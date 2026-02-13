Mercedes no espera: Antonelli confirma mejoras inmediatas para el W17

En el desierto de Sakhir no se reparten puntos. Ni trofeos. Pero sí se envían mensajes. Y el que ha lanzado Andrea Kimi Antonelli al cerrar la primera semana de test oficiales de la Fórmula 1 en Bahrein suena alto y claro: Mercedes no solo ha ido rápido, ya está trabajando en cómo ir más rápido.

El italiano terminó la semana como el "campeón del invierno número uno", el hombre del mejor tiempo global en estos tres primeros días. Un dato que, en febrero, vale lo que vale. Pero que, unido al kilometraje, la fiabilidad y las sensaciones en el paddock, empieza a dibujar una tendencia.

Porque si algo ha dejado esta primera toma de contacto con el nuevo reglamento es que Mercedes no ha venido a tantear el terreno. Ha venido preparada.

Kilómetros, fiabilidad… y margen

Es cierto que los cronos en pretemporada son espejismos peligrosos. También que Mercedes tuvo algún contratiempo —como casi todos, incluido Red Bull— en el segundo día. Pero el balance general es el de un equipo que ha rodado mucho, que ya hizo simulaciones largas en el shakedown de enero y que ha mostrado una unidad de potencia sólida desde el minuto uno.

En un escenario donde también han rendido con fiabilidad el bloque Red Bull Ford y el Ferrari, la sensación en el paddock es clara: Mercedes y Red Bull parten como referencias iniciales. Con muchas incógnitas aún, sí. Pero con argumentos.

Y aquí es donde entra Antonelli.

"El equipo ya está mirando los problemas… y traerá una mejora"

El italiano apenas pudo rodar el primer día (15 vueltas lanzadas) y el segundo se quedó prácticamente en blanco. Aun así, cerró la semana en lo más alto. "Fue un test un poco difícil para mí", reconocía. "Era la primera vez que realmente me subía al coche en condiciones. Pero estas cosas pasan, sobre todo con un reglamento nuevo. Mejor ahora que en plena temporada".

La frase clave, sin embargo, llegó después. Casi deslizada. Natural. Como quien habla de algo lógico: "Estoy seguro de que el equipo ya está mirando los problemas que tenemos y seguro que va a traer una actualización para reforzar el coche de cara a la próxima semana".

Ahí está la señal. Cuando un equipo termina el primer bloque de test y ya tiene en el calendario una mejora específica para la semana siguiente, significa que el punto de partida es lo suficientemente sólido como para pensar en optimizar, no en apagar incendios.

Mercedes no está sobreviviendo. Está afinando.

Un coche más ágil… y un reto nuevo en el cambio

Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Antonelli describió un monoplaza más ligero y corto, "más ágil", especialmente en baja velocidad. En curvas lentas, dice, el coche se siente vivo. En dirección 6 y 7 —más rápidas—, incluso más competitivo que el año pasado. Aunque la velocidad punta haya bajado.

El gran cambio llega en la gestión de la unidad de potencia. Sin el MGH, mantener el turbo girando obliga a jugar con relaciones más cortas y revoluciones altas. Más reducciones. Más primera marcha. Más trabajo fino. "Sabíamos que iba a pasar", explicó. "Por eso hemos trabajado mucho en las bajadas de marcha y y las subidas. Usar marchas cortas es un cambio grande respecto al año pasado y afecta bastante al balance del coche".

Es decir: no les ha pillado por sorpresa. Lo tenían previsto. Lo han trabajado. Y ahora están en fase de ajuste fino.

El detalle que importa

Antonelli fue autocrítico con su gestión del neumático C1 en tanda larga. Apenas ha podido hacer vueltas de clasificación reales —"hoy fueron mis primeras tres vueltas de quali"— y todavía quiere trabajar "360 grados" antes de que el paddock vuele a Gran Premio de Australia.

Pero más allá del entusiasmo lógico de un debutante en plena adaptación, hay algo que pesa más que su mejor tiempo. Mercedes ha sido consistente. Mercedes ha sido fiable. Mercedes ya habla de mejoras concretas para dentro de siete días.

En pretemporada, eso es lo más parecido a una declaración de intenciones.

No sabemos quién llegará primero a Melbourne. Pero después de esta primera semana en Bahrein, hay una certeza incómoda para el resto: si Mercedes ya está pensando en cómo corregir sus debilidades… quizá es porque su base es más fuerte de lo que muchos esperaban.