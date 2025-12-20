Norris dudó de sí mismo: "Quizá ellos simplemente sean un poco mejores"

Lando Norris se coronó la pasada temporada por primera vez como campeón del mundo de Fórmula 1. Con ello, el piloto de McLaren hizo buena la condición de favorito al título que tenía tras los test de invierno, aunque tuvo que trabajar duro para lograrlo. Tras el Gran Premio de los Países Bajos, en el que abandonó por un problema de motor, Norris se encontraba a 34 puntos de su compañero de equipo Oscar Piastri.

Piastri, sin embargo, vivió un otoño dramático, con una racha de seis Grandes Premios consecutivos sin subir al podio. Norris, en cambio, se mostró más fuerte en ese periodo que antes del parón veraniego y arrebató a Piastri el liderato del Mundial en México. El británico ya no soltó la primera posición, a pesar de que Max Verstappen también se metió de lleno en la lucha por el título con una enorme remontada. Finalmente, Norris mantuvo a Verstappen y a Piastri por detrás, con dos y trece puntos de diferencia, respectivamente.

Norris está orgulloso de su título mundial, especialmente porque a lo largo de su carrera —también durante la pasada temporada— ha tenido dudas sobre sí mismo. "En algunos momentos no siempre he tenido la mayor confianza en mí mismo", reconoce Norris con sinceridad en una conversación con BBC Sport. "También este año hubo sin duda momentos en los que Oscar rindió mejor que yo y yo mismo no lo estaba haciendo lo suficientemente bien. Entonces pensaba: ‘quizá ellos simplemente sean un poco mejores. Quizá puedan ser más constantes y sacar más del coche’".

"A veces pensaba que simplemente no estaba destinado a suceder. Que ahora haya logrado esto para mí mismo es como decir: ‘ah, estabas equivocado, sí que puedes hacerlo’. Es una sensación increíble", explica Norris al referirse a lo que sintió tras asegurar el título mundial. Durante la pasada temporada ha aprendido lecciones valiosas.

"No me gustaría definirme como una persona egoísta, pero también he aprendido que en determinadas situaciones tengo que ser un poco más egoísta con estos sentimientos y pensamientos. Eso es lo que necesito para acabar siendo un piloto mejor y más fuerte".