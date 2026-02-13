Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Russell pide dar tiempo a los F1 2026: "O Max puede irse al Nordschleife"

George Russell cree que las nuevas reglas de Fórmula 1 para 2026 merecen más de dos días de pruebas para ser juzgadas, tras las duras críticas de Max Verstappen

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
George Russell, Mercedes

George Russell, piloto de Mercedes, asegura que es demasiado pronto para juzgar la nueva generación de coches de F1 después de las críticas sobre cómo se conducirán.

En la primera prueba de tres días en Bahrein, los pilotos de F1 pudieron finalmente probar la tan comentada generación de coches de 2026 en condiciones representativas, prestando mucha atención a la optimización de las ambiciosas normas sobre energía híbrida.

Los coches obtienen la mitad de su potencia de un motor eléctrico, pero como agotan fácilmente la batería varias veces por vuelta, los pilotos tienen que desarrollar diversas técnicas de conducción y explorar ajustes de software para aprovechar esa energía en las curvas. Eso incluye comportamientos inusuales, como levantar el pie del acelerador y el lift and coast en las rectas, y mantener altas revoluciones en las curvas de baja velocidad para recuperar energía.

No todos los pilotos son partidarios de la precaución con la que hay que manejar estos coches, y Max Verstappen ha calificado las nuevas normas como "anticompetición" y los monoplazas de la F1 2026 como "Fórmula E con esteroides".

Lo que dijo Verstappen... y la invitación que le llegó:

Pero Russell cree que aún es demasiado pronto para juzgar el nuevo reglamento, ya que los equipos se enfrentan a una curva de desarrollo pronunciada, y le gusta que los coches sean más ligeros, pequeños y ágiles este año.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Creo que es un paso adelante y siempre me gusta dar una oportunidad a las cosas", declaró Russell. "Llevamos cuatro días con un reglamento que va a durar más de tres años y el progreso que todos van a hacer en estos primeros meses va a ser enorme".

"os coches son mucho más agradables de pilotar. Solo he condrodadoucido dos veces la generación más pequeña de coches de F1 y no podía creer la diferencia en cuanto a la mayor agilidad que se nota al ser más livianos y pequeños. Así que eso es muy positivo".

"Los motores son muy complicados y, sinceramente, probablemente causen más problemas a los ingenieros que a los pilotos. Sin embargo, estas dos pistas, Barcelona y Bahrein, son posiblemente dos de los circuitos más fáciles para el motor. Por lo tanto, no quiero decir nada antes de tiempo, antes de llegar a Melbourne o Yeda, porque allí será mucho más difícil para los motores y la energía".

Russell señaló que tener que utilizar revoluciones más bajas de lo habitual está provocando algunas características de conducción indeseadas y una inestabilidad que no le gusta mucho.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"El único reto al que nos enfrentamos es utilizar marchas muy cortas en las curvas", explicó. "Aquí, en Bahrein, la primera curva suele ser una curva de tercera marcha. Ahora tenemos que utilizar la primera marcha para mantener las revoluciones del motor muy altas y que el turbo siga girando. A veces parece como si se accionara el freno de mano cuando tienes que reducir marchas".

"Probablemente sea lo único que resulta bastante molesto y no es tan intuitivo. Pero, por lo demás, no se puede discutir la potencia que se tiene cuando se alcanzan los 350 kW. También creo que va a progresar mucho en los próximos meses, así que hay que darle tiempo".

El compatriota de Russell, el actual campeón del mundo Lando Norris, considera que los pilotos cobran demasiado dinero como para quejarse de sus coches. Russell adopta un enfoque pragmático y tiene en cuenta el panorama general para entender por qué se concibieron los 2026: garantizar que empresas como Audi y Honda se interesaran en desarrollar una unidad de potencia.

"Como con todo en la vida, no se puede cumplir todos los requisitos", añadió. "Y hay más en juego. Cuando entraron en vigor estas reglas, hubo obviamente un gran impulso de los vehículos eléctricos por parte de la UE, y eso fue un factor importante para que empresas como Audi se sumaran al proyecto. Así que hay que tenerlo en cuenta".

"Y creo que nadie puede discutir que la Fórmula 1 se encuentra actualmente en una situación increíble. Por supuesto, queremos los mejores coches, los más rápidos, las mejores carreras. Pero no sé cómo se puede complacer a todo el mundo".

"Como dijo Lando, tenemos el privilegio de estar en esta posición. Y, sinceramente, solo quiero ganar. Supongo que un piloto que ha ganado bastante últimamente solo quiere tener el mejor coche y los coches más divertidos de conducir. Así que, sí, [Verstappen] es bienvenido a irse al Nordschleife, supongo".

También le contestó:

