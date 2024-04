La "extraña" sanción de Australia no cambiará el pilotaje de Alonso

El piloto de Aston Martin recibió una penalización de drive-through posterior a la carrera en Melbourne que se convirtió en una sanción de tiempo de 20 segundos, por la forma en que se defendió "agresivamente" de George Russell en la penúltima vuelta del GP de Australia 2024.

El asturiano frenó 100 metros antes de lo habitual para tener una mejor tracción a salida de la curva 6, pero pilló por sorpresa al piloto de Mercedes y este perdió el control de su coche, con lo que chocó contra las protecciones y acabó con su monoplaza volcado en mitad del trazado.

Sin embargo, Fernando Alonso asegura que sigue sorprendido por la decisión de los comisarios, aunque tiene claro que cree que la forma en que se desarrollaron las cosas fue algo puntual que no le obligará a actuar de forma diferente en el futuro.

Ante una pregunta de Motorsport.com en Japón sobre si tenía claras las reglas sobre lo que se permite en una conducción defensiva, dijo: "Estaba claro. Y creo que sigue estando claro".

"Fue un poco sorprendente la sanción en Melbourne. No hay nada que podamos hacer, tenemos que aceptarlo y seguir adelante, y concentrarnos en lo que viene ahora aquí. Pero creo que no cambiará mucho nuestra forma de conducir y de enfocar las carreras".

"No hay obligación de dar 57 vueltas de la misma manera. A veces tenemos un ritmo más lento, para ahorrar combustible, para ahorrar neumáticos, para ahorrar batería".

"Y a veces vamos despacio en las curvas, o en algunos sectores de la pista, para dar el DRS al coche de detrás porque eso será una herramienta útil si el otro coche que va por detrás va más rápido".

"Todas esas cosas son completamente normales. Y lo fue, lo es y lo será siempre en el automovilismo. Así que recibimos una penalización, probablemente única, que nunca se volverá a aplicar", afirmó.

Aunque los comisarios de carrera declararon en su veredicto que el resultado del incidente con Russell no influyó en su decisión, Alonso no está de acuerdo con ello. Cuando se le preguntó si creía que el asunto se habría ignorado si el británico no se hubiera estrellado, el español dijo: "100%".

"Si hubiera sido en Abu Dhabi con una escapatoria de asfalto fuera de carrera o algo así, creo que George se reincorporaría a la pista unos metros después e intentaría adelantarme en la siguiente vuelta, o en la siguiente recta. Y no habría ningún problema", añadió.

Alonso cree que un problema mucho mayor fue la forma en que un incidente relativamente pequeño de Russell se convirtió en un gran accidente debido a la forma en que las barreras de la curva 6 lanzaron al Mercedes W15 de nuevo a la pista.

"Creo que lo más importante es la curva 6 de Australia", añadió. "No es la curva más segura de ese circuito. Vimos un accidente el año pasado con Alex Albon en la carrera, y este año en los entrenamientos libres donde dañó el chasis".

"También en la F2, creo que Dennis [Hauger] se estrelló allí. Y George, obviamente, en la carrera".

"Y eso es quizá para mí un punto más importante a cambiar para el año que viene que lo que el piloto que tengo delante pueda hacer o no, siempre y cuando no tenga que hacer una maniobra de evasión o lo que sea para evitarle, que no fue el caso".

"Ese fue mi punto de vista después de Australia, y todavía es ese. Seguiré adelante. No quiero hablar demasiado sobre eso".

"Fue la penalización más dura de la temporada, creo, en términos de tiempo por vuelta, lo cual es extraño, pero el hecho de que recibiese una sanción [fue lo principal]", concluyó el español.