Massa desmiente a Sulayem y niega conversaciones con él sobre la F1 2008

El piloto brasileño ha iniciado un proceso legal para evaluar la posibilidad de anular el resultado del Gran Premio de Singapur de 2008, que ganó Fernando Alonso después de que su compañero de equipo en Renault, Nelson Piquet Jr., chocara deliberadamente.

Felipe Massa perdió ese día un valioso terreno en la lucha por el título de la Fórmula 1 frente a su principal rival, Lewis Hamilton, tras sufrir un problema en una parada para repostar, y si se declara nulo el gran premio, se convertiría en campeón de aquel año.

Mientras que la FOM y la FIA trabajan en la presentación de respuestas legales sobre el asunto, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación, dijo recientemente que había discutido el asunto con Massa para indicar que el organismo rector del automovilismo defendería su posición.

En declaraciones a Reuters, Ben Sulayem dijo lo siguiente: "Le contesté diciendo: 'Depende de ti, haz lo que creas que es correcto para ti, pero la FIA tendrá que protegerse'. Tenemos nuestras normas, nuestras reglas deportivas y nuestros estatutos, que dicen que después de un cierto periodo no se puede [hacer nada]... pero la gente puede desafiar eso. No es el libro de Dios".

Pero Massa ha cuestionado esa versión de los hechos, ya que insiste en que nunca ha hablado con Ben Sulayem sobre el asunto y que no obtuvo respuesta cuando envió un mensaje para decir que estaba abierto a discusiones.

Cuando se le preguntó su opinión sobre las afirmaciones de Ben Sulayem, Massa dijo a Motorsport.com: "Me sorprendió un poco, porque no tuvimos esta conversación con él. Nunca hablamos del caso. Al final, no tuve ninguna conversación con él. Le envié un mensaje explicándole el caso y diciéndole que estaba disponible para que habláramos, pero nunca me respondió. Nunca tuvimos esa conversación".

"Creo que la FIA tiene que defender el deporte. Pero no se trata de defenderse a sí misma, sino de defender lo que es justo y lo que es correcto para el deporte en general. Creo que ése es el punto principal", siguió.

Al hilo del comentario de Ben Sulayem sobre que los estatutos de la FIA no son el "libro de Dios", Massa también respondió: "De hecho, nuestros abogados lo saben, es todo lo que tengo que decir".

Massa espera que los nuevos regímenes, tanto en la FIA como en la FOM, estén abiertos a corregir los errores que, en su opinión, cometieron sus organizaciones en el pasado, en lugar de seguir intentando defender lo sucedido.

"Entendemos que son las mismas empresas, pero son personas diferentes comparadas con las de entonces", añadió Massa. "Espero que la gente de hoy demuestre que las cosas son diferentes, así que espero que los responsables de ahota, tanto de la FIA como de la FOM, vean que este tipo de situaciones son inaceptables y que no pueden dar la espalda a un caso como éste. Espero de verdad que lo limpien".

Massa, abierto a compartir con Hamilton el título de la F1 2008

Massa y su equipo legal tienen muy claro que quieren que se anule el título de campeón del mundo de la F1 2008. Tal escenario, que arrebataría a Hamilton su primera corona, parece improbable. Sin embargo, se ha sugerido que uno de los resultados podría ser compartir el título.

Massa explicó que no estaba considerando ningún posible final más allá de lograr lo que él cree que es justicia por lo sucedido en Marina Bay en 2008. "Creo que lo más importante es que se haga justicia de la forma correcta", dijo. "Lo correcto, el trabajo [de mis abogados], es cancelar la carrera [Singapur]. Entiendo que han pasado 15 años, pero la justicia tiene que hacerse de la forma correcta y es por lo que vamos a luchar".

"Si se hace justicia y pensamos que esto es realmente lo correcto [compartir el título con Hamilton], sobre todo porque [compartir campeonatos] ha ocurrido en otros deportes, es algo que hay que analizar. Pero vamos a por la justicia y a por el trofeo, eso es lo principal".

Massa remarcó posteriomente que no había tenido ningún contacto con Hamilton sobre la situación. "Nunca he hablado con Hamilton [sobre esto] y, de hecho, veo que la gente tiene mucho miedo de comentar el caso. Pero tengo mucho apoyo, para ser sincero, de mucha gente que no puede hablar, y de la gente en la calle, de mi país, y de otros países también".

Massa se pronuncia sobre las comparaciones entre la F1 2008 y la F1 2021

Esta posible reapertura del Mundial de 2008 ha suscitado debates recientes sobre si un resultado exitoso podría abrir la puerta a que Mercedes desafíe a la FIA por lo ocurrido en Abu Dhabi 2021, cuando los de Brackley gestionaron mal la reanudación del Safety Car, lo que le costó el título a Hamilton.

Sin embargo, Massa no ve un vínculo tan fuerte entre ambos casos, porque dice que uno fue una conspiración deliberada mientras que el otro fue un error. "Una cosa es una manipulación del deporte y otra un error, ¿no? Es como si un árbitro [de fútbol] hiciera una estupidez. Son dos cosas completamente diferentes, mi caso en 2008 y el caso en 2021", finalizó.