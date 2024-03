Por qué Aston Martin F1 podría fichar a Verstappen antes que Mercedes

Hace apenas unas semanas parecía inconcebible que el actual tricampeón del mundo dejara el equipo que ha dominado con puño de hierro desde que regresó el efecto suelo a la Fórmula 1 para dejarle en bandeja la oportunidad de tener un coche ganador a otro piloto.

Sin embargo, el caso de Christian Horner ha puesto patas arriba el mundo de la Fórmula 1. Aún no se han dado a conocer todos los detalles, pero el panorama que se deja entrever no es sencillo. Max Verstappen no quiere quedarse si el británico sigue a cargo como director del equipo, y no quiere quedarse si Helmut Marko se va.

Fue en marzo de 2022 cuando Max Verstappen firmó una extensión de contrato con la escudería de las bebidas energéticas que le vincula a Red Bull hasta finales de 2028. Apenas unas semanas antes había conseguido su primer título en la última vuelta del GP de Abu Dhabi, y pese a que ya tenía un acuerdo que se extendía por dos años más, hasta finales de 2023, ambas partes decidieron que era el momento adecuado para alargar su compromiso.

De forma crucial, esa renovación incluía las primeras tres temporadas bajo las nuevas reglas de Fórmula 1 con el nuevo motor Red Bull Powertrains, que en ese momento se esperaba que recibiera el nombre de Porsche.

Firmaron un contrato de una duración sin precedentes para ambas partes, y eso le dio al equipo un poder de negociación extra a la hora de hablar con los socios, que eran conscientes de que podían firmar a largo plazo sabiendo que Max Verstappen seguiría con ellos. Entre los atraídos estaba Ford, quien llegó a un acuerdo para apoyar el proyecto de unidades de potencia cuando el acuerdo con Porsche fracasó.

Dos años después de firmar ese acuerdo y tras haber conquistado tres títulos, y con un cuarto ya en camino, la realidad es que las opciones de que Max Verstappen cumpla los cuatro años restantes del acuerdo parecen ser escasas.

Las propias palabras de Christian Horner al respecto son muy reveladoras. El día de la carrera en el Gran Premio de Bahrein insistió en que el neerlandés no se iba a ir a ninguna parte.

"Estoy seguro de que lo hará", dijo cuando se le preguntó si Max Verstappen cumplirá su contrato. "Tiene un gran equipo a su alrededor. Tiene una gran fe en este equipo. Y hemos logrado muchísimo juntos. Por eso se ha comprometido con nosotros hasta 2028".

Apenas una semana después, en Arabia Saudí, seguía insistiendo en que el holandés no tenía motivos para marcharse, pero había señales de que el estado de ánimo había cambiado.

"Nunca se puede decir nunca", dijo. "Si un piloto no quiere estar en algún equipo, entonces se irá a otro, pero ahora mismo no veo ninguna razón por la que alguien quiera salir de este equipo".

Cuando se le presionó al respecto, añadió: "Es como cualquier cosa en la vida, no puedes obligar a alguien a estar en algún lugar solo por un trozo de papel [el contrato]. Si alguien no quiere estar en este equipo, entonces no vamos a obligarle, en contra de su voluntad, a estar aquí".

"Eso se aplica tanto a los pilotos como a los diseñadores o a las funciones de apoyo que se llevan a cabo en la empresa", dijo Christian Horner.

Hay una gran lucha de poder en juego junto detrás de la compleja situación Horner/Marko. Nadie sabe quién tendrá la mejor unidad de potencia en 2026, pero es obvio que es un desafío mucho más difícil para los recién llegados RBP/Ford y Audi que para los motoristas ya establecidos.

En otras palabras, habrá un reinicio importante y está lejos de ser un hecho que Red Bull tendrá el dominio que tiene ahora, por lo tanto fichar por otro equipo quizá no sea una decisión tan extraña.

Además, hay un ciclo natural en la Fórmula 1 en el que los mejores pilotos se hacen un nombre y obtienen sus primeros grandes éxitos con el equipo que les vio crecer antes de abandonar el nido para fichar por otras escuderías

Eso ya se ha visto de forma más reciente con Michael Schumacher y Benetton, Fernando Alonso y Renault, Lewis Hamilton y McLaren o Sebastian Vettel y Red Bull.

Puede sonar como un cliché, pero todos buscaban un nuevo desafío y la oportunidad de trabajar con diferentes personas en un entorno nuevo para intentar demostrar que podían tener éxito junto a otros equipos.

Desde que arrancó su carrera en la Fórmula 1 con Toro Rosso, Max Verstappen está ahora en su décima temporada junto a la estructura de las bebidas energéticas, por lo que cumplir su contrato completo llevaría ese total a 14 años, mucho más tiempo que las relaciones descritas anteriormente.

El Max Verstappen de 2024 es una persona y un piloto muy diferente al adolescente que empezó su andadura en el Gran Circo con Toro Rosso en 2014. Incluso en los dos años que han transcurrido desde que firmó el contrato a largo plazo, ha madurado aún más y se ha ganado los respetos de todo el mundo, si es que aún no los tenía, lo que entre otras cosas le permite mostrar sin miedo su disgusto por un calendario cada vez más largo o el espectáculo que la Fórmula 1 ha introducido restándole algo de importancia a las carreras.

También ha recalcado en varias ocasiones que no tiene intención de quedarse otros 10 años en la Fórmula 1 y que le gustaría dedicarse a otros intereses.

Por lo tanto, incluso sin contar las tensiones internas en Red Bull y los interrogantes sobre el motor de 2026, es probable que ahora se pregunte si realmente quiere cumplir todo su contrato o si en su lugar prefiere ir a otro equipo para reiniciar su motivación y probar algo nuevo.

Eso es exactamente lo que ha hecho Lewis Hamilton al dejar Mercedes y fichar por Ferrari. Al hacerlo, ha cerrado una puerta a Max Verstappen, pero ha abierto otra.

Con la salida de Mercedes del heptacampeón, es la alternativa obvia a Red Bull para el holandés. Toto Wolff lo intentó por todos los medios en 2014, tras un año en el que brilló en la F3 europea. Pero el directivo de la marca alemana no pudo ofrecerle una asiento inmediato en la Fórmula 1, como sí podía hacer Red Bull a través de su equipo filial, y eso fue lo que lo decidió todo para Max Verstappen.

Una década después, parece que podría llegar el momento de que el holandés cumpla los viejos deseos de Mercedes. Hay una cierta lógica asociada a fichar por el equipo que dominó durante tanto tiempo y del que se espera que vuelva a tener un paquete fuerte en 2026.

Sin embargo, Toto Wolff tiene un problema en ese sentido. Tiene a George Russell, que se ha sido considerado durante muchos años por el equipo como su futuro después de Lewis Hamilton, aunque actualmente solo tiene contrato hasta finales de 2025. Y también tienen en la recámara al joven piloto Andrea Kimi Antonelli esperando su oportunidad.

En cuanto al joven italiano, Toto Wolff ha dejado claro que tiene la posibilidad de obtener directamente a un asiento en Mercedes en 2025, y aunque su ha tenido un comienzo difícil en la Fórmula 2, todavía hay mucho tiempo para que demuestre su talento y su adaptación. También tienen previstos un amplio programa de test con coches viejos para cuando Antonelli cumpla 18 años.

Por otro lado, el impresionante debut de Oliver Bearman con Ferrari en Yeda no podría haber sido más oportuno. No sólo será la referencia perfecta para su compañero de equipo en Prema en la temporada 2024, sino que ha demostrado al mundo que un piloto así de joven puede subirse directamente a un coche de Fórmula 1 y rendir a un gran nivel.

Eso le ha dado a Toto Wolff la oportunidad perfecta para convencer a quien tenga que convencer en Mercedes de que Antonelli podría hacer lo mismo en 2025, lo que a su vez le permitiría tener un año de aprendizaje antes de enfrentarse a un 2026 en el que las reglas serán nuevas para todos.

Teniendo en cuenta que George Russell y el italiano formarían una alineación impresionante, no es difícil darse cuenta de que Toto Wolff tiene un problema para encontrar un lugar aceptable para Max Verstappen. Por supuesto que quiere al piloto más exitoso de las últimas temporadas. Pero, ¿cómo lo encaja?

Enviar a Andrea Kimi Antonelli a Williams durante uno o dos años es la opción más obvia, pero el director del equipo, James Vowles, ha dejado claro que no puede garantizarle un asiento.

Sin embargo, para Max Verstappen hay una alternativa sencilla mientras espera a que se resuelva el atasco de pilotos que tiene Mercedes.

Fichar por Aston Martin sería mucho más sencillo, suponiendo que Fernando Alonso se fuera y dejara libre un asiento. Eso sigue siendo una posibilidad, dado que el español ha indicado que primero tiene que decidir si quiere continuar o no en 2025 y ya entonces mirará qué opciones tiene.

El bicampeón del mundo asturiano también está en la lista de posibles candidatos de Mercedes, pero como con Max Verstappen, el problema del atasco de pilotos es el mismo.

La sutil diferencia es que mientras que no hay ninguna posibilidad de que el piloto holandés vaya al equipo de Brackley con un contrato de un solo año, con quizá una opción para un segundo, Fernando Alonso bien podría ver eso como justo lo que quiere en este momento.

"Obviamente no tengo ningún contrato en este momento", dijo, cuando se le preguntó el miércoles en Yeda sobre estar en la lista de candidatos de Toto Wolff. "Así que es mejor estar en esa lista que en la de otras categorías, o estar pensando en la retirada.Tomaré una decisión para comprometerme de cara al futuro en las próximas semanas, o en unas pocas carreras. En primer lugar, tengo que hablar conmigo mismo, tengo que tomar una decisión, si personalmente quiero comprometerme para el futuro. Obviamente, tengo que sacrificar todo lo demás en la vida para estar centrado y preparado al 100% para la Fórmula 1. Y esa será la decisión".

Solo un par de días más tarde, el español añadió una nota intrigante sobre la línea de tiempo para su decisión final: "Es justo para mí no retrasar la cosa demasiado, también por el equipo y las opciones que necesitan mantener abiertas".

La opción número uno para Aston Martin es Max Verstappen. Lawrence Stroll hará lo que haga falta, económicamente o no, para llevarle a su equipo, como ya ocurrió cuando convenció a Sebastian Vettel y al ovetense para que se unieran al proyecto de la escudería de las alas.

Max Verstappen sería la última pieza del rompecabezas del multimillonario canadiense desde que se hizo cargo del equipo Force India en el verano de 2018. Él es el hombre que podría convertir el coche verde en ganador, ya que su presencia también puede reducir el potencial de Red Bull.

Entonces, ¿por qué Aston Martin tendría sentido para Max Verstappen? En primer lugar, bajo el supuesto de que Fernando Alonso se vaya, la situación está mucho más clara que en Mercedes. Hay un asiento disponible para el tiempo que él quiera, sin presión por parte del equipo en cuanto a jóvenes pilotos o protegidos. Y la posición de Lance Stroll como compañero de equipo es igualmente firme. El neerlandés sabría de antemano dónde se mete.

La consideración clave es tener el paquete más competitivo que pueda conseguir, y Aston Martin tiene un impulso ascendente que apunta a que será una escudería puntera en 2026.

También es importante que se convertirá en el equipo de trabajo de Honda, con todas las ventajas que ello conlleva. Ya no será un cliente de Mercedes, dependiente de las cajas de cambios y las piezas de suspensión suministradas desde Brackley.

Nadie entiende y respeta a Honda más que Max Verstappen, y dada la relación que tiene con ellos, probablemente confía en que el fabricante japonés pueda rendir de igual manera que lo están haciendo ahora cuando arranque la nueva era.

También es muy consciente de los esfuerzos que Lawrence Stroll ha realizado en los últimos años. Aston Martin tiene unas instalaciones completamente nuevas, con un túnel de viento en camino y un sólido equipo técnico que incluye a gente clave que conoce bien de Red Bull, como es por ejemplo Dan Fallows.

El hecho de que Lawrence Stroll siga fichando grandes talentos para su equipo, con el reciente nombramiento de Bob Bell como director ejecutivo, es un indicio de lo en serio que va Aston Martin.

Max Verstappen (y de hecho su padre Jos Verstappen) también apreciarán el sencillo proceso de toma de decisiones en Aston Martin. Es el equipo de Stroll, y él toma las decisiones importantes, informado por su mano derecha, Martin Whitmarsh, y el director del equipo, Mike Krack.

No hay intrigas ni política, ni un consejo de administración por encima del equipo.

También está el hecho de que, aunque tal vez no sea algo que rompa el acuerdo, Max Verstappen en Mercedes se vería obligado a comprometerse con una gran cantidad de días marketing y de patrocinio, mientras que en Aston Martin, Stroll seguramente le se aseguraría el mínimo esfuerzo fuera de los fines de semana de carrera.

Con 24 grandes premios en el calendario, tener algo de tiempo libre es importante para todos los pilotos de la parrilla, y especialmente para alguien como Max Verstappen, que ha estado trabajando a tope desde que era un niño en el karting.

Al final, cualquier piloto de primer nivel quiere tener el mejor coche, y los mejores pilotos tienen la confianza de creer que pueden marcar la diferencia y llevar a un coche que está cerca ser un ganador de carreras a ser un candidato al título.

Ya sea a Mercedes o a Aston Martin, y en 2025 o 2026, es evidente que tenemos que estar preparados para grandes noticias sobre Max Verstappen, quizá en las próximas semanas.

El propio neerlandés sigue enviando mensajes contradictorios, insiste todavía en que está contento donde está, al tiempo que deja caer que todo es posible.

"La cosa es que creo que nadie se habría dado cuenta o visto que Lewis [Hamilton] ficharía por Ferrari", dijo en Yeda. "Y en mi vida, y eso no está relacionado con la Fórmula 1, es solo la vida en general, nunca se sabe lo que pasa o lo que viene para ti o lo que sucede a tu alrededor".

"Así que nunca puedes decir algo al 100%, así es como son las cosas. Y yo enfoco mi vida así. Pero tampoco pienso demasiado en ello. Estoy muy relajado", concluyó.

