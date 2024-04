No sancionar a Alonso habría abierto "la caja de Pandora", dice Russell

Los pilotos de Fórmula 1 han recibido preguntas en su mayoría por el polémico incidente de la última carrera en Melbourne entre Fernando Alonso y George Russell en vísperas de la carrera de Suzuka y parece evidente la división de opiniones entre los pilotos.

Por ejemplo, Nico Hulkenberg criticó las acciones del español, mientras que Valtteri Bottas o Guanyu Zhou dijeron que había sido "demasiado dura" la decisión de los comisarios de la FIA al penalizar.

Russell expuso sus opiniones en la rueda de prensa previa a la carrera en Japón, donde argumentó que si los comisarios de la FIA no hubieran sancionado a Alonso, ese tipo de tácticas podrían empezar a ser habituales y posiblemente incluso haberse convertido en situaciones peligrosas en categorías junior.

"Creo que obviamente fue una situación extraña la que se produjo la semana pasada".Como dije en su momento, [me pilló] totalmente por sorpresa. En realidad estaba mirando el volante haciendo un cambio de marchas en la recta, lo que todos hacemos a lo largo de la vuelta, y cuando levanté la vista estaba en la caja de cambios de Fernando y era demasiado tarde y lo siguiente que sé es que estaba contra el muro".

"Así que, creo que si no hubiera sido penalizado, realmente habría abierto la caja de Pandora para el resto de la temporada y en las categorías inferiores. Se podría decir, '¿se te permite frenar en una recta, se te permite reducir la velocidad, cambiar de marcha, acelerar, hacer algo semi-errático?".

"No me tomo nada personal con Fernando y probablemente tuvo mayores consecuencias de las que debería haber tenido. Pero si no se penaliza, ¿se puede frenar en plena recta? No lo sé", añadió.

Alonso también ha reaccionado al respecto: Fórmula 1 La "extraña" sanción de Australia no cambiará el pilotaje de Alonso

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, y George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Cuando Motorsport.com le preguntó por su opinión sobre la ética de tácticas como la de Alonso, que durante mucho tiempo se han considerado parte legítima de las carreras, Russell respondió: "Lo que dices es correcto, todos los pilotos pueden cambiar su trazada, frenar antes, hacer la curva con más potencia o lo que sea".

"Pero cuando empezamos a frenar en mitad de la recta, reducimos la marcha, aceleramos, volvemos a subir la marcha y volvemos a frenar en una curva, creo que eso va más allá del ajuste de la trazada".

"Y, como he dicho, estaba mirando el volante en esa recta, como había hecho en todas las vueltas antes. Y cuando levanté la vista 100 metros antes de la curva, me di cuenta de que estaba justo detrás de Fernando, en lugar del medio segundo que tenía".

"Tenemos muchas tareas de las que ocuparnos cuando conducimos: dar vueltas al circuito, cambiar todos los ajustes del volante, asegurarte de que estás en el modo de motor correcto, cuidar los neumáticos, hablar con tu ingeniero, gestionar los deltas del volante, un SC... lo que sea".

"Y si añades a todo eso que se te permite frenar en mitad de la recta para ganar o conseguir una ventaja táctica, creo que es quizás ir demasiado lejos. Y es lo mismo cuando hablamos de moverse en la recta para salirte del rebufo".

"Se ha hablado mucho de ello en el pasado. No es demasiado peligroso, pero tiene un efecto acordeón. Si todo el mundo se está moviendo y de repente frenas y hay 10 coches detrás, probablemente el efecto sea mayor para el décimo piloto que para el primero".

"Así que, como he dicho, no creo que lo que hizo Fernando fuera tan peligroso, pero abriría una caja de Pandora si no fue penalizado", aseguró.

Las consecuencias de dicho incidente serán un punto clave entre los comisarios y los pilotos en la reunión de pilotos que tendrá lugar Suzuka tras los entrenamientos del viernes.