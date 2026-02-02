En Mercedes responden a las quejas de los motoristas: "Pónganse las pilas"

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha pedido a los fabricantes de unidades de potencia que "se pongan las pilas" después de que estos presentaran sus quejas a la FIA por la interpretación de Mercedes de la normativa.

El reglamento sobre unidades de potencia de 2026 prescribe una relación de compresión del motor de 16:1, frente a la de 18:1 del año pasado. Esa relación de compresión siempre se ha medido a temperatura ambiente cuando el motor no está en marcha, por lo que no tiene en cuenta la expansión del material bajo calor cuando los coches están corriendo en la pista.

Varios fabricantes han mostrado su preocupación por que Mercedes y Red Bull hayan ideado un truco para aumentar la relación de compresión hasta acercarse a 18:1 cuando el coche está en marcha, sin dejar de cumplir con la prueba estática.

"Tenemos que confiar, como hacemos, en que la FIA tome las decisiones correctas en este sentido", afirmó el director técnico de Audi, James Key. "Son nuevas normas. Hay que garantizar la igualdad de condiciones. Si a alguien se le ocurre un difusor ingenioso y tú dices que no es lo correcto, nadie más puede tenerlo, pero tú puedes tenerlo durante el resto del año. No tiene sentido. No lo aceptaríamos".

Sin embargo, Mercedes insiste en que sus coches cumplen plenamente con la normativa tal y como está redactada, y se ha mostrado algo sorprendida por la forma en que algunos de sus rivales, entre los que se cree que se encuentran Honda y Ferrari, se han movilizado en su contra.

"Simplemente no entiendo que algunos equipos se concentren más en los demás y sigan discutiendo un caso que es muy claro y transparente", dijo el jefe de Mercedes, Wolff, a determinados medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, en la presentación oficial del equipo para 2026.

"La comunicación con la FIA ha sido muy positiva en todo momento, y no solo en lo que respecta a la relación de compresión, sino también a otras cuestiones. Concretamente en ese ámbito, lo que dice el reglamento está muy claro. Los procedimientos estándar para cualquier motor, incluso fuera de la F1, son muy claros. Así que pónganse las pilas".

Y añadió: "La unidad de potencia es legal. La unidad de potencia se ajusta a lo que dice el reglamento. La unidad de potencia se ajusta a cómo se realizan las comprobaciones".

Aunque parece que no habrá cambios inmediatos en el horizonte, se entiende que siguen las conversaciones sobre formas alternativas de medir las relaciones de compresión, como añadir comprobaciones en condiciones de funcionamiento. Cualquier solución propuesta tendría que seguir los procedimientos de gobernanza habituales, que incluyen una reunión del Comité Asesor de Unidades de Potencia de F1 y, posteriormente, una votación a través de la Comisión de F1.

Pero Wolff no está especialmente impresionado e interesado en los esfuerzos que se están llevando a cabo por cambiar los procedimientos en algo que se considera un estándar del sector.

"Limitarse a celebrar reuniones secretas, enviar cartas secretas y seguir intentando inventar formas de realizar pruebas que simplemente no existen... Creo que puedo decir, al menos por nuestra parte, que estamos tratando de minimizar las distracciones, mirando más hacia nosotros mismos que hacia los demás, cuando está bastante claro lo que dicen las normas y también lo que la FIA nos ha dicho a nosotros y les ha dicho a ellos hasta ahora", añadió Wolff.

"Pero quizá todos seamos diferentes. Quizá quieran encontrar excusas antes incluso de empezar para justificar que las cosas no van bien. Si alguien quiere entretenerse con distracciones, cada uno es libre de hacerlo", añadió Toto Wolff.

La FIA ha dejado claro que, como mínimo, quiere que el asunto se aclare por completo antes del inicio de la temporada en Australia el mes que viene, para que el tema no se prolongue durante la campaña, en la que quiere que la atención se centre en la acción en la pista.

"Estamos muy interesados en evitar este tipo de polémicas y en asegurarnos de que, cuando la gente vaya a correr, entienda las reglas exactamente de la misma manera", dijo el director técnico de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, a Motorsport.com en la Autosport Business Exchange.

"Inevitablemente, cuando hay un nuevo conjunto de reglas, surgen ciertas cuestiones, y consideramos que es nuestra responsabilidad resolverlas antes de la primera carrera".