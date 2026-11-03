Fórmula 1 GP de México

Kimi Antonelli señala el "punto de inflexión" para proclamarse campeón de la F1

Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, se alzó el pasado domingo en el Gran Premio de México con su primer título de Fórmula 1.

Ed Hardy

Editado: 3 nov 2026, 10:57

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli ha calificado el Gran Premio de Japón como el "punto de inflexión" de su temporada 2026 de la Fórmula 1, en la que se proclamó campeón del mundo, y ha afirmado que esa victoria le dio la confianza necesaria para creer que podía llegar a convertirse en campeón este año.

El piloto de Mercedes logró su primer título el domingo en México tras una temporada 2026 en la que fue el gran dominador, en la que consiguió nueve victorias y 16 podios cuando todavía restan cuatro pruebas por disputar.

Antonelli ha liderado la clasificación de pilotos desde la tercera prueba de la temporada, celebrada en Suzuka en marzo, donde se vio beneficiado por la aparición del coche de seguridad para superar a su compañero de equipo George Russell y a Oscar Piastri.

Esto se produjo tras su primera victoria en el Gran Premio de China apenas dos semanas antes y, en consecuencia, logró una ventaja de nueve puntos sobre el entonces líder, Russell, en medio de una racha de cinco victorias consecutivas.

"China fue el comienzo de todo, pero Suzuka fue el primer punto de inflexión, porque fue entonces cuando empecé a liderar el campeonato", dijo el piloto de 20 años, que ahora es el campeón del mundo más joven de la historia de la F1.

"Fue un momento clave y me ayudó a dar ese paso más en cuanto a mi mentalidad; me dio una confianza extra para decir: 'En realidad, puedo ganar esto'".

"Así que, sin duda, sobre todo el ganar en un circuito tan emblemático, fue muy especial porque, como he dicho, fue el primer punto de inflexión para mí en el campeonato. Conseguir ese liderato por primera vez me dio esa confianza extra", explicó.

Más sobre Antonelli:

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Artur Widak / NurPhoto vía Getty Images

Desde entonces, Antonelli se mostró dominante, subiendo al podio en todos los grandes premios excepto en tres, dos de los cuales —Barcelona y Silverstone— se debieron a problemas técnicos en su W17.

Es precisamente ese buen estado de forma el que le ha llevado a ganar el título, mientras que los problemas han sido una constante para Russell, el favorito de la pretemporada, que ahora ocupa la cuarta posición por detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton.

"Creo que lo más importante fue la regularidad que hemos tenido durante toda la temporada", añadió Antonelli. "Incluso cuando las cosas pintaban un poco mal, conseguíamos un resultado decente y lográbamos limitar los daños".

"Esa ha sido la clave, estar siempre ahí. Y además, creo que disfrutar de cada fin de semana, afrontarlos y acudir a ellos con pasión y amor por este deporte, por lo que hago, y simplemente intentar también apreciar cada momento".

"Este fin de semana también ha sido muy difícil a nivel emocional. No ha sido fácil, pero aun así he intentado disfrutar del día, llegando al circuito con la sensación de que hoy podía ser el día, también estaba con esa sensación en la parrilla de salida".

"Así que, sí, simplemente intento disfrutar de verdad cada momento, y eso ha sido lo más importante de la temporada para mí con el equipo".

"Simplemente ir carrera a carrera y disfrutar del fin de semana tanto dentro como fuera de la pista, disfrutar del tiempo con los mecánicos, con los ingenieros y con todos los que participan, porque al fin y al cabo, tengo que recordar que soy muy afortunado de poder dedicarme profesionalmente a lo que me apasiona", concluyó el joven italiano.

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