Noticias

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

McLaren llega con novedades a Austin, un circuito que se adapta al MCL40

Rob Marshall, director técnico y diseñador jefe de McLaren, no oculta su intención de retomar la senda del éxito en Singapur con algunas mejoras.

Franco Nugnes

Editado: 20 oct 2026, 17:51

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

McLaren quiere revertir la tendencia negativa de los últimos grandes premios, que le ha hecho alejarse de Ferrari en la lucha por la segunda posición en el campeonato de constructores, mientras que Red Bull, que ahora está a solo siete puntos de los monoplazas de color papaya, es cada vez una mayor amenaza.

En el último triplete, McLaren solo ha sumado 33 puntos, lo que ha roto la tendencia que tras las dos victorias de Lando Norris en Hungría y los Países Bajos.

La tendencia no ha segudio porque el último paquete de actualizaciones presentado en Bakú no ha dado los resultados esperados y en la escudería se han vivido momentos de nerviosismo, como el accidente del campeón del mundo con su compañero de equipo, Oscar Piastri, al final de la carrera sprint del GP de Singapur.

El calendario, que no para, da inicio a otro triplete que arrancará este fin de semana en Austin, en el que McLaren debe dar un giro a este final de la temporada 2026.

"El Circuito de las Américas (COTA) es físicamente exigente tanto para el piloto como para el coche. La sucesión de curvas de alta velocidad, caracterizadas por los pianos traicioneros, genera cargas elevadas que pueden poner en apuros a los piloto y a su misma vez provocar daños", explica Rob Marshall, director técnico y jefe de diseño.

De hecho, en el MCL40 se esperan novedades técnicas para la cita en Texas.

"Para esta prueba llevaremos algunas actualizaciones, con el objetivo de mejorar la fiabilidad en la frenada y resolver algunos problemas relacionados con el rendimiento. Además, probaremos pequeños cambios en los bajos del coche".

"Todos hemos visto lo difícil que ha sido, en las últimas cinco o seis carreras, predecir los resultados entre los equipos punteros. Hay múltiples factores en juego: la introducción de actualizaciones, la mayor o menor adaptabilidad de los coches a los circuitos y la sensación de los pilotos en cada uno de ellos, por citar solo algunos. Las últimas carreras no han sido especialmente positivas para nosotros, pero creo que estamos volviendo a crecer; Austin es, probablemente, un circuito más adecuado para nuestro coche".

Más sobre McLaren:

Con este nuevo paquete de mejoras, McLaren espera obtener datos positivos en Austin.

"Los entrenamientos libres serán fundamentales para comparar los datos obtenidos con nuestras herramientas de desarrollo con los de la pista. Todavía estamos aprendiendo a sacar el máximo potencial de este coche. Aquí encontramos todo tipo de curvas, por lo que nuestro objetivo principal será encontrar el mejor equilibrio posible".

"De cara al próximo año, el equipo ha aprendido mucho de esta primera temporada de la nueva era técnica. Dado que los cambios normativos previstos para 2027 son bastante moderados, gran parte de los componentes y las filosofías de diseño de este coche siguen siendo válidos para la dirección que debemos tomar de cara al futuro".

"Aunque no se mantendrá el hardware específico, los conocimientos adquiridos y la correlación de datos siguen siendo un patrimonio valioso. Cada vez que logramos comparar los resultados de las simulaciones, del túnel de viento y de la pista, perfeccionamos las herramientas y la comprensión para 2027", concluyó.

Apunta:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior La FIA asegura que es "seguro" celebrar las carreras de F1 en Qatar y Abu Dhabi

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Franco Nugnes





La FIA separa a los equipos de F1 del resto de proyectos para prohibir el intercambio de información



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



6 h



La FIA separa a los equipos de F1 del resto de proyectos para prohibir el intercambio de información





Ferrari llegará a tiempo con sus mejoras a Austin F1, en busca de su nueva esencia



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Ferrari llegará a tiempo con sus mejoras a Austin F1, en busca de su nueva esencia





Cómo Ferrari buscará dar a Leclerc y Hamilton un F1 menos impredecible en Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 d



Cómo Ferrari buscará dar a Leclerc y Hamilton un F1 menos impredecible en Austin

Más de

Lando Norris





Horarios del GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo ver: ¡atentos al reloj y al Mundial!



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 d



Horarios del GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo ver: ¡atentos al reloj y al Mundial!





La razón por la que Norris está "agotado y desgastado mentalmente" con el actual McLaren



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



4 d



La razón por la que Norris está "agotado y desgastado mentalmente" con el actual McLaren





Pilotos y equipos de la F1 para 2027: ¿qué asientos libres quedan?



Fórmula 1



Fórmula 1 5 d



Pilotos y equipos de la F1 para 2027: ¿qué asientos libres quedan?

Más de

McLaren





El tercer mundial de Senna en F1, el más difícil y el mejor



Fórmula 1



Fórmula 1 11 h



El tercer mundial de Senna en F1, el más difícil y el mejor





McLaren F1 usará las últimas mejoras de 2026 para probar piezas del coche de 2027



Fórmula 1



Fórmula 1 22 h



McLaren F1 usará las últimas mejoras de 2026 para probar piezas del coche de 2027





McLaren mantiene a Fornaroli en su programa de F1 y lo incorpora al WEC para 2027



Fórmula 1



Fórmula 1 1 d



McLaren mantiene a Fornaroli en su programa de F1 y lo incorpora al WEC para 2027

Últimas noticias





McLaren llega con novedades a Austin, un circuito que se adapta al MCL40



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



8 min



McLaren llega con novedades a Austin, un circuito que se adapta al MCL40





La FIA asegura que es "seguro" celebrar las carreras de F1 en Qatar y Abu Dhabi



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



40 min



La FIA asegura que es "seguro" celebrar las carreras de F1 en Qatar y Abu Dhabi





KTM y sus esperanzas para MotoGP 2027: "Nunca tuvimos la oportunidad de contar con una moto nueva"



MotoGP



MGP MotoGP 1 h



KTM y sus esperanzas para MotoGP 2027: "Nunca tuvimos la oportunidad de contar con una moto nueva"





Lo que revela la pérdida de la radio en Singapur sobre Max Verstappen



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 2 h



Lo que revela la pérdida de la radio en Singapur sobre Max Verstappen

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse