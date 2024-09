Newey, castigado por Red Bull tras su presentación con Aston Martin

La presentación por todo lo alto y con una gran puesta en escena de Adrian Newey como nuevo fichaje de Aston Martin fue desconcertante para Red Bull, ya que todavía sigue siendo su empleado.

Fue una reminiscencia de cuando el mundo del fútbol ha protagonizado momentos en los que algunos futbolistas posaban con sus futuros colores antes del final de la temporada y esas imágenes se filtraban a la prensa. Sin embargo, esos incidentes no eran intencionados, mientras que la gran presentación de Newey estaba muy pensada y preparada.

Uno, por tanto, se pregunta cómo fue percibido todo tanto en la fábrica de Red Bull en Milton Keynes como en la sede central de la escudería de las bebidas energéticas en Austria.

Ver a Newey desfilando por la flamante nueva fábrica de Aston Martin en Silverstone mientras hablaba emocionado y expresaba su alegría por incorporarse como accionista y Mánager Técnico, no es precisamente lo que los altos cargos de la estructura querían ver en estos momentos.

Adrian Newey, Aston Martin Racing Team Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Newey se paseó sonriendo y estuvo hablando durante unos largos minutos con el logo de Aston Martin como telón de fondo, pero sin dejar de formar parte de la nómina de Red Bull. Fue una decisión sin precedentes celebrar una rueda de prensa de este tipo para un fichaje técnico cuando normalmente bastaría con un comunicado de prensa y, en caso de haber querido hacer una rueda de prensa, posponerla hasta que Newey empiece a trabajar oficialmente con Aston Martin en marzo.

Según ha podido saber Motorsport.com, después de la presentación como flamante fichaje de Aston, Newey regresó a la fábrica de Red Bull en Milton Keynes para reanudar su trabajo con el RB17.

La cúpula de Red Bull también analizó su entrevista en el High Performance Podcast, en la que dijo que no había formado parte del equipo de F1 desde el GP de Japón: "He estado fuera del equipo de F1 desde Suzuka, a finales de abril, pero he estado trabajando duro en el RB17, que es un proyecto paralelo".

Sin embargo, Newey sí ha estado presente en varias carreras de F1 desde aquel GP de Japón, e incluso se sentó en el pitwall dos carreras más tarde en Miami, por lo que esas declaraciones tampoco gustaron demasiado en la estructura austriaca.

En consecuencia, Motorsport.com ha podido saber que ahora sí ha sido sido eliminado de cualquier viaje que tenga el equipo relacionado con la Fórmula y por tanto ya no asistirá a ninguna carrera. Entre otras, estaba previsto que fuese a Austin el mes que viene, pero ya no lo podrá hacer.

De esta manera, continuará trabajando en el RB17 en la fábrica del equipo una vez que regrese de sus vacaciones, aunque cabe preguntarse cómo será recibido.

Christian Horner, durante el GP de Azerbaiyán 2024, fue preguntado al respecto y, aunque no se quiso mojar demasiado, dejó entrever que personalmente pensaba que el momento de hacer ese anuncio estaba un poco fuera de lugar.

"Obviamente fue un gran anuncio por parte de Aston, y Adrian siempre ha tendido a hacer lo suyo, así que obviamente fue un gran momento para ese equipo", dijo a Motorsport.com

"Eligieron celebrarlo, tal vez un poco antes de que termine su contrato con Red Bull Racing , pero obviamente fue un gran momento para ese equipo", concluyó Christian Horner