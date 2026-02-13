Verstappen, satisfecho "He aprendido mucho sobre lo que funciona y lo que no"

El viernes a mediodía, Max Verstappen puso fin a la primera prueba de pretemporada de la Fórmula 1 de 2026 en Bahrein. Durante la sesión de la mañana, de cuatro horas de duración, completó 61 vueltas en el Circuito Internacional de Sakhir, antes de ceder el volante a su compañero Isack Hadjar en la sesión de la tarde. A su vez, el holandés marcó un mejor tiempo de de 1:35.341, lo que le valió para terminar quinto.

Sin embargo, en los test, los tiempos por vuelta son secundarios. Lo más importante es que la fiabilidad sea buena y que se puedan recorrer muchos kilómetros. En ese aspecto, Verstappen lo hizo bien en Bahrein. El miércoles, cuando estuvo todo el día al volante del RB22, completó más de 130 vueltas. Sumadas a las 61 vueltas del viernes, su total ascendió a 197, algo que dejó feliz al de Red Bull.

"Hicimos un buen número de vueltas el primer día, así que estoy contento. Pudimos completar muchas cosas en cuanto a lo que queríamos probar con la unidad de potencia y el coche en sí", dijo en un vídeo publicado en las redes sociales del equipo. Una vez completada con éxito esta parte del programa, el holandés pudo trabajar un poco más en la configuración el viernes.

"Hoy hemos seguido con eso, pero también hemos intentado encontrar algo más en cuanto a la configuración del coche. Queremos saber qué tenemos que hacer con el coche, porque, por supuesto, también es nuevo. Los neumáticos también son nuevos, así que hay muchas cosas que queremos ver".

En general, Verstappen se mostró bastante satisfecho con la primera semana de pruebas de F1 en Bahrein: "Creo que esta mañana hemos aprendido mucho sobre lo que funciona y lo que no. Eso te da más ideas sobre lo que puedes probar por la tarde con Isack, pero también la semana que viene".

Verstappen se refería a la segunda y última semana de test en Sakhir, que comenzará el miércoles 18 de febrero y terminará el viernes 20 de febrero. Después, el Gran Circo se trasladará a Melbourne, donde se inaugurará la temporada entre el 6 y el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia 2026.

A Max Verstappen no le gustan los nuevos coches de F1, pero está satisfecho con cómo ha ido la prueba. Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images a través de Getty Images