Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1 GP de Qatar

Newey ya ejerce de jefe: "Pusimos el coche a punto y Alonso hizo el resto"

Adrian Newey ya ejerce de jefe de equipo en Aston Martin F1, y explicó por qué ha aceptado este rol que le parece tan natural.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Después de que Aston Martin sorprendiera al mundo anunciando a Adrian Newey como jefe de equipo a partir de la temporada 2026, el gurú técnico está presente este fin de semana en el GP de Qatar, donde, por supuesto, ha sido uno de los puntos de atracción.

Después de la clasificación sprint, atendió a los medios, y elogió el trabajo de Fernando Alonso para colarse cuarto por delante, entre muchos otros, de Max Verstappen. "Sí, Fernando es un piloto consumado, ¿no? Así que, sí, creo que el circuito se adapta un poco al coche. Conseguimos ponerlo a punto ligeramente y él hizo el resto", elogió Newey.

Explicando si cambiará su vida como jefe de equipo y cómo ve ese rol que es nuevo para él en Fórmula 1, comentó: "Para ser totalmente sincero, se hizo muy evidente que con el reto de las unidades de potencia 2026, entonces, el trabajo de Andy Cowell en términos de ayudar a la relación a tres bandas entre Honda, Aramco y nosotros, es absolutamente su conjunto de habilidades. Así que se ofreció magnánimamente a participar activamente en la primera parte del 2026. Eso dejó una especie de, 'OK, bueno, ¿y quién va a ser director?' Y puesto que yo voy a estar haciendo todas las primeras carreras de todos modos, en realidad no cambia particularmente mi carga de trabajo porque estaré allí de todas formas. Así que también puedo encargarme de esa tarea de hablar con vosotros, los medios".

Relacionado:

Aclarando si eso le permitirá seguir totalmente centrado (su mujer lo define como 'en trance') en el diseño y desarrollo del coche, declaró: "Eso es realmente lo que quiero y necesito hacer. Eso es lo que me anima a levantame de la cama por las mañanas. Así que estoy decidido a no diluir eso".

Por último, de cara a la carrera sprint, sabe que cualquier punto es importante en la lucha por la sexta plaza en el campeonato de constructores. "Sí, lo es", respondió ante la pregunta de si era posible sumar. "Desgraciadamente, nuestra degradación tradicionalmente ha sido un poco peor que la de otros. Pero creo que todos estaremos encantados si puede mantener ese resultado para nosotros".

Apunta:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Ferrari F1 se centró en 2026 en abril debido al dominio de McLaren
Siguiente artículo Así es la parrilla para la carrera al sprint de F1 en el GP de Qatar

Mejores comentarios
Jose Carlos de Celis
Más de
Jose Carlos de Celis
¡Parrilla de salida del GP de Qatar de F1! Filas y posiciones

¡Parrilla de salida del GP de Qatar de F1! Filas y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
¡Parrilla de salida del GP de Qatar de F1! Filas y posiciones
¿Es difícil ganar en F1 en Qatar sin salir desde la pole?

¿Es difícil ganar en F1 en Qatar sin salir desde la pole?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
¿Es difícil ganar en F1 en Qatar sin salir desde la pole?
¿Qué resultados necesita Norris para ser campeón de F1 este domingo?

¿Qué resultados necesita Norris para ser campeón de F1 este domingo?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
¿Qué resultados necesita Norris para ser campeón de F1 este domingo?
Fernando Alonso
Más de
Fernando Alonso
Alonso: "Empujo por encima del límite en la crono, luego en carrera noto las carencias"

Alonso: "Empujo por encima del límite en la crono, luego en carrera noto las carencias"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Alonso: "Empujo por encima del límite en la crono, luego en carrera noto las carencias"
Piastri bate a Norris por la pole de Qatar con Verstappen 3º; Sainz y Alonso, top 10

Piastri bate a Norris por la pole de Qatar con Verstappen 3º; Sainz y Alonso, top 10

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri bate a Norris por la pole de Qatar con Verstappen 3º; Sainz y Alonso, top 10
A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Qatar 2025 y cómo ver

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Qatar 2025 y cómo ver

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Qatar 2025 y cómo ver
Aston Martin Racing
Más de
Aston Martin Racing
Alonso, tras la sprint: "Somos el 8º equipo, séptimo es un regalo divino"

Alonso, tras la sprint: "Somos el 8º equipo, séptimo es un regalo divino"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Alonso, tras la sprint: "Somos el 8º equipo, séptimo es un regalo divino"
Aston Martin F1 no fichará a Christian Horner como jefe de equipo

Aston Martin F1 no fichará a Christian Horner como jefe de equipo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Aston Martin F1 no fichará a Christian Horner como jefe de equipo
F1 en DIRECTO: la clasificación del sábado en el GP de Qatar 2025

F1 en DIRECTO: la clasificación del sábado en el GP de Qatar 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
F1 en DIRECTO: la clasificación del sábado en el GP de Qatar 2025

Últimas noticias

Piastri: "La salida es probablemente lo que más necesito hacer bien mañana"

Piastri: "La salida es probablemente lo que más necesito hacer bien mañana"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri: "La salida es probablemente lo que más necesito hacer bien mañana"
Verstappen: "Algunas limitaciones no nos permiten empujar más"

Verstappen: "Algunas limitaciones no nos permiten empujar más"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Verstappen: "Algunas limitaciones no nos permiten empujar más"
Alonso: "Empujo por encima del límite en la crono, luego en carrera noto las carencias"

Alonso: "Empujo por encima del límite en la crono, luego en carrera noto las carencias"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Alonso: "Empujo por encima del límite en la crono, luego en carrera noto las carencias"
Sainz: "Estar séptimo en Qatar… lo hubiese comprado antes del finde"

Sainz: "Estar séptimo en Qatar… lo hubiese comprado antes del finde"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Sainz: "Estar séptimo en Qatar… lo hubiese comprado antes del finde"

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros