McLaren F1 cree que la protesta tardía de Haas no tiene sentido

Durante la jornada del sábado en el Gran Premio de Brasil 2023 de Fórmula 1, el equipo Haas presentó una solicitud de revisión a la FIA después de que la escudería hubiera revisado las cámaras onboard de las trazadas realizadas en la curva 6 del circuito de Austin por varios coches. Algunos conjuntos ya cuestionaron que ciertos pilotos sobrepasaron el límite del piano, pero no se borraron tiempos ni se produjeron sanciones, puesto que la federación internacional dijo que no tenían una buena visión de la curva en cuestión por las cámaras y, por tanto, no tenían pruebas.

El derecho de revisión depende de nuevas pruebas, y los estadounidenses creen que las imágenes onboard se califican como tal, y defienden que Sergio Pérez, Lance Stroll, Alexander Albon y Logan Sargeant cometieron múltiples infracciones que deberían haber sido revisadas y sancionadas.

Aunque McLaren no estaría afectado, sin nada que ganar o perder, el director de los de Woking, Andrea Stella, dijo que ese tipo de sanciones no se pueden aplicar de forma retroactiva porque tiene que haber un sistema de advertencia de 'tres strikes' al que los pilotos puedan responder modificando sus trazadas.

"Durante la carrera, estás ocupado con muchas cosas", dijo el italiano cuando Motorsport.com le preguntó si su equipo era consciente de la situación. "Lo único a lo que prestamos atención es a la información que nos llega de la dirección de carrera sobre la eliminación de los tiempos por vuelta, porque esa es la información oficial que recibes, y eso es lo que cuenta".

"Entonces, adaptas tu pilotaje, modificas tu carrera con la información que tienes. Creo que no tiene sentido revisarlo en retrospectiva, porque si hubieras tenido información, todos los competidores podrían haber adaptado lo que hicieron, así que eso no es algo sobre lo que se pueda actuar después, porque afecta a lo que haces en el momento", aseguró. "En mi opinión, Haas tiene derecho a pedirlo, pero pienso que lo que debemos hacer es trabajar de una forma más sólida los límites de pista y vigilarlos. Una vez que el evento ha pasado, ya se piensa en el siguiente".

Por su parte, y siendo uno de los afectados, Logan Sargeant, dijo: "Es un poco ridículo, para ser sincero. Si no están controlando en carrera y son capaces de decirnos que nos salimos de ahí, entonces eso no depende de nosotros, en mi opinión".

