Norris responde a los rumores de Verstappen y McLaren: "Puedo ganar a cualquiera"

En las últimas semanas, se han generado una serie de rumores que han colocado a Max Verstappen fuera de Red Bull, con una vinculación especial sobre hacia McLaren. Sin embargo, esto no parece preocupar demasiado al actual campeón, Lando Norris.

En la previa del GP de Gran Bretaña, el piloto británico fue preguntado por la posibilidad de que Verstappen se una a McLaren y si eso podría afectar a su futuro en el equipo.

"Para ser sincero, hay muchos pilotos que quieren venir a McLaren. Así que no sé por qué destacas precisamente a Max. Hay bastantes otros que también quieren venir. Quiero decir, es algo genial. Es positivo que un cuatro veces campeón quiera sumarse. No sé hasta qué punto es cierto, pero es genial".

A nivel personal, Norris no se ve fuera de McLaren sea quien sea su compañero, aunque defiende la buena colaboración que tiene ahora mismo con Oscar Piastri.



"Si surge la oportunidad de pilotar con otros pilotos, es algo que siempre he esperado con ilusión. Pero por ahora no es nada concreto. No es algo serio".



"Y también estoy muy ilusionado con mi futuro en McLaren. Voy a seguir aquí durante muchos, muchos años más. Así que estoy ilusionado por ver con quién me emparejen".



"Pero, por el momento, Oscar y yo seguimos trabajando muy bien juntos. Y estamos deseando seguir trabajando juntos durante muchos años más. Así que ese es nuestro objetivo por ahora", explicó.

Ante la posibilidad de tener a Verstappen como compañero en un futuro, Norris fue preguntado sobre si se veía capaz de derrotar al holandés con el mismo coche.

El actual campeón del mundo de la Fórmula 1 no dudó, pero aprovechó el momento para elogiar a Verstappen por lo que es capaz de hacer cada fin de semana.



"Sí que creo que puedo ganar a cualquier piloto. Creo que lo que hace que Max sea tan increíble es su rendimiento a lo largo de toda la temporada. Lo impresionante es que, fin de semana tras fin de semana, rinde al nivel que lo hace".

"Creo que muchos pilotos de la parrilla pueden salir a por la pole y marcar vueltas increíbles. Lo que convierte a alguien en grande y en parte de la élite es rendir a ese nivel en cada sesión de entrenamientos, en cada clasificación, en cada carrera. Y creo que eso es algo que Max es capaz de hacer mejor que casi nadie".

"Así que [yo estaría encantado] ya sea con él o con la oportunidad de enfrentarme a Lewis, Fernando o a cualquiera de los pilotos que la gente sabe que son los mejores".



"Creo que, al mismo tiempo, es una oportunidad genial para mí. Estoy muy emocionado por lo que pueda depararme el futuro", concluyó.