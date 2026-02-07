Norris ya señala a Russell como el gran favorito para la F1 2026

El vigente campeón del mundo de Fórmula 1, Lando Norris, ha restado importancia a sus opciones de conquistar el título en 2026, bromeando con que las casas de apuestas tienen razón al situar al piloto de Mercedes George Russell como el favorito.

Norris logró su primer campeonato la pasada temporada después de que McLaren entregara un coche muy competitivo tanto para él como para su compañero de equipo, Oscar Piastri. Aunque esta temporada llega tras dos títulos consecutivos de constructores para McLaren, se espera que Mercedes lidere la carrera de desarrollo este año, ya que el nuevo reglamento introduce varios cambios sustanciales en la unidad de potencia.

Se espera que Russell, que supera a su compañero Andrea Kimi Antonelli en seis años de experiencia, sea capaz de convertir ese potencial en algo más tangible.

El ya característico humor autocrítico de Norris pudo interpretarse como una muestra de confianza en sí mismo durante su charla sobre la próxima temporada con Craig Slater, de Sky Sports F1.

"Él es el gran favorito, sinceramente", bromeó Norris cuando le preguntaron por Russell al frente de las apuestas. "Estoy completamente de acuerdo con las casas de apuestas".

Aunque Mercedes ya ha mostrado buenas sensaciones en lo poco que se pudo extraer de los test de Barcelona, McLaren comparte la misma unidad de potencia, ya que el equipo de Brixworth es su proveedor de motores.

"HPP [Mercedes-AMG High Performance Powertrains] ha hecho un trabajo increíble para tener el motor listo. Es una tarea enorme; cuando ves todo lo que implica fabricar un coche, es el mismo nivel para un motor, o incluso más".

Foto de: Mercedes AMG

"Llevan años trabajando en esto", continuó. "Habrá cosas que ellos vayan aprendiendo, y cosas que nosotros vayamos aprendiendo, pero seguimos siendo parte de la misma familia, con el mismo proveedor de motores".

Mercedes terminó segundo en el campeonato de constructores, con Russell sumando 319 puntos para su equipo, lo que le dejó cuarto en la clasificación de pilotos. Antonelli, en su año de debut, acabó séptimo con 150 puntos. McLaren superó a las Flechas Plateadas pese a utilizar su misma unidad de potencia.

"Trabajamos juntos como una unidad", añadió Norris. "Tenemos el privilegio de trabajar con ellos y eso continuará durante muchos años más".

El verdadero orden de rendimiento solo quedará claro cuando comience el Gran Premio de Australia el 8 de marzo.