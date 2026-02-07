Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo

Presentación de Aston Martin F1: horario y cómo ver hoy en directo el AMR26 de Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Presentación de Aston Martin F1: horario y cómo ver hoy en directo el AMR26 de Alonso

Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Mercedes-Benz Clase V Marco Polo 2026: camper con mejoras patentes

Coches
Coches
Mercedes-Benz Clase V Marco Polo 2026: camper con mejoras patentes

Vídeo: así fue el polémico anuncio de Cadillac F1 en la Super Bowl y Times Square

Fórmula 1
Fórmula 1
Vídeo: así fue el polémico anuncio de Cadillac F1 en la Super Bowl y Times Square

Cadillac presenta el F1 de Bottas y Pérez para 2026 durante la Super Bowl

Fórmula 1
Fórmula 1
Cadillac presenta el F1 de Bottas y Pérez para 2026 durante la Super Bowl

Bortoleto es paciente con Audi, pero tiene un objetivo claro: "Quiero ganar"

Fórmula 1
Fórmula 1
Bortoleto es paciente con Audi, pero tiene un objetivo claro: "Quiero ganar"
Fórmula 1 Presentación de Williams para la F1 2026

Norris ya señala a Russell como el gran favorito para la F1 2026

El vigente campeón bromea sobre que George Russell es el "gran favorito" para 2026.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Añadir como fuente principal
Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes

El vigente campeón del mundo de Fórmula 1, Lando Norris, ha restado importancia a sus opciones de conquistar el título en 2026, bromeando con que las casas de apuestas tienen razón al situar al piloto de Mercedes George Russell como el favorito.

Norris logró su primer campeonato la pasada temporada después de que McLaren entregara un coche muy competitivo tanto para él como para su compañero de equipo, Oscar Piastri. Aunque esta temporada llega tras dos títulos consecutivos de constructores para McLaren, se espera que Mercedes lidere la carrera de desarrollo este año, ya que el nuevo reglamento introduce varios cambios sustanciales en la unidad de potencia.

Se espera que Russell, que supera a su compañero Andrea Kimi Antonelli en seis años de experiencia, sea capaz de convertir ese potencial en algo más tangible.

El ya característico humor autocrítico de Norris pudo interpretarse como una muestra de confianza en sí mismo durante su charla sobre la próxima temporada con Craig Slater, de Sky Sports F1.

"Él es el gran favorito, sinceramente", bromeó Norris cuando le preguntaron por Russell al frente de las apuestas. "Estoy completamente de acuerdo con las casas de apuestas".

Aunque Mercedes ya ha mostrado buenas sensaciones en lo poco que se pudo extraer de los test de Barcelona, McLaren comparte la misma unidad de potencia, ya que el equipo de Brixworth es su proveedor de motores.

"HPP [Mercedes-AMG High Performance Powertrains] ha hecho un trabajo increíble para tener el motor listo. Es una tarea enorme; cuando ves todo lo que implica fabricar un coche, es el mismo nivel para un motor, o incluso más".

George Russell, Mercedes

Foto de: Mercedes AMG

"Llevan años trabajando en esto", continuó. "Habrá cosas que ellos vayan aprendiendo, y cosas que nosotros vayamos aprendiendo, pero seguimos siendo parte de la misma familia, con el mismo proveedor de motores".

Mercedes terminó segundo en el campeonato de constructores, con Russell sumando 319 puntos para su equipo, lo que le dejó cuarto en la clasificación de pilotos. Antonelli, en su año de debut, acabó séptimo con 150 puntos. McLaren superó a las Flechas Plateadas pese a utilizar su misma unidad de potencia.

"Trabajamos juntos como una unidad", añadió Norris. "Tenemos el privilegio de trabajar con ellos y eso continuará durante muchos años más".

El verdadero orden de rendimiento solo quedará claro cuando comience el Gran Premio de Australia el 8 de marzo.

Más de Norris:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior El jefe de Racing Bulls ve en Lindblad al "nuevo Hadjar" tras impresionar en Barcelona
Siguiente artículo McLaren F1 ve su mayor margen de mejora en "explotar" la nueva unidad de potencia

Mejores comentarios

Más de
Redacción Motorsport.com

Stella calma a la F1: los miedos por la fiabilidad del 2026 ya se esfuman

Fórmula 1
Fórmula 1
Stella calma a la F1: los miedos por la fiabilidad del 2026 ya se esfuman

Komatsu revive el infierno del accidente de Grosjean: "Pensé que estaba muerto"

Fórmula 1
Fórmula 1
Komatsu revive el infierno del accidente de Grosjean: "Pensé que estaba muerto"

McLaren F1 ve su mayor margen de mejora en "explotar" la nueva unidad de potencia

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Williams para la F1 2026
McLaren F1 ve su mayor margen de mejora en "explotar" la nueva unidad de potencia
Más de
George Russell

Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Por qué la F1 2026 ya no teme tanto las grandes diferencias de velocidad

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué la F1 2026 ya no teme tanto las grandes diferencias de velocidad

Russell, ansioso por luchar contra Verstappen en 2026, y se fija en Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
Russell, ansioso por luchar contra Verstappen en 2026, y se fija en Aston Martin
Más de
McLaren

Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo

Norris afirma que ser campeón del mundo de F1 le libera de presión para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Norris afirma que ser campeón del mundo de F1 le libera de presión para 2026

McLaren F1 señala a Mercedes: "Han subido claramente el listón en 2026"

Fórmula 1
Fórmula 1
McLaren F1 señala a Mercedes: "Han subido claramente el listón en 2026"

Últimas noticias

Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo

Presentación de Aston Martin F1: horario y cómo ver hoy en directo el AMR26 de Alonso

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Presentación de Aston Martin F1: horario y cómo ver hoy en directo el AMR26 de Alonso

Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más