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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Cinco conclusiones rápidas del GP de Brasil de F1

Lando Norris gana el emocionante Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, mientras que Mercedes se asegura el campeonato de constructores. ¿Y qué más?

Motorsport.com Staff

Editado: 8 nov 2026, 19:03

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Otra impresionante remontada de Verstappen, pero Norris estuvo en otra liga

Después de la clasificación, Max Verstappen y Lewis Hamilton estaban de acuerdo: abrirse paso a través del pelotón en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos sería considerablemente más difícil con los coches de 2026 que en años anteriores.

Había muchos argumentos para respaldar esa opinión: ya no habría DRS, un modo de adelantamiento que no sería especialmente potente en esta pista, y una estrategia de despliegue del MGU-K que sería la misma para todos los pilotos.

Aun así, Verstappen volvió a atravesar el pelotón como un cuchillo caliente en mantequilla, como ha hecho tantas veces en Sao Paulo. Fue otra remontada impresionante, igual que las que protagonizó en 2016, 2024 y 2025. Le valió a Verstappen el premio al Piloto del Día, pero no la victoria en esta ocasión.

Y fue así porque un hombre estuvo intocable en Interlagos: el campeón del mundo del año pasado. Lando Norris ya había logrado la pole position el sábado, y aunque George Russell sintió que había sido más rápido ese día, no hubo absolutamente ninguna discusión sobre la superioridad de Norris el domingo. Norris estuvo en otra liga durante la mayor parte de esta carrera. Kimi Antonelli sí consiguió ponerse líder en la salida, pero Norris estuvo impecable a partir del problema del italiano: en mojado o en seco, dominó todas las condiciones, subrayando su evolución.

- Ronald Vording

Lando Norris, McLaren

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mercedes cumple la profecía

Bien, a falta de tres carreras Mercedes ya ha conquistado los dos campeonatos, lo cual sin duda es todo un éxito en este primer año con el gran cambio de reglas. Cinco años después recuperan el trono de la categoría, y el logro es enorme si recordamos que en 2024 eran cuartos en el mundial de constructores.

Han cumplido la profecía, es decir, lo que se esperaba desde hace mucho tiempo. Dominaron desde el principio y afrontarán el último triplete con la tranquilidad de tener en sus manos los dos trofeos. Sin embargo, el domingo de Interlagos no ha salido como ellos esperaban, y ahí puede estar su gran preocupación para 2027. Antonelli parecía tener la carrera controlada hasta un problema de fiabilidad, que ha sido el único déficit del equipo alemán este año (y Russell, más allá de sus errores, puede dar fe).

George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Aun así, la gran mejora de Sepang del equipo acabó dando sus frutos pese a ser más difícil de explotar. Mercedes ganó en Austin y podría haber repetido ese éxito en Interlagos si Antonelli no hubiera sufrido un problema después de su parada en boxes. Quizá no fue exactamente la manera en que el jefe de equipo Toto Wolff quería sellar el título, pero la temporada en sí fue más que impresionante. Y pese a todo, salen de Brasil con más ventaja sobre el segundo clasificado... y el mundial conquistado.

- Jose Carlos de Celis

Hamilton y Leclerc aclararon las cosas, pero Ferrari aún tiene otros problemas que resolver

El GP de Sao Paulo difícilmente podría haber sido más diferente para Ferrari en comparación con una semana antes. En México, la Scuderia tenía el paquete más competitivo de todos, pero dejaron escapar un posible doblete de una forma que ya ha sido objeto de mucha discusión y debate.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El jueves por la noche, Frederic Vasseur por fin pudo sentarse con sus pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc y recalcarles que sus intereses personales nunca más deben anteponerse a los de los 2.000 empleados de Maranello. Está por ver lo eficaz que fue esa conversación, pero en Interlagos los problemas de Ferrari fueron de una naturaleza completamente distinta.

Ferrari tuvo problemas de ritmo puro en Sao Paulo. Eso ya ocurría el viernes, cuando Vasseur reconoció los problemas de equilibrio del coche del equipo. El domingo no fue mucho mejor. La salida de Hamilton fue impresionante, pero las cosas fueron cuesta abajo a partir de ahí. Ferrari nunca estuvo en la pelea por los puestos de podio y, dado que Verstappen sí logró una gran remontada, las sanciones de parrilla no lo explican del todo.

Leclerc y Hamilton acabaron séptimo y noveno respectivamente, demostrando que Ferrari aún tiene debilidades que deben abordarse de cara al próximo año, especialmente la falta de velocidad punta que hizo que su avance por el pelotón fuera de todo menos fácil.

- Ronald Vording

Esta vez, Russell no puede culpar a la mala suerte

George Russell tiene motivos para estar frustrado con su temporada. Llegó a Brasil hablando de problemas en 14 de los 20 grandes premios disputados y el sábado sufrió otro contratiempo cuando Mercedes le ordenó abortar una vuelta con la que podía pelear por la pole. Pero lo que ocurrió el domingo a la salida de boxes fue cosa suya.

Pese a salir séptimo por una sanción de cinco posiciones al cambiar el motor de combustión, Russell se situó rápidamente tercero y entró en la pelea por el podio. Había una oportunidad de lograr un gran resultado, especialmente con los problemas que después sufrió Kimi Antonelli. Sin embargo, cambió los intermedios por blandos e hizo un trompo en la salida del pitlane.

George Russell, Mercedes

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Sí, esa zona seguía mojada y la salida de Interlagos tiene sus complicaciones. Pero fue un error de novato que comprometió su carrera. El pequeño roce con el muro al intentar colocar el coche en la dirección correcta solo empeoró las cosas.

La lluvia final y el regreso a los intermedios ayudaron a Russell a recuperar terreno hasta la quinta posición, antes de que Mercedes ordenara intercambiar puestos con Antonelli, que sufría problemas de dirección. El cuarto puesto fue un resultado respetable, pero no debería ocultar una oportunidad perdida. Russell ha sufrido muchos contratiempos fuera de su control esta temporada. Este era uno que podía haber evitado.

— Pol Hermoso

Alonso vuelve a demostrar que su talento sigue intacto

En una temporada 2026 en la que Aston Martin y Honda han sido las grandes decepciones debido a su pobre rendimiento y falta de fiabilidad, Fernando Alonso no ha podido hacer muchas actuaciones destacadas. Sin embargo, en el Gran Premio de Sao Paulo, en Interlagos, las complicadas condiciones meteorológicas le dieron un regalo.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A sus 45 años, el piloto asturiano sacó todo su talento a relucir en la clasificación de Brasil para conseguir la primera Q3 del equipo en toda la temporada, lo que le permitió empezar la carrera octavo, una posición inimaginable para el AMR26 en condiciones de seco.

En carrera, pese a una mala salida, Alonso volvió a estar un paso por delante de lo que su coche le permitía sobre el papel, codeándose incluso por momentos con los Ferrari de Leclerc y Hamilton, realizando maniobras de adelantamiento al alcance de muy pocos pilotos y soñando con un top 10 imposible por rendimiento puro del monoplaza.

Finalmente, Alonso no pudo llegar a la zona de puntos y se conformó con el 12º puesto, pero lo más importante es que demostró que cuando el talento del piloto empieza a importar más, él sigue siendo uno de los que más destaca.

- Juanjo Sáez

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