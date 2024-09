Rosberg cree que la preparación de Antonelli "no es la ideal"

El antiguo piloto y campeón del mundo de la temporada 2016, Nico Rosberg cree que Andrea Kimi Antonelli tiene el talento para ser una estrella de la Fórmula 1, pero señaló que su preparación en su campaña de Fórmula 2 durante 2024 "es cualquier cosa menos ideal". El italiano consiguió el puesto de titular en Mercedes para acompañar a George Russell, un día después de su estreno en la FP1 del Gran Premio de Italia, donde acabó en el muro de la Parabolica.

El accidente de Andrea Kimi Antonelli: Fórmula 1 Vídeo: ¡Antonelli se estrena en la F1 con un accidente en Monza!

El joven culminó su rápido ascenso en las categorías inferiores, tras ganar en el karting, en la Fórmula 4 y tras su título en el Campeonato de Europa de Fórmula Regional. En Brackley estuvieron preparando a su diamante en bruto con una serie de pruebas con el W13, el único monoplaza con efecto suelo disponible para rodar en circuitos con TPC, mientras que lo compaginaba con la antesala del Gran Circo.

Sin embargo, Prema se encontró con dificultades para igualar su habitual estado de forma con el nuevo chasis Dallara, por lo que Andrea Kimi Antonelli es séptimo en el campeonato, algo que Nico Rosberg señaló que no era la preparación "ideal" para el 2025.

"Es el movimiento correcto, pero también es muy, muy valiente", dijo el alemán a Sky Sports F1 Alemania. "Kimi [Antonelli] estuvo en mi equipo de karts [Rosberg Racing Academy] hace unos años, así que le conozco muy, muy bien, y, sin duda, tiene el talento para convertirse en el mejor de la próxima generación, pero su preparación es cualquier cosa menos ideal".

"En la Fórmula 2, no creo que tenga un buen coche este año, y no ha podido demostrar de lo que es capaz. Sí que venció a su compañero de equipo, Oliver Bearman, que también va a la Fórmula 1, pero es difícil, y luego está el accidente [en la FP1 del Gran Premio de Italia], así que la preparación no fue óptima", indicó. "Creo que [Toto Wolff] tomó la decisión correcta".

El alemán se mostró comprensivo con la presión sobre Andrea Kimi Antonelli durante su primera sesión en un fin de semana oficial, sobre todo porque se amplificó al estar en su casa. Sugirió que su accidente se debió a estar "sobrepasado", y añadió su factor de edad, pero señaló que pudo demostrar ritmo desde el principio.

"Mentalmente, es muy duro, solo las primeras vueltas oficiales en la Fórmula 1, con 18 años, en Italia, como italiano. Todo el mundo le está mirando, y después se fue al muro", continuó. "Hasta entonces, era rápido, Lewis Hamilton estaba en la pista al mismo tiempo, lo que estaba bien, pero es muy desfavorable, totalmente exagerado y sobremotivado, y eso es solo porque tiene 18 años y está empezando".

