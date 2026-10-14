GTWE

DAZN emitirá gratis el duelo entre Verstappen y Valentino Rossi en Portimão

Max Verstappen y Valentino Rossi compartirán pista este fin de semana en la final del GT World Challenge Europe 2026, que DAZN retransmitirá gratis en España y México.

Pol Hermoso

Editado: 14 oct 2026, 12:53

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Foto de: SRO - JEP

La Fórmula 1 descansa este fin de semana, pero eso no significa que Max Verstappen vaya a quedarse en casa. El tetracampeón del mundo aprovechará el parón del Gran Circo para cambiar su Red Bull por un Mercedes-AMG GT3 y afrontar un nuevo desafío en Portimao, donde coincidirá por primera vez en competición con otra leyenda del motor: Valentino Rossi.

Un encuentro de auténtico lujo que, además, los aficionados podrán disfrutar completamente gratis y con comentarios en español a través de DAZN.

La plataforma ha anunciado este miércoles 14 de octubre que retransmitirá en directo la última cita de la temporada 2026 del GT World Challenge Europe, que se disputará los días 16 y 17 de octubre en el Autódromo Internacional del Algarve. Tanto la clasificación del viernes como la carrera del sábado estarán disponibles sin coste para los aficionados de España y México.

Y aunque buena parte de las miradas del automovilismo estarán puestas en las 6 Horas de Barcelona del Mundial de Resistencia (WEC), el circuito portugués promete llevarse una buena parte del protagonismo. No todos los días coinciden en una misma parrilla un cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 y un nueve veces campeón del mundo de motociclismo.

Para Verstappen será, además, su debut en el GT World Challenge Europe. El neerlandés se pondrá al volante del Mercedes-AMG GT3 EVO número 3 de su propio equipo, el Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, acompañado de Chris Lulham y Ben Barnicoat. Su participación llega después de que Dani Juncadella y Jules Gounon, pilotos habituales de la estructura, hayan tenido que dar prioridad a la cita del WEC en Barcelona.

En el otro extremo del garaje, aunque defendiendo los colores de BMW, estará Valentino Rossi. Desde que colgó el casco de MotoGP, el italiano ha encontrado en las carreras de GT3 una nueva forma de alimentar su pasión por la velocidad. En Portimão compartirá el BMW M4 GT3 EVO número 46 del Team WRT con Max Hesse y Neil Verhagen.

Ambos competirán en la categoría Pro, la de mayor nivel, dentro de una parrilla que superará los 60 coches y contará con representantes de diez fabricantes. Nombres como Mirko Bortolotti, Nicki Thiim, Thomas Preining o Arthur Leclerc completarán un cartel especialmente atractivo para despedir el campeonato.

¿Qué hay que hacer para ver gratis la carrera en DAZN?

Para disfrutar de la carrera de Max Verstappen y Valentino Rossi en Portimão no será necesario contratar ningún paquete de pago de DAZN. Bastará con registrarse gratuitamente en la plataforma, a través de su página web o aplicación, y acceder a la retransmisión del GT World Challenge Europe.

(Pulsa aquí para acceder a DAZN y registrarte)

Los aficionados que ya dispongan de una cuenta de DAZN únicamente tendrán que iniciar sesión, mientras que los nuevos usuarios podrán crear una introduciendo su correo electrónico y una contraseña. No será obligatorio facilitar datos bancarios ni contratar una suscripción, por lo que tanto la clasificación del viernes como la carrera del sábado podrán seguirse sin coste alguno desde España y México.

La retransmisión estará disponible a través de los dispositivos compatibles con DAZN, incluidos ordenadores, teléfonos móviles, tabletas y televisores inteligentes.

¿A qué hora y cómo ver gratis a Verstappen y Rossi en DAZN?

DAZN ofrecerá las dos sesiones decisivas del fin de semana sin necesidad de contratar una suscripción de pago, tanto en España como en México, según ha confirmado la propia plataforma.

La retransmisión arrancará el viernes 16 de octubre a las 18:30 horas (hora peninsular española), antes del inicio de la clasificación, previsto para las 18:55 horas. El sábado 17, la emisión comenzará a las 17:30 horas, media hora antes de que se dé la salida a una carrera de resistencia de tres horas que se disputará entre las 18:00 y las 21:00 horas.

Sesión Día Hora de emisión en DAZN (España) Clasificación Viernes 16 de octubre 18:30 h Carrera (3 horas) Sábado 17 de octubre 17:30 h

Otra de las novedades será la retransmisión íntegra en español. David de Sánchez y Javi Quilón, voces habituales de las carreras de NASCAR en DAZN, serán los encargados de narrar tanto la clasificación como la carrera.

La cita portuguesa pondrá el punto final a la temporada del GT World Challenge Europe y de su Endurance Cup, aunque los títulos absolutos ya quedaron sentenciados en Nürburgring a favor de Maro Engel, Lucas Auer y Luca Stolz. En cualquier caso, con Verstappen estrenándose en el campeonato y Rossi al otro lado de la parrilla, esta vez los alicientes van mucho más allá de la lucha por el título.

Porque puede que no haya Fórmula 1 ni MotoGP este fin de semana, pero dos de sus mayores leyendas todavía tienen una cita pendiente con el cronómetro.

MÁS INFORMACIÓN:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior GTWCE Portimao: qué debes saber sobre la carrera de Verstappen, horarios y cómo ver

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Pol Hermoso





Colapinto, hundido, admite que necesita un 'reset': "No estoy pasando por mi mejor momento"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



Colapinto, hundido, admite que necesita un 'reset': "No estoy pasando por mi mejor momento"





El duro diagnóstico de Honda tras Singapur y los problemas denunciados por Alonso



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



2 d



El duro diagnóstico de Honda tras Singapur y los problemas denunciados por Alonso





Quién durmió mejor anoche tras el GP de Singapur de F1 2026: Kimi Antonelli



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



2 d



Quién durmió mejor anoche tras el GP de Singapur de F1 2026: Kimi Antonelli

Más de

Valentino Rossi





¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?



MotoGP



MotoGP 9 d



¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?





A Márquez no le gustaron "los juegos" de la televisión con las imágenes de Valentino Rossi



MotoGP



MotoGP



GP de San Marino



1 m



A Márquez no le gustaron "los juegos" de la televisión con las imágenes de Valentino Rossi





Valentino Rossi anuncia el lanzamiento de una nueva autobiografía



MotoGP



MotoGP 1 m



Valentino Rossi anuncia el lanzamiento de una nueva autobiografía

Últimas noticias





DAZN emitirá gratis el duelo entre Verstappen y Valentino Rossi en Portimão



GTWE



GTWE GTWE 21 min



DAZN emitirá gratis el duelo entre Verstappen y Valentino Rossi en Portimão





Cómo Singapur resumen el 2026 de Russell en la F1: "Nada acaba de salir bien"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



44 min



Cómo Singapur resumen el 2026 de Russell en la F1: "Nada acaba de salir bien"





'Inside Ducati' | El lado más humano de Márquez en Mandalika: dudas, bromas y alivio final



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Indonesia



1 h



'Inside Ducati' | El lado más humano de Márquez en Mandalika: dudas, bromas y alivio final





Se desvela el coche con el 'kit Rally2' de M-Sport para el WRC 2027



WRC



WRC WRC 2 h



Se desvela el coche con el 'kit Rally2' de M-Sport para el WRC 2027

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse