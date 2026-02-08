Norris afirma que ser campeón del mundo de F1 le libera de presión para 2026
El hecho de ser el actual campeón del mundo de F1, es un motivo más de "relajación" que de "presión" para Lando Norris.
Lando Norris, McLaren
Foto de: Erik Junius
Por primera vez desde que aterrizó en la Fórmula 1 en 2019, Lando Norris arrancará la temporada con el número 1 en su coche y en su mono de carreras, como vigente campeón del mundo de pilotos.
Obviamente, ser el defensor del título conlleva una presión extra para cualquier piloto, especialmente en una categoría con tanto nivel como la Fórmula 1 y, este año en concreto, con la dificultad añadida de tener un nuevo reglamento técnica y una nueva normativa de unidades de potencia.
Sin embargo, para Norris, el hecho de ser el actual campeón es más 'una relajación' que un peso que llevar en la espalda para esta nueva temporada de 2026, tal y como reconoció en una entrevista con la propia página web de la F1.
"Creo que me siento incluso más relajado, lo cual es fantástico. Pero también porque el año pasado me demostré a mí mismo que tengo lo que hay que tener, que es lo que siempre he tenido, así es como he sido toda mi vida. Siempre he tenido que hacerlo para creerlo".
"Incluso el año pasado me costaba creer lo que estaba pasando y si iba a ser posible hasta que crucé la línea de meta en Abu Dhabi. Así que, sí, ahora siento que puedo empezar la temporada sabiendo que siempre tendré una respuesta para mí mismo".
"Cada vez que tengo un mal día o un mal fin de semana en la pista, pienso: 'Pero lo hice el año pasado y me demostré a mí mismo que puedo hacerlo'. Así que, en cierto modo, ya no necesito cuestionarme a mí mismo, y eso es algo fantástico", dijo.
Lando Norris, McLaren MCL40
Foto de: McLaren
Cuando se le insistió en la presión extra que suelen tener los campeones, Norris no la negó, pero aseguró que también le sirve de ejemplo y motivación para el futuro.
"Por ahora lo veo de las dos maneras. Sigo pensando que hay más presión porque ahora hay más expectativas y más expectación. Siempre te ven como un campeón del mundo y siempre tienes que conducir como un campeón del mundo".
"Pero al mismo tiempo pienso que lo he conseguido, así que estoy muy contento. Y aunque nunca vuelva a suceder, estoy muy feliz de haberlo logrado. Y lo conseguí con mis amigos y mi familia a mi lado durante todo el camino".
Si bien ganar un campeonato del mundo de Fórmula 1 era su sueño, Lando Norris reconoce que tras conquistar su primer título, ahora no ve la hora de luchar y ganar un segundo mundial.
"Así que sí, ahora puedo morir feliz en muchos sentidos, y eso es genial. Pero también sigo aquí porque quiero ganar más de un título. Y estoy seguro de que todo el mundo cuando gana algo así, piensa: no, quiero volver a ganar otro ahora mismo".
"Así que te vuelves adicto al éxito y a ganar. Por eso sigo teniendo esa motivación", concluyó el piloto de McLaren, que en este 2026 se enfrentará a su octava campaña en la categoría, todas ellas vestido de naranja papaya.
Comparte o guarda este artículo
Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más
Norris ya señala a Russell como el gran favorito para la F1 2026
Piastri y la lección más dura de 2025: "Ahora sé lo que hace falta para ser campeón"
Stella calma a la F1: los miedos por la fiabilidad del 2026 ya se esfuman
McLaren F1 ve su mayor margen de mejora en "explotar" la nueva unidad de potencia
McLaren F1 señala a Mercedes: "Han subido claramente el listón en 2026"
Últimas noticias
Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026
Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo
Presentación de Aston Martin F1: horario y cómo ver hoy en directo el AMR26 de Alonso
Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios