Newey no cambia sus planes y estará con Red Bull F1 en Japón

El legendario diseñador de Fórmula 1, Adrien Newey, es una parte muy importante del reciente éxito de Red Bull, ya que ha trabajado en una estrecha relación con el director técnico, Pierre Wache, y todo el grupo de ingenieros que desarrolló el RB20.

Aunque Adrian Newey no trabaja a tiempo completo con el equipo del Gran Circo, puesto que también tiene otras responsabilidades en otros proyectos, sigue dedicando mucho tiempo a intentar que los de Milton Keynes empriman todo su potencial en la máxima categoría del automovilismo.

El inglés estuvo presente en los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí de inicio de temporada, y su ausencia programada para la próxima carrera en Australia alimentó los rumores de que podría dejar algunas de sus responsabilidades en el conjunto de las bebidas energéticas. Incluso se rumoreó que Red Bull quería que trabajase en exclusiva en el proyecto del RB17.

También se dijo que eso podría deberse a la preocupación que tienen los austriacos por el límite de gastos de la Fórmula 1 y el posible malestar por la situación política del equipo.

Sin embargo, fuentes internas han indicado que cualquier rumor sobre que Adrian Newey cambie de funciones está muy lejos de la realidad. Su papel se mantiene sin cambios y, siguiendo con la supervisión del RB20, volverá a la pista como estaba previsto en el Gran Premio de Japón.

Adrian Newey lleva mucho tiempo rodeado de especulaciones sobre una posible retirada de la Fórmula 1, pero sigue tan motivado como siempre para seguir dando guerra en la primera línea de batalla. De hecho, en una entrevista a principios de este año, dijo que la única vez que había considerado dar un paso atrás fue en 2014, cuando Red Bull tenía una gran desventaja con su motor Renault.

"Fiché por Red Bull [para construir un equipo técnico]", dijo. "Fue un poco arriesgado para mi carrera, pero quería volver a participar en el desarrollo de un equipo desde el principio", comentó. "Así que, después de haber estado involucrado en el inicio con Christian [Horner] y Helmut [Marko] y llegar a un acuerdo respecto a cómo desarrollamos el equipo, entonces ¿por qué iba a querer alejarme de esto?".

"La única vez que estuve cerca fue en 2014, y fue por motivos muy diferentes. Simplemente, en aquel momento teníamos una unidad de potencia que no funcionaba, como suele ocurrir. Y no parecía haber un gran deseo por parte del fabricante [Renault] de invertir para darle la vuelta", explicó. "Así que en ese momento nos encontramos en una situación un poco deprimente en la que, como todos sabemos, para ganar campeonatos tienes que tener los tres factores clave: piloto, chasis y motor, y si uno de ellos es débil ya no ganas".

