Fórmula 1

Max Verstappen no asisitirá a la gala de la FIA 2025

Max Verstappen no asistirá a los Premios FIA en Uzbekistán debido a la gripe.

Filip Cleeren
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Erik Junius

El subcampeón de F1 2025 de Red Bull RacingMax Verstappen, no asistirá a los Premios FIA del viernes por la noche tras verse afectado por lo que se describió como una gripe estacional.

Como parte de los tres mejores clasificados del campeonato del mundo de F1 2025, después de perder por muy poco ante Lando Norris, Verstappen debía asistir a la gala de final de temporada de la FIA en la capital uzbeka, Taskent, para aparecer junto a Norris y Oscar Piastri, de McLaren F1.

Pero según el periódico neerlandés De Telegraaf, cercano a la familia Verstappen, el piloto ha comunicado que está enfermo tras contraer la gripe.

Además de formar parte de la celebración de los tres mejores de F1, el neerlandés de 28 años también estaba nominado en la categoría Acción del Año de la FIA por su adelantamiento a Piastri en la salida del Gran Premio de Emilia-Romaña. En la arrancada de la carrera de Imola, Verstappen rodeó por el exterior al poleman Norris para tomar el liderato en Tamburello, una maniobra clave para ganar la prueba.

No te pierdas la gala:

El año pasado, Verstappen fue obligado a realizar servicios comunitarios en la gala de la FIA en Kigali, Ruanda, como castigo por un insulto en una rueda de prensa del Gran Premio de Singapur, ayudando a la FIA a lanzar su Affordable Cross Car y participando en un programa de base con jóvenes pilotos e ingenieros.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Erik Junius

Hablando tras perder su quinto título consecutivo de pilotos en Abu Dhabi, Verstappen calificó su temporada 2025 con Red Bull como una "montaña rusa enorme".

"Por supuesto, la primera mitad tuvo buenos momentos, pero sobre todo momentos duros —algunas carreras y sensaciones realmente complicadas—", dijo. "Pero también estoy muy orgulloso de cómo nunca nos rendimos. Y eso, de nuevo, es una lección para el futuro, para todos: incluso cuando parece que estás fuera, nunca te rindes. Sigues trabajando duro para intentar entender tus problemas, y nunca sabes lo que puede pasar.

"Ganar tu primer título es algo con lo que todos soñamos cuando entramos en este deporte. Es muy emotivo, y también lo espero para Lando. Han tenido una temporada increíble juntos, así que es importante que lo disfruten."

A primera hora del viernes, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, fue reelegido sin oposición para un segundo mandato de cuatro años, después de que ninguno de sus rivales potenciales lograra formar un equipo electoral válido.

Para presentar una candidatura presidencial válida, los aspirantes debían incluir a miembros del Consejo Mundial del Deporte del Motor de cada región. Como la partidaria de Ben Sulayem Fabiana Ecclestone era la única persona elegible para el WMSC procedente de Sudamérica, los aspirantes Tim Mayer y Laura Villars no pudieron formar una lista válida.

Villars ha emprendido acciones legales contra el organismo, y un tribunal francés dictaminó la semana pasada que las elecciones presidenciales de la FIA podían seguir adelante, pero que el caso merece una vista completa en febrero.

La noticia del día en la FIA:

Artículo Anterior Vídeo: así suena el motor Honda del Aston de Alonso para 2026

Filip Cleeren
