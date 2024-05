Ricciardo, contento de "callar algunas bocas" en Miami F1

El piloto australiano de 34 años logró su mejor resultado en la F1 desde el Gran Premio de Rusia 2021 tras cruzar la bandera a cuadros en la carrera al sprint del Gran Premio de Miami 2024 en cuarto puesto.

Después de perder el DRS de Sergio Pérez tras la reanudación de la carrera, Daniel Ricciardo estuvo bajo la presión de Carlos Sainz durante el resto de la carrera, pero mantuvo a raya al piloto español para conseguir su mejor resultado hasta la fecha como piloto del equipo RB.

"Cada gran resultado parece necesario", dijo Ricciardo a Sky Sports F1. "Es una sensación muy feliz, una sensación satisfactoria. También para respaldar la clasificación, que obviamente fue genial, pero respaldarlo en el transcurso de una carrera al sprint es aún más satisfactorio".

"Así que me siento muy bien y también es agradable callar algunas bocas", dijo.

Cuando se le preguntó qué ha marcado la diferencia en su estado de forma, Ricciardo, un piloto ocho veces ganador de grandes premios en la máxima categoría, señaló dos factores.

"Cambiamos de chasis en China e inmediatamente, sinceramente, sentí algo", dijo. "Sentí como más feeling con el monoplaza, un poco más de confianza en lo que el coche me iba a dar".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotografía de: Andy Hone / Motorsport Images

"No es que estuviera lejos, pero me faltaba algo. Comparado con Yuki [Tsunoda, su compañero de equipo] a principios de año, sentía que no era capaz de hacer lo que él era capaz de hacer en la mayoría o en muchas de las curvas. Sabía que había algo ahí que estaba mal".

"Creo que realmente había algo con el chasis. Tal vez el equipo todavía no lo cree, pero yo sí. Y luego tuvimos una mejora del suelo aquí, y creo que eso nos ha ayudado en las curvas de alta velocidad", dijo.

Hablando sobre la presión de Sainz en la segunda mitad de la carrera, Ricciardo optó por no conservar sus neumáticos y arriesgarse a perder posiciones en carrera.

"No pude respirar en toda la carrera", bromeó. "Pensé que iba a hacer todo lo posible para mantenerlos detrás, y si los neumáticos se me caían, entonces adiós".

"Cada vuelta que podía defender, para mí era como una palmadita en la espalda".

"Por lo tanto, yo estaba como 'si mis neumáticos se rinden, que así sea', pero no lo hicieron", finalizó.