Crónica de carrera

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Norris se impone en el alocado GP de Brasil y Mercedes se corona en constructores

Lando Norris se llevó la victoria en un complicado domingo en el GP de Sao Paulo o GP de Brasil, donde Mercedes, fuera del podio (donde hubo doblete de Red Bull), se hizo con el título. Alonso, 12º.

Jose Carlos de Celis

Editado: 8 nov 2026, 18:47

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El Autódromo José Carlos Pace de Interlagos y la lluvia dejaron un domingo muy interesante de F1, con tensión en diferentes momentos. Fue una carrera que empezó sobre mojado, luego se disputó mayormente en seco, y de nuevo fue bajo la lluvia en la parte final, aunque dio la sensación de que, de durar un par de vueltas más, habría sido más caótica porque caía más agua. Y ganó Lando Norris, que en la salida perdió el liderato y de hecho se colocó tercero tras Antonelli y Lawson, pero luego aprovechó los problemas del campeón para ponerse al frente y no fallar.

Y es que Andrea Kimi Antonelli parecía tenerlo controlado hasta que tras su parada empezó a sentir problemas en el Mercedes, concretamente en la suspensión, y se salió un par de veces en la primera curva. Luego, en las últimas vueltas, tuvo que dejar pasar a su compañero George Russell -que acabó cuarto después de un grosero error en el pitlane tras el primer cambio de neumáticos- con él quinto. El resultado fue suficiente para dar a Mercedes el título de campeón de constructores, recuperando el trono que no tenían desde 2021.

El podio junto a Norris lo protagonizaron los dos Red Bull. La gran remontada fue la de Max Verstappen, que salía en la parte trasera (21º) y terminó segundo, con Isack Hadjar, que en determinado momento de la carrera le tuvo que dejar pasar pero que luego tuvo un ritmo inferior, tercero.

Uno de los grandes animadores del domingo fue Lewis Hamilton: hizo una gran salida, pasando de 20º a 9º en la primera vuelta, luego perdió ritmo con un Ferrari en problemas, y finalmente falló en la estrategia de las últimas vueltas, quedándose con neumáticos de seco y marcándose un trompo. Acabó 9º, detrás de un Liam Lawson que en los primeros compases, sobre mojado, fue segundo, para acabar conformándose con ser octavo. Delante de ellos, Oscar Piastri fue sexto y Charles Leclerc séptimo.

Completó los puntos Nico Hulkenberg, otro de los pilotos destacados en este alocado fin de semana.

Fernando Alonso fue 12º, pero dejó alguno de los momentos de la carrera, como el adelantamiento a Hamilton por el exterior de la curva 6 al principio de la prueba. Luego, con la pista seca, el Aston Martin mostró su realidad, y pese a las manos del asturiano, brillante en mojado, se marcha de vacío.

Como también Williams, en otro evento desastroso, con Alex Albon 15º y Carlos Sainz 19º, solo delante del debutante Rafael Cámara, en una carrera que acabaron 20 pilotos (Valtteri Bottas ni llegó a salir con problemas en un neumático en su Cadillac y Lance Stroll abandonó con un fallo de batería).

Resultados de la carrera de F1 en Brasil, GP de Sao Paulo 2026

Carrera

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Abandono Chasis Motor 1 L. Norris McLaren 1 71

-

3 25 McLaren Mercedes 2 M. Verstappen Red Bull 3 71

+14.602

14.602

14.602 3 18 Red Bull Red Bull 3 I. Hadjar Red Bull 6 71

+24.485

24.485

9.883 3 15 Red Bull Red Bull 4 G. Russell Mercedes 63 71

+33.991

33.991

9.506 2 12 Mercedes Mercedes 5 A. Antonelli Mercedes 12 71

+36.017

36.017

2.026 3 10 Mercedes Mercedes 6 O. Piastri McLaren 81 71

+56.475

56.475

20.458 3 8 McLaren Mercedes 7 C. Leclerc Ferrari 16 71

+1'13.586

1'13.586

17.111 2 6 Ferrari Ferrari 8 L. Lawson Racing Bulls 30 71

+1'15.402

1'15.402

1.816 3 4 RB Red Bull 9 L. Hamilton Ferrari 44 70

1 lap

3 2 Ferrari Ferrari 10 N. Hulkenberg Audi 27 70

1 lap

3 1 Audi Audi Ver resultados

Resumen completo de la carrera de F1 en Brasil

Antonelli salió mejor y se puso líder en la salida, y de hecho Lawson también adelantó a Norris en las primeras curvas. Pasado esas 'Eses' hubo algo de tensión un poco más atrás, aunque la mejor salida fue la de Lewis Hamilton, que partía 20º y se logró poner noveno.

No hubo ningún toque en las primeras vueltas, y lo más divertido, cuando Hamilton vio reducido su ritmo, fue ver a Verstappen remontar, pasando a dos pilotos a la vez y poniéndose séptimo en la vuelta 5, habiendo ganado 14 posiciones.

Según se fue secando la pista, Lawson empezó a perder ritmo y Norris le quitó la segunda posición, antes de que Hadjar también le pasara y le dejara cuarto. En la siguiente vuelta, Russell también dio cuenta de Lawson, mientras Verstappen se acercaba a Hulkenberg. Como Lawson, Albon también iba cayendo poco a poco, y tras adelantarle Piastri para ser 8º, Verstappen pasaba a Hulkenberg.

Hamilton fue investigado por haber ganado tiempo al salirse de la pista, y Ferrari le pidió ceder la posición con Lindblad. Para hacerlo, tuvo que dejar primero pasar a Bearman y luego ya al de Racing Bulls, lo que permitió a Leclerc pegarse a su compañero.

Piastri también pasó a Hulkenberg, y Leclerc adelantó a Hamilton sin que saltaran chispas. Y poco después, en la curva 6 y por fuera, Alonso también pasó al heptacampeón inglés.

Russell adelantó a Hadjar en la vuelta 11 para alcanzar posiciones de podio, y Verstappen dio cuenta de Lawson para ser quinto y empezar a perseguir a su compañero. Hamilton, que se había quejado de sus neumáticos por radio, fue el primero en entrar en la vuelta 15 para montar gomas de seco, y Sainz le siguió.

Alonso empezó a atacar a Leclerc, y cuando todos vieron que Hamilton y Sainz lograban ser muy rápidos, reaccionaron, por lo que entraron Norris, Russell y Hadjar, quedándose en pista Antonelli y Verstappen. Pero tras el cambio de ruedas, Russell se marcó un trompo en el carril de boxes, aún mojado, y cai se le lleva por delante Hadjar. Entre tanto, Alonso, que se quedó fuera, se puso quinto, pero en la siguiente vuelta pararon Antonelli, Verstappen y el español.

Parando el primero, Hamilton había hecho undercut a Leclerc y Alonso, aunque Antonelli sí pudo mantener el liderato. Norris era en ese momento el piloto más rápido de la parrilla, y Norris se acercó completamente a él, mientras el campeón gritaba por radio que algo iba extraño en su coche, quejándose de la suspensión. Y justo después de hacer la vuelta rápida de la carrera, hizo un trompo en la primera vuelta, perdiendo el liderato de la carrera pero logrando evitar el muro y quedándose segundo. Hadjar llegó a su altura, y en la siguiente vuelta le pasó.

Los problemas de Antonelli en la primera curva siguieron reproduciéndose, y al inicio de la vuelta 24 se volvió a salir, pasándole Verstappen. Hubo otros problemas en esa primera frenada, como la salida de pista de Camara o la pasada de un Colapinto que casi se lleva puesto a Leclerc.

Ya en seco, se demostró que adelantar con estos coches no es fácil en Interlagos, y Russell se pasó varias vueltas detrás de Hulkenberg. Por fin le pasó en la vuelta 30, a tiempo para evitar que Hamilton, que había adelantado a Lindblad, llegara a su zaga.

Albon continuó sufriendo, y Alonso se pegó a él, forzando al ango-tailandés a un error en la primera curva. El Williams y el Aston Martin se batieron en duelo, y salió ganando el asturiano para ser undécimo.

Por delante, a Hadjar le ordenaron dejar pasar a Verstappen, que cuando se puso segundo, estaba ya a casi nueve segundos de Norris. Hamilton fue el primero en hacer la segunda parada, en la vuelta 39, y montó otro juego de blandos.

Leclerc adelantó a Alonso, que paró en la vuelta 48, regresando a pista 14º. Tan rápido iba Hamilton, que se desdodobló de Norris. Hadjar encendió las alarmas cuando avisó de que empezaba a llover, pero en McLaren no debían confiar en ello, porque metieron a Norris en boxes. El inglés, que lideraba cómodamente, salió justo detrás de Piastri y justo delante de Alonso. Tampoco Red Bull se fió del aviso de lluvia, y metieron de hecho a Hadjar.

Antonelli entró en la vuelta 54 y Norris recuperó su liderato. Con 37 vueltas de neumático, Russell no pudo hacer nada para detener a Hadjar, que marcó vuelta rápida. En la vuelta 55 empezó a caer una leve llovizna, pero a Norris le avisaron de que diez giros más tardes se intensificaría.

En la vuelta 62, Pérez entró y Alonso también se la jugó a parar, y justo en ese momento por fin paró Russell. En la 63, viendo que Alonso estaba pasando a rivales, entraron Norris, Verstappen, Hadjar, Antonelli y casi todos los demás. Con neumáticos de seco, Hamilton se marcó un trompo, perdiendo todas sus opciones de puntuar.

Mercedes pidió a Antonelli dejar pasar a Russell, y hasta el final solo cambió que Leclerc robó la séptima plaza a Lawson, no sin tocarse.

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