salía delante o detrás, siempre podía sacar el máximo partido de cualquier situación en la que me encontrara".

"Y creo que eso es lo que he mejorado este año. He sido capaz de adaptarme aún más a los diferentes escenarios y condiciones que te desafían cada fin de semana", explicó.

Norris atribuyó su mejora personal al "tiempo y esfuerzo invertido", que según él incluyó "un montón de tiempo en los simuladores, análisis de datos y aprendizaje".

"No voy a desvelar los secretos, pero una de las cosas más importantes ha sido el simulador. Pero también he gastado mi tiempo en mirar mis datos contra Daniel Ricciardo [2021-2022] y Oscar Piastri [2023], incluso con Carlos Sainz [2019-2020].

"Volvimos tan atrás para entender un poco lo que estaba haciendo bien y mal ahora, lo que estaba haciendo bien y mal en ese entonces. El secreto es sólo trabajo, básicamente", concluyó Norris.

