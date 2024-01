Mercedes F1 se inspira por las bofetadas de "los dioses de las carreras"

James Allison volvió al puesto de director técnico el pasado año como parte de la reestructuración de Mercedes para regresar a la pelea por la victoria en la Fórmula 1, como sustituto de Mike Elliot. Aunque el fabricante alemán no pudo hacer nada para impedir que Red Bull consiguiera el doblete de títulos ganando todas las carreras excepto una, el ingeniero insistió en que hay muchos elementos que le entusiasmaron.

Y para disfrutar de ello es fundamental tener a su alrededor compañeros de trabajo que acepten el reto y estén dispuestos a hacer todo lo necesario para garantizar que la escudería pueda mejorar su estado de forma.

"Se dice que no es divertido, pero en realidad lo es mucho", dijo el miembro de los de Brackley sobre ver a los de Milton Keynes dominando. "No es tan divertido como ganar, eso es cierto, pero tienes que amar este deporte en su conjunto. Hay que aguantarse las ganas cuando no se ha hecho un buen trabajo".



El director técnico de Mercedes dijo que al igual que Red Bull nunca se rindió y puso en marcha planes para recuperarse cuando soportó el dominio de los alemanes, lo mismo tiene que suceder con su propia escudería en este momento: "Creo que una de las cosas que hay que admirar del rendimiento actual de Red Bull es que se mantuvieron firmes en su tarea durante un largo periodo de inactividad".

"Ahora están disfrutando de los frutos de ese trabajo bien hecho. No es nada malo estar en esa posición, siempre y cuando el equipo confíe colectivamente en que está dando los pasos correctos para intentar restablecerte como una fuerza a tener en cuenta", explicó. "Eso es muy divertido.



James Allison admitió que el progreso nunca es sencillo en la Fórmula 1, pero mientras la tendencia a largo plazo se mantenga intacta, tiene motivos para ser optimista: "Siempre es una montaña rusa en la que te ilusionas, los dioses de las carreras te abofetean un poco, y luego vuelves a levantarte para dar otro empujón. Espero que ese viaje hacia arriba sea empinado, pero será muy divertido intentar conducirlo al ritmo que podamos para dar a nuestros rivales una buena pelea".

Mercedes estuvo trabajando en una importante renovación del diseño de su monoplaza en la pasada temporada, en un intento por solucionar los problemas que tanto lastraron a Lewis Hamilton y George Russell los dos últimos años, y aunque las primeras simulaciones arrojaron datos positivos, el ingeniero se mostró cauto sobre lo que pudieron hacer sus contrincantes.

"No creo que ningún equipo haya sido nunca más aprensivo en esta época del año", dijo. "Habría que estar psicótico para tener esa confianza alcista porque solo conoces una parte de la ecuación, que es lo que has hecho. Pasaron años en los que ibas con un coche del cual los pilotos te decían que era brillante la primera vez que se subían, pero incluso entonces, no te lo crees de verdad hasta que llegas a la pista y empiezas a usarlo con los demás a tu lado".

