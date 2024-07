Cómo Mercedes F1 escapa de sus falsos amaneceres

El equipo de Brackley siempre es cauteloso a la hora de dar demasiada importancia a los resultados puntuales en la Fórmula 1, especialmente cuando victorias como la del Gran Premio de Austria se deben en buena medida a los problemas de otros coches. Después de enfrentarse a la cruda realidad de varios falsos amaneceres en la actual era del efecto suelo, siempre temen que un salto adelante en el rendimiento resulte ser un destello antes de acabar sufriendo de nuevo poco después.

Si bien es cierto que el triunfo en el Red Bull Ring se vio favorecido por la colisión entre Lando Norris y Max Verstappen, también lo es que, incluso sin el accidente, habría supuesto el tercer podio consecutivo de la escudería, lo que demuestra que los progresos desde el Gran Premio de Mónaco son reales. Tal racha de forma no es algo de lo que hayan podido presumir en el último año y medio, ya que fracasaron en encontrar un progreso constante con su coche.

De hecho, hubo muchas ocasiones en las que los buenos resultados puntuales le dieron una imagen equivocada de su situación, lo que le costó caro y le hizo retroceder. Nada lo demostró mejor que su triunfo en el Gran Premio de Sao Paulo 2022, cuando se permitió creer que por fin lograron entender la actual normativa del efecto suelo, para volver a derrumbarse al inicio de la siguiente temporada.

Sin embargo, mientras George Russell celebra su primera victoria y la del equipo desde aquel fin de semana de Interlagos, en el conjunto se respira un ambiente muy diferente. De hecho, existe la sensación de que el personal de la fábrica de Brackley por fin entiende y sabe lo que se necesita para que los monoplazas sigan apretando en la dirección actual.

El director de Mercedes, Toto Wolff, reflexionó sobre ello mientras disfrutaba del éxito en el Gran Premio de Austria, y esperaba con impaciencia el momento en el que la escudería pudiera ganar una carrera por puro ritmo: "Creo que ahora llevamos mejoras a casi todas las carreras. La fábrica funciona a todo vapor, en los últimos doce años nunca habíamos sido capaces de desarrollar, diseñar, fabricar, llevar a la pista y tener la calidad de las piezas, en serio, nunca he visto ese ritmo.

"Así que en cada carrera hemos traído mejoras, espero que para las vacaciones de verano podamos dar un paso más", comentó. "Todos los demás están trabajando duro y son equipos formidables, pero si podemos recortar un poco esa diferencia, creo que fueron quince segundos en 70 vueltas, está bien. Eso es una tercera posición y, con suerte, si podemos reducirlo a la mitad, podremos competir".

La confianza del austriaco en que la forma actual está respaldada por sus ingenieros, que piensan que las cosas están mejorando gracias a una mayor comprensión de la dinámica de su W15. Y cuanto más capaz sea el equipo de recopilar información sobre lo que funciona y lo que no, mejor podrán extraer de su paquete.

El director de ingeniería en pista, Andrew Shovlin, dijo: "Vas cogiendo más confianza cuantos más circuitos pruebas. Antes teníamos un coche que, si lo ponías en la ventana, bastaba con que cambiara la dirección del viento o la temperatura de la pista para que, de repente, no se equilibrara y, por eso, podíamos estar bien un viernes y, de repente, tener problemas el sábado".

"Con los cambios que hemos hecho, el monoplaza se comporta de forma más normal. Los pilotos no se quejan de sobreviraje, si hay un problema general, es fácil ver lo que es. Si es subvirador en todas partes, podemos arreglarlo, así que es más fácil trabajar con él, pero lo más importante es que la correlación en el simulador ha mejorado", explicó. "Antes no teníamos ninguna posibilidad, porque si cinco grados de temperatura de la pista o una rotación de treinta grados en el viento te desequilibran, no es de extrañar que el simulador tuviera problemas para captar todos esos efectos".

El responsable de ingeniería cree que la intensidad de la temporada provocó que la comprensión del monoplaza sea mayor, lo que le permite utilizar muchos más datos en sus simulaciones para mejorar aún más sus resultados: "Hoy en día, desarrollar un coche es mucho más fácil cuando estás compitiendo todo el tiempo y recibes datos que confirman que las cosas que estás haciendo hacen que el monoplaza vaya más rápido".

En última instancia, Andrew Shovlin cree que lo que se está viendo ahora en la pista es la confirmación de que, no solo el equipo tiene las piezas adecuadas en su W15 para avanzar, sino que está siendo alimentado por una fábrica que tiene las ideas y las herramientas adecuadas para mejorarlas: "Creo que definitivamente hemos encontrado direcciones de desarrollo que nos han hecho más rápidos, como todos los equipos. La cuestión es si te estás desarrollando tan rápido como los demás".

"Cuando teníamos un monoplaza que, inherentemente no quería equilibrarse, no podías conseguir que funcionara bien en todas las curvas de un circuito, entonces es algo difícil de tratar más allá de la correlación", dijo. "Ahora tenemos un coche que funciona bien a baja, a alta, a media velocidad, y frena bien. Siempre hay áreas que mejorar, y siempre estarás persiguiendo a alguien, o lo estás la mayor parte del tiempo, pero parece ser que las mejoras en el coche son lo que también han ayudado en ese ejercicio de correlación".

Todo eso dejó a Mercedes con la sensación de que su racha de podios es un trampolín hacia una mejor segunda mitad de año en la que las victorias no dependerán de que otros tropiecen. Como añadió Toto Wolff: "Sin duda, ahora hay un gran impulso en el equipo para llegar a un punto en el que seamos capaces de luchar con un rendimiento real por la victoria, y creo que lo conseguiremos".

