En McLaren jugarán "a la defensiva" en el inicio de la F1 2026

McLaren llega a la temporada 2026 de la Fórmula 1 como actual campeón del mundo y, por tanto, la labor de intentar defender el título. Sin embargo, debido al gran cambio de reglamento a nivel técnico y de unidades de potencia, todo ha cambiado y al no ser una continuación absolutamente nada puede garantizar el éxito al equipo de color papaya.

Andrea Stella, como previo al arranque del curso que tendrá lugar el fin de semana del 8 de marzo en Australia, ha hablado sobre las expectativas y reconoce que ve a McLaren en la parte delantera.

"Con todas las incógnitas que hay -en los test de pretemporada hay parámetros que no se conocen del todo, como la cantidad de combustible o, especialmente a partir de este año, la forma en que se utiliza la energía disponible-, creo que puedo confirmar lo que dije en Bahrein: los "sospechosos habituales" -Ferrari, McLaren, Mercedes y Red Bull- están un paso por delante de los demás".

No obstante, el director del equipo de Woking cree que hay escuderías un paso por delante: "Dentro de este grupo líder, creemos que Ferrari y Mercedes están un paso por delante, aunque es complicado cuantificar la magnitud de la diferencia. Lo descubriremos la semana que viene en Melbourne".

En cuanto al McLaren MCL40 se refiere, Andrea Stella admite estar satisfecho con lo que ha podido ver hasta ahora, pero cree que tienen trabajo por hacer para igualar a los mejores.

"Por nuestra parte, estamos contentos con lo que hemos visto en nuestro coche, pero también somos conscientes de que algunos de nuestros principales rivales han hecho un excelente trabajo. Tenemos que trabajar duro para ponernos al día y desarrollar el coche lo más rápido posible. Una vez que las cartas estén sobre la mesa, el desarrollo se convertirá en el principal reto", dijo.

Haciendo un símil con el Fútbol, el director de McLaren aseguró que durante la primera parte de la campaña de 2026 jugarán "a la defensiva" con Lando Norris y Oscar Piastri.

"Por usar una metáfora futbolística, en la primera parte de la temporada jugaremos un poco a la defensiva, tratando de aprovechar el contraataque", concluyó el directivo italiano.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images