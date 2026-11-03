Fórmula 1 GP de México

Mercedes asume la culpa de la decepción de Russell en México: "Le fallamos"

Otro problema técnico más frustró las aspiraciones de victoria de Russell en el GP de México 2026 de la F1, y Toto Wolff lo ha reconocido.

Benjamin Vinel

Editado: 3 nov 2026, 17:00

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El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha admitido haber "fallado a George Russell" en el Gran Premio de México 2026, donde las opciones de victoria del británico se vieron mermadas en cuestión de segundos por un problema técnico.

Russell salía desde la primera fila de la parrilla junto a Lewis Hamilton en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y su salida fue lo suficientemente buena como para mantener la posición y aprovechar el rebufo del poleman, pero de repente su monoplaza sufrió un problema de distribución de energía.

Para cuando llegó a la curva 1, Russell ya había caído hasta la sexta posición. Unas cuantas curvas más adelante, estaba atacando a Isack Hadjar, pero no logró frenar a tiempo al entrar en la curva 6 y rozó al Red Bull, provocando que este hiciera un trompo, lo que le valió una penalización de 10 segundos.

En consecuencia, Russell volvía a estar sexto cuando se ondeó la bandera roja por el fuerte accidente de Valtteri Bottas, ya que la penalización le hizo caer por detrás de Lando Norris, y no logró remontar durante la segunda parte de la carrera.

Tras la bandera a cuadros, el piloto de 28 años felicitó a su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, por su título mundial, pero no se quedó; Mercedes le eximió de sus obligaciones con los medios pagando una multa de 5.000€ a la FIA.

Un día después, habló:

"Vi a George después de la carrera en la báscula de la FIA y, obviamente, está consternado por la situación", dijo Wolff. "Fue una gran muestra de deportividad ir a felicitar a Kimi. Conozco a George desde hace mucho tiempo y sé que, para un piloto de carreras, realmente este es un momento catastrófico".

"Quizá la carrera de hoy haya sido un pequeño reflejo de su temporada. Esta era una carrera que tenía que ganar. Teníamos el ritmo necesario y le fallamos en la primera recta. El suministro de energía no es el que pensábamos que debía ser".

"Estoy totalmente de su lado en este momento. He pasado por situaciones muy difíciles de sobrellevar. Es totalmente comprensible que no haya acudido a las entrevistas con los medios y haya abandonado el circuito. De hecho, me habría sorprendido que se quedara. Es algo que le honra enormemente", explicó.

No era la primera vez que un problema con el suministro de energía causaba problemas a Russell; también ocurrió en Spa-Francorchamps, en la recta de Kemmel, lo que provocó una colisión con Lewis Hamilton. El británico se retiró en la misma curva.

Russell también se vio afectado por otros problemas mecánicos, sobre todo fallos en la unidad de potencia que le obligaron a abandonar cuando iba en cabeza en Canadá y en tercera posición en Malasia.

"Sin duda ha tenido mala suerte en algún momento de la temporada", admitió Antonelli cuando se le preguntó si Russell le "daría un gran empujón" en 2027. "Ha tenido un poco más que yo, para ser sincero. Yo también he tenido mis momentos en Silverstone y en Barcelona. Además, después de Silverstone, tuvimos que tirar nuestra nueva unidad de potencia porque tenía un problema y tuvimos que cumplir una penalización antes de lo previsto, que fue en Monza".

"Sin duda, hemos tenido nuestros malos momentos, pero aun así, él volverá sin lugar a dudas. Ya sabes, es rapidísimo. Ha demostrado esta temporada que, cuando está en forma, es muy difícil de batir".

"Así que, por mi parte, se trata simplemente de mantener la concentración en mí mismo, seguir intentando subir el listón, seguir mejorando, seguir desarrollándome, porque creo que al final de esta temporada no solo será cuestión de George, sino también de la próxima temporada: Red Bull, especialmente con Max Verstappen, Ferrari y McLaren; al final, todos vamos a estar ahí y va a ser una lucha reñida. Así que va a ser importante estar a la altura, no solo frente a mi compañero de equipo, sino frente a todos los demás", dijo.

Russell aún tiene la oportunidad de lograr su mejor clasificación de la historia en el campeonato de pilotos, tras haber quedado cuarto en 2022 y 2025. Actualmente ocupa, de nuevo, el cuarto puesto, con 250 puntos, a 11 y nueve puntos de Verstappen y Hamilton, respectivamente. Sin embargo, ya ha repetido en varias ocasiones que no le importa el resultado siempre y cuando no sea la primera posición.

Puedes leer:

Información adicional de Roberto Chinchero y Ronald Vording

George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

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