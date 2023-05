Montoya: "Todos hablan ahora de Alonso, pero sigue igual que antes"

Fernando Alonso está llevándose gran parte de los focos en este inicio de temporada 2023 de F1, en el que ha conseguido cuatro podios en cinco carreras, y todo el mundo habla de él tanto en los circuitos como fuera de ellos.

Después de las tres primeras citas, el propio asturiano defendió que no lleva décadas en un túnel, recordando que estos años ya había demostrado su talento en otras categorías. Este sábado, tras ser segundo en clasificación, reiteró que él no ha cambiado nada, sino que es su equipo el que le ha cambiado.

En la misma línea opinó Juan Pablo Montoya, presente este fin de semana en el GP de Miami. Allí, el colombiano alabó a Alonso, con el que coincidió en parrilla (debutaron el mismo día), pero dijo que el piloto sigue siendo el mismo.

"Bueno, creo que es divertido cómo todo el mundo está hablando de eso. Pero siendo sincero, creo que sigue pilotando igual que antes", comentó Montoya en una entrevista con Motorsport.com.

"No ha cambiado mucho, es solo que ahora tiene un coche mejor y obviamente lo está usando bien. Lo que sí tengo que decir es que está haciendo un muy buen trabajo para lograr que todos lo apoyen. Eso es realmente genial de ver".

Cuando se le preguntó si a la tercera posición de Alonso en el mundial de pilotos contribuyen también los problemas de Mercedes, contestó: "Me sorprendieron, para ser sincero. Si miras el final de la carrera, su ritmo fue bueno allí. Creo que la mayor sorpresa en cuanto a la falta de ritmo fue Ferrari, especialmente hacia el final de la carrera. Lewis sufrió un poco en la primera parte de la carrera, pero luego volvió bastante fuerte, también en comparación con los Ferrari".

Podio: segundo puesto Fernando Alonso, Renault, tercer puesto Giancarlo Fisichella, Renault y ganador de la carrera Juan Pablo Montoya, McLaren

Algo similar a lo que explicó Montoya lo dijo Jenson Button, excompañero de Alonso, nada más acabar la carrera de Miami. El inglés, encargado de las entrevistas en parc fermé a los tres primeros, no solo quiso preguntar, sino que también opinó: "Tú siempre has estado ahí. Ahora vuelves a tener coche...".

Montoya, que también repasó la situación entre Sergio Pérez y Max Verstappen, cree que precisamente la presencia de Alonso en la parrilla condicionó la estrategia del mexicano, que salió con neumáticos medios mientras su compañero lograba ganar empezando con duros.

Mientras Horner cree que Pérez no habría ganado a Verstappen con la misma estrategia, Montoya explicó por qué Checo no fue a duros-medios. "Sí", dijo cuando se le preguntó si Pérez podría haber apretado más en el primer stint con duros. "Pero tendrías que lidiar con Fernando Alonso en la curva 1. Así que tenían que cubrirse y había que elegir, no podían ser ambas cosas".