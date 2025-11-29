Newey ya ejerce de jefe: "Pusimos el coche a punto y Alonso hizo el resto"

Después de que Aston Martin sorprendiera al mundo anunciando a Adrian Newey como jefe de equipo a partir de la temporada 2026, el gurú técnico está presente este fin de semana en el GP de Qatar, donde, por supuesto, ha sido uno de los puntos de atracción.

Después de la clasificación sprint, atendió a los medios, y elogió el trabajo de Fernando Alonso para colarse cuarto por delante, entre muchos otros, de Max Verstappen. "Sí, Fernando es un piloto consumado, ¿no? Así que, sí, creo que el circuito se adapta un poco al coche. Conseguimos ponerlo a punto ligeramente y él hizo el resto", elogió Newey.

Explicando si cambiará su vida como jefe de equipo y cómo ve ese rol que es nuevo para él en Fórmula 1, comentó: "Para ser totalmente sincero, se hizo muy evidente que con el reto de las unidades de potencia 2026, entonces, el trabajo de Andy Cowell en términos de ayudar a la relación a tres bandas entre Honda, Aramco y nosotros, es absolutamente su conjunto de habilidades. Así que se ofreció magnánimamente a participar activamente en la primera parte del 2026. Eso dejó una especie de, 'OK, bueno, ¿y quién va a ser director?' Y puesto que yo voy a estar haciendo todas las primeras carreras de todos modos, en realidad no cambia particularmente mi carga de trabajo porque estaré allí de todas formas. Así que también puedo encargarme de esa tarea de hablar con vosotros, los medios".

Aclarando si eso le permitirá seguir totalmente centrado (su mujer lo define como 'en trance') en el diseño y desarrollo del coche, declaró: "Eso es realmente lo que quiero y necesito hacer. Eso es lo que me anima a levantame de la cama por las mañanas. Así que estoy decidido a no diluir eso".

Por último, de cara a la carrera sprint, sabe que cualquier punto es importante en la lucha por la sexta plaza en el campeonato de constructores. "Sí, lo es", respondió ante la pregunta de si era posible sumar. "Desgraciadamente, nuestra degradación tradicionalmente ha sido un poco peor que la de otros. Pero creo que todos estaremos encantados si puede mantener ese resultado para nosotros".