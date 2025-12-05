La mentalidad que Lando Norris necesita llevar al final de F1 en Abu Dhabi

Acabar tercero. Más fácil decirlo que hacerlo. Pero nada que Lando Norris no pueda lograr.

Max Verstappen avanza como un tren exprés, y tenerlo como aspirante al título ya es bastante intimidante. Da la impresión de que vive sin pagar alquiler no solo en la cabeza de los pilotos de McLaren F1, sino también en la de todo aquel que viste de papaya. El miedo a perder contra él no tiene que ver solo con la derrota; después de una temporada 2025 tan dominante, en la que McLaren sumó casi el doble de puntos que su rival más cercano, perder el título de pilotos sería embarazoso.

Lo que necesita para ser campeón: Fórmula 1 Qué resultados necesitan Norris, Verstappen y Piastri en Abu Dhabi para ser campeones

Esta versión de Verstappen es aún más peligrosa: no tiene nada que perder y disfruta burlándose de McLaren, riéndose de sus errores, mofándose de su incapacidad para quitárselo de encima pese a la ventaja que una vez tuvo. Su postura es clara: no le molesta recibir un quinto título como regalo de McLaren, pero tampoco se enfadará si lo pierde. Sin presión, simplemente se divierte y disfruta viendo cómo el mundo vuelve a maravillarse con su brillantez.

Mientras tanto, McLaren está sometida a una presión enorme —una presión, cabe señalar, que en gran parte se ha impuesto a sí misma—. Con la forma en que había ido este campeonato, nunca debería haberse llegado a una lucha a tres por el título en Abu Dhabi. El tramo final de la temporada se suponía que debía ir sobre los dos pilotos papaya peleando entre ellos, con el equipo actuando como juez imparcial.

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

En lugar de eso, McLaren tropezó con sus propias reglas, creó una lucha de la nada y permitió que Verstappen se convirtiera en la amenaza que es ahora. Sin margen para el error, sin espacio para una mala estrategia o una parada lenta. Verstappen está encantado de recibir regalos —pero no es él quien los va a regalar.

Pero la incapacidad de McLaren para gestionar la presión no debe distraer de las actuaciones de Norris en los últimos meses —porque, en todo esto, él ha sido la parte más fiable de la estructura tambaleante del equipo—. Y eso, por encima de todo, es algo que no debe olvidar este fin de semana.

Mientras el resto del mundo saborea la increíble remontada de Verstappen —de estar 104 puntos por detrás a solo 12 en ocho fines de semana—, la progresión de Norris ha sido casi igual de impresionante. Sí, sería una exageración decir que ha estado impecable, pero el número de puntos que realmente ha perdido por errores propios desde su abandono en Zandvoort apenas supera la docena.

También puedes leer: Fórmula 1 Cinco cosas a tener en cuenta en el cierre de la F1 2025 en Abu Dhabi

Deja a un lado la narrativa del impulso y mira simplemente la clasificación: si alguien le hubiera dicho a Norris después de Zandvoort que llegaría a la final de temporada con 12 puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano, lo habría firmado al instante. Representa un giro de casi 50 puntos desde finales de agosto, cuando sus opciones parecían escasas. Y a pesar del empuje de Verstappen, sigue siendo el británico quien llega a Abu Dhabi con la etiqueta de favorito.

Y ahí es exactamente donde debe centrarse. No en la descalificación de Las Vegas —aunque sin ella, Verstappen ni siquiera estaría matemáticamente en la lucha—. No en el resurgimiento de Oscar Piastri en Qatar —porque a este nivel no puedes esperar superar a tu compañero de equipo ocho fines de semana seguidos—. Y desde luego no en Zandvoort —porque, de una forma extraña, quizá hizo a Norris más fuerte.

Foto de: Jayce Illman / Getty Images

Tras ganar en Ciudad de México y São Paulo, Norris hizo todo bien. Terminar detrás de Verstappen en Las Vegas era exactamente lo que se requería desde el punto de vista del campeonato —habría matado efectivamente la remontada del neerlandés—.

Lo que pasó después no tuvo nada que ver con Norris. Fue víctima de un error de cálculo ajeno. Lo mismo ocurre con Qatar: si el equipo no hubiera cometido el error de mantenerlo en pista en la vuelta 7, habría acabado al menos tercero —con Piastri ganando la carrera—. Y eso también habría sido un resultado perfectamente aceptable para el líder del campeonato.

Sería exagerado culpar al equipo, también. Sin que McLaren produjera un coche dominante durante la mayor parte del año, Norris no estaría en esta posición —eso es un hecho—. Y los errores que cometió en la primera mitad de la temporada probablemente equivalen a un par de los cometidos por los ingenieros o estrategas del equipo. Este no es el momento para que Norris reflexione sobre todo eso. Nadie tuvo una temporada perfecta. Y aunque Verstappen insista en que no culpará su momento de "niebla roja" en Barcelona si pierde el título, la realidad es simple: si termina el año a menos de 10 puntos, ahí es exactamente donde dejó escapar el campeonato.

El domingo en Doha, Norris estaba visiblemente afectado por lo ocurrido. Como siempre, no esconde la frustración, y estaba claro que le golpeó con fuerza. Sin embargo, igual que tras Zandvoort, dijo todo lo correcto.

«No puedo hacer nada al respecto», respondió Norris cuando alguien mencionó la diferencia de 12 puntos. «Obviamente no ha sido nuestro mejor día, ni nuestro mejor fin de semana. Pero he tenido... no sé si alguien vio la racha de resultados que tuve antes. Fue genial.

»Me he puesto a mí mismo en esta posición. Sigo contento. No fue nuestro mejor día, no fue mi mejor fin de semana en cuanto a pilotaje y a juntar todas las piezas. Pero así es la vida. Todo el mundo tiene malos fines de semana. Lo acepto, lo aceptamos todos, y veremos qué podemos hacer el próximo fin de semana».

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Y si esa es la actitud que lleva a Abu Dhabi, no hay motivo para pensar que no cumplirá lo necesario este fin de semana. Ha actuado como un verdadero aspirante al título durante los últimos tres meses.

Lo mejor que puede hacer ahora Norris es no cambiar nada en su enfoque —porque no tiene ningún motivo para dudar de él—. Y no debería haber dudas de que merece este título.

Todo lo que necesita es un domingo aburrido: acabar entre los tres primeros en un circuito donde ganó con comodidad el año pasado, y asegurar el primer título de pilotos de McLaren en una eternidad. No será fácil tratar esto como un evento aislado —pero esa es exactamente la mentalidad que puede necesitar.

No te pierdas nada de Abu Dhabi 2025: Fórmula 1 Horarios del GP de Abu Dhabi de F1 2025: ¡se busca campeón!