Fórmula 1

McLaren F1 usará las últimas mejoras de 2026 para probar piezas del coche de 2027

Las mejoras de McLaren para el final de la F1 2026 tendrán un doble objetivo, ya que también servirán de guía para su monoplaza de 2027.

Haydn Cobb Jake Boxall-Legge

Publicado: 19 oct 2026, 19:00

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

McLaren ha revelado que su último paquete de mejoras para su monoplaza de Fórmula 1 de 2026 servirá también para poner a prueba "conceptos fundamentales que se incorporarán al coche del año que viene".

Tras el Gran Premio de Singapur, el director del equipo, Andrea Stella, explicó su plan de actualizaciones para la última parte de temporada, indicando que las últimas mejoras se implementarán a lo largo de las tres siguientes carreras —Austin, México y Brasil— para garantizar que McLaren disponga de tres carreras en circuitos con unas características diferentes que permitan verificar el paquete al completo.

Las mejoras están, naturalmente, destinadas a contribuir a los resultados de McLaren en la clasificación de constructores de 2026, pero tienen un doble objetivo, ya que la escudería de Woking comienza a centrar su atención en el próximo año.

"Tenemos previsto introducir algunas mejoras. Esperamos que nos permitan reducir la brecha que nos separa de los mejores coches y sitúen a McLaren en condiciones de luchar por el podio por méritos propios", afirmó Stella.

"Y en cuanto a si podremos luchar por la victoria, creo que eso habrá que verlo quizá en las tres últimas carreras, ya que las mejoras se introducirán por fases".

"Para nosotros es importante introducir mejoras porque estamos inmersos en una reñida lucha por una posición en el campeonato. Pero también queremos demostrar algunos de los conceptos fundamentales que se trasladarán al coche del año que viene".

Más sobre McLaren:

Lando Norris, McLaren

Foto: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

Stella explicó que, dado que los dispositivos aerodinámicos de su coche de F1 ya están empezando a madurar y a volverse más complejos, el equipo quiere probar piezas que probablemente sean fundamentales para el concepto de su coche en 2027.

"Porque, con este nivel de madurez de los monoplazas, empiezas a impulsar el desarrollo aerodinámico y puede que veas que algunas cosas funcionan, pero otras quizás no, ya que la aerodinámica empieza a complicarse mucho tras lo que son, básicamente, dos años de desarrollo", afirmó.

"Si tenemos en cuenta que el desarrollo comenzó el 2 de enero de 2025 y que ahora ya estamos bien entrados en 2026, tras dos años en los que la complejidad ha aumentado, puede que salga bien o puede que salga mal".

"Por eso, queríamos probar en la pista algunos de los aspectos clave que llevaremos al coche del año que viene y creo que esto resulta bastante conveniente, ya que Red Bull está prácticamente a nuestra altura en cuanto a puntos y nos supera en rendimiento. Y queríamos marcarnos el objetivo de alcanzar a Ferrari en el campeonato", concluyó.

Aunque McLaren aspira a ascender en la clasificación del campeonato de constructores de F1, es más probable que tenga que defender su actual tercer puesto frente a Red Bull, después de que el equipo con sede en Milton Keynes se haya acercado a siete puntos después del Gran Premio de Singapur.

Ferrari se mantiene en segunda posición, con 105 puntos de ventaja sobre McLaren, por lo que con un máximo de 258 puntos por sumar, suponiendo que se complete el resto del calendario de 2026, parece poco probable la remontada.

¿Cómo está el mundial de F1 ahora mismo?:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Mercedes estrenó en Singapur un nuevo mono para ayudar a Russell y Antonelli con el calor

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Haydn Cobb





La razón por la que Norris está "agotado y desgastado mentalmente" con el actual McLaren



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



La razón por la que Norris está "agotado y desgastado mentalmente" con el actual McLaren





Horner se sincera sobre su salida de Red Bull F1: "Quizá se percibió que tenía demasiada influencia"



Fórmula 1



Fórmula 1 5 d



Horner se sincera sobre su salida de Red Bull F1: "Quizá se percibió que tenía demasiada influencia"





McLaren no podrá cambiar el comportamiento de su coche de F1 hasta 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



6 d



McLaren no podrá cambiar el comportamiento de su coche de F1 hasta 2027

Más de

McLaren





McLaren mantiene a Fornaroli en su programa de F1 y lo incorpora al WEC para 2027



Fórmula 1



Fórmula 1 8 h



McLaren mantiene a Fornaroli en su programa de F1 y lo incorpora al WEC para 2027





Zak Brown asegura que Piastri está volviendo a ser el de antes



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



10 h



Zak Brown asegura que Piastri está volviendo a ser el de antes





Horarios del GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo ver: ¡atentos al reloj y al Mundial!



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Horarios del GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo ver: ¡atentos al reloj y al Mundial!

Últimas noticias





McLaren F1 usará las últimas mejoras de 2026 para probar piezas del coche de 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 9 min



McLaren F1 usará las últimas mejoras de 2026 para probar piezas del coche de 2027





¡La IndyCar llegará a España! Competirá en Barcelona desde 2027 y por varios años



IndyCar



Indy IndyCar 47 min



¡La IndyCar llegará a España! Competirá en Barcelona desde 2027 y por varios años





Mercedes estrenó en Singapur un nuevo mono para ayudar a Russell y Antonelli con el calor



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 h



Mercedes estrenó en Singapur un nuevo mono para ayudar a Russell y Antonelli con el calor





Ferrari llegará a tiempo con sus mejoras a Austin F1, en busca de su nueva esencia



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 h



Ferrari llegará a tiempo con sus mejoras a Austin F1, en busca de su nueva esencia

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse