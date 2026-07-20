En McLaren aseguran que Norris tuvo el ritmo necesario para acabar segundo en Spa

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, afirma que su equipo se ha visto gratamente sorprendido por el ritmo del MCL40 en el Gran Premio de Bélgica, y cree que Lando Norris, que terminó séptimo, podría haber quedado segundo de no ser por su penalización en la parrilla.

Norris perdió 10 puestos en la parrilla tras montar una nueva batería en su unidad de potencia Mercedes para Spa debido a problemas de fiabilidad anteriores.

Aunque en McLaren consideraban que Spa-Francorchamps era un trazado en el que los adelantamientos serían más sencillos para que Norris dejase atrás su penalización, no estaban muy seguros de su rendimiento tras las dificultades sufridas en Silverstone.

Pero Norris fue rápido en la clasificación, logrando el tercer mejor tiempo por detrás del poleman Andrea Kimi Antonelli y de Max Verstappen, mientras que en la carrera el actual campeón del mundo también mostró un ritmo impresionante con la estrategia alternativa de salir con neumáticos duros antes de pasar a los medios en la fase final.

Según el jefe del equipo de Woking, Andrea Stella, Norris podría haber luchado por el podio por su ritmo puro de no ser por su penalización en la parrilla.

"Nos sentimos muy animados por el ritmo que Lando ha sido capaz de mostrar hoy", dijo Stella. "El coche tenía ritmo en la clasificación. Y, a juzgar por lo que hemos visto hoy, también tenía ritmo en carrera para luchar por el podio".

Pero Norris también podría haber estado mucho más cerca del podio incluso con su penalización en la parrilla. Durante la salida del VSC a mitad de la carrera, McLaren decidió mantenerlo en pista en lugar de hacer una parada en boxes más barata.

Parte del razonamiento se basó en la posibilidad de completar algo más de la mitad de la carrera con un solo juego de neumáticos medios, mientras que la otra parte se debió a que McLaren quería cubrirse las espaldas ante la posibilidad de que saliera un coche de seguridad más adelante. En cualquier caso, la lenta parada de Norris, de 7,8 segundos, mermó aún más sus opciones de subir al podio.

Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

En retrospectiva, Stella admitió que McLaren debería haber hecho entrar a Norris en boxes durante el VSC. "Creo que deberíamos haberlo intentado, porque Lando acabó perdiendo algo de tiempo al ser adelantado mientras seguía en pista, y no hubo más coches de seguridad", reconoció Stella.

"En caso de que hubiera salido [otro] coche de seguridad, la estrategia habría funcionado bien, porque entonces Lando habría ahorrado tiempo en la parada y se habría encontrado con neumáticos nuevos mientras los demás llevaban duros usados. Pero eso no ocurrió".

"En ese momento, nos preocupaba un poco una tanda tan larga con los medios. Fue una decisión muy reñida, queríamos evitar que Lando perdiera tiempo en la doble parada en boxes. En retrospectiva, probablemente hubiera sido mejor entrar en boxes".

Stella atribuyó la mejora de McLaren respecto a sus rivales a los diferentes niveles de adherencia de Spa y a que el equipo aprovechó mejor su unidad de potencia Mercedes, mientras que el déficit de potencia de Ferrari fue más pronunciado en Spa porque había menos curvas para compensarlo.

"Creo que el coche se adaptó bien a Bélgica, pero no es que ahora volvamos a Silverstone y estemos en condiciones de luchar por el podio allí", explicó. "Por el momento, somos vulnerables a las condiciones de la pista y al nivel de agarre".

"Y nuestro objetivo es asegurarnos de que no dependamos de esta variabilidad y de que podamos luchar por el podio porque el coche es lo suficientemente fuerte como para hacerlo en cualquier condición", añadió Stella.

Su compañero de equipo, Oscar Piastri, vivió una tarde frustrante, ya que sufrió daños en el coche tras un toque en la curva 5 con Charles Leclerc. La consiguiente pérdida de carga aerodinámica le perjudicó cuando rodó en tráfico y terminó quinto por detrás de Lewis Hamilton, subiendo una posición debido al abandono de George Russell.

Oscar Piastri sufrió daños tras ser apretado por Charles Leclerc. Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images