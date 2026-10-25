Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Norris lamenta haber hecho "un trabajo muy malo" con "el coche más difícil"

El piloto de McLaren ocupaba inicialmente la sexta posición, pero una infracción de los límites de la pista le hizo caer a la octava en el Gran Premio de Fórmula 1 del domingo en Austin.

Ed Hardy Ronald Vording

Editado: 25 oct 2026, 11:40

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Lando Norris se mostró tremendamente frustrado por su "pésimo trabajo" en la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, ya que terminó octavo a pesar de creer que era posible conseguir un puesto en la primera fila.

El actual campeón del mundo compartirá la cuarta fila con su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, aunque era sexto tras cruzar la meta en la Q3, antes de que ese tiempo fuera anulado por haber sobrepasado los límites de la pista en la curva 19. El tiempo que había marcado en su primera vuelta solo le valió para ser el 'último' de las cuatro escuderías principales.

Eso prolonga una racha decepcionante para McLaren, que no ha conseguido subir al podio en los últimos tres grandes premios, al verse superado en desarrollo por Red Bull, por detrás de Mercedes y Ferrari.

Pero, a pesar de las debilidades del MCL40 en cuanto a velocidad en recta y rendimiento en curvas lentas, Norris sigue considerando que podría haber logrado mucho más en Austin.

"El coche ha estado muy fuerte hoy en cuanto a ritmo", afirmó. "Es increíblemente difícil de pilotar".

"Probablemente el coche más difícil que he tenido que pilotar en mi vida. Pero era lo suficientemente bueno para el segundo puesto, así que debería estar en segunda posición y estoy en octava, así que, claramente, hoy lo he hecho muy mal".

Lando Norris, McLaren

Foto de: Chris Graythen / Getty Images

Así pues, Norris sigue creyendo que es posible sumar una buena cantidad de puntos en la carrera del domingo, sobre todo tras haber liderado la Q1 —aunque muchos otros utilizaron neumáticos medios y no blandos—.

No obstante, el británico acabó clasificándose a un segundo del poleman de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, y a 0.835 s del segundo clasificado, Max Verstappen, de Red Bull.

"El coche era rápido, pero es un rollo de conducir", añadió Norris. "Vi que se podía conseguir un buen resultado, es posible. Creo que sigo confiando en que mañana podamos conseguir un buen resultado".

Apunta:

"No sé hasta qué punto será fácil adelantar y cosas por el estilo. Pero, en gran parte del circuito, parecemos estar a la altura".

"Nos cuesta mucho el sector tres y la velocidad es muy baja. Sinceramente, lo hacemos bastante mal. Pero el domingo será otro día".

Lo que resulta aún más frustrante para el piloto de 26 años es que McLaren ha llevado a Texas la primera fase de su último paquete de mejoras del año, que incluye una geometría revisada de la suspensión delantera y un perfil modificado del difusor.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Max Verstappen, Red Bull Racing; Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Intentamos mejorarlo cada vez", dijo Norris. "Mejoramos el coche, incorporamos actualizaciones".

"Pero es algo en lo que no estamos del todo… No sé, puede que el coche simplemente no sea lo suficientemente rápido y, por eso, siempre hay esperanza de que pueda hacer una vuelta espectacular y ser primero".

"Pero mejoras tres curvas y, de repente, las otras tres se convierten en una pesadilla. Es simplemente imposible. Es un coche con el que resulta imposible alcanzar la perfección que quiero lograr en este momento".

"Lo cual es una pena, porque quiero ir a por la pole, y tengo que decirme a mí mismo que me conforme con ser 5º, y no quiero hacerlo".

Los problemas también afectaron a Piastri, y el australiano afirmó: "No he estado ni de lejos tan competitivo como me hubiera gustado".

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