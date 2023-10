Massa se basa en Wolff y Abu Dhabi 2021 para pedir apoyo a Ferrari

Después de que se diera a conocer que algunos miembros de la FIA eran conscientes del 'Crashgate' que Renault orquestó durante la carrera del Gran Premio de Singapur 2008 para que Fernando Alonso se llevara la victoria, Felipe Massa trató de impugnar los resultados, lo que le hubiera dado el título de aquel año, que fue a parar a manos de Lewis Hamilton por un punto en un final de infarto.

El brasileño se puso en contacto con sus abogados para intentar entrar en un proceso legal, ya no tanto por el dinero que podría recibir, sino por su honor de haber sido el poseedor de la última corona para los del Cavallino Rampante. El paulista sigue inmerso en medio de un proceso legal con la federación internacional, y habló con Motorsport.com sobre la situación.

El antiguo piloto del Gran Circo aseguró que enviaron una "carta de reclamación a la FIA y a la Fórmula 1", de la que esperaban una respuesta para mediados de octubre, y con las palabras que obtengan, decidirán finalmente si irán "al tribunal o al juzgado o no". Sin embargo, en el momento en el que se le preguntó sobre si veía todo como una conspiración del deporte que amaba dijo: "No, creo que esto es justicia para demostrar que el deporte es lo más importante".

"Me encanta el deporte, vivo la Fórmula 1, me encantan todas las categorías del automovilismo, pero esto es lo más importante, no la manipulación. La manipulación no forma parte del deporte", aseguró Felipe Massa. "Así que por supuesto, donde quiera que vaya, en la carretera, en el aeropuerto, y todos los lugares que voy, la gente me está empujando, solo para decir también que no puedo renunciar, porque eso no forma parte del deporte. Estoy haciendo esto por la justicia del deporte, estoy haciendo esto por la transparencia, y no es aceptable que una carrera manipulada cambie el resultado del campeonato".

El equipo Ferrari podría ser un factor decisivo en el desenlace de la historia, y en el instante en el que se le cuestionó si acudió a los de Maranello para recibir algo de apoyo, contestó: "Para ser sincero, hablamos por carta, en el aspecto legal, pero no veo por qué Ferrari no estaría de mi lado. Porque perdimos el campeonato, nos quitaron el campeonato, a mí y a Ferrari".

"Cuando oyes a Toto Wolff hablar de [Abu Dhabi] 2021, Ferrari necesita hacer lo mismo, así que Ferrari tiene que luchar por lo mejor del equipo, y no veo realmente Ferrari lejos de una manipulación que me pasó a mí", continuó el paulista. "Así que, por el momento, no han dicho realmente, 'estamos juntos', creo que están esperando a ver qué va a pasar".

"No obstante, lo que estoy diciendo es que estoy haciendo esto por mi país, estoy haciendo esto por mis seguidores, estoy haciendo esto por mí, estoy haciendo esto por mi familia, estoy haciendo esto por Ferrari, estoy haciendo esto por los aficionados más increíbles de la Fórmula 1, que son los de Ferrari", expresó Felipe Massa. "Así que, si Ferrari quiere estar dentro, son totalmente bienvenidos. Por lo demás, lo hago por la justicia, y eso es lo más importante para mí".

Al brasileño se le puso sobre la mesa una situación totalmente contraria, en la que él hubiera ganado el título de 2008 y Lewis Hamilton sería el perdedor. El antiguo piloto de los del Cavallino Rampante aseguró que todo sería igual y que esperaba que el británico hubiera reclamado: "Eso espero. Sin duda, esto es lo más importante, demostrar que todo el mundo es igual, todos los pilotos de Fórmula 1 tienen que tener las mismas posibilidades de luchar, y no importa el país en el que haya nacido".

"Así que realmente espero que este no sea el caso para responder sobre eso. Porque si hay algo así, entonces la situación es muy grave, así que no puedo pensar realmente que este es el motivo, pero lo que puedo pensar es que la gente no me miraba de la manera respetuosa", dijo. "Y creo que eso es lo más importante, que se respete a quien sea. No digo que no me respeten, pero creo que todo el mundo debe ser respetado de la misma manera".

El brasileño cuenta con uno buen apoyo, el de Jean Todt, que fue presidente de la federación internacional de automovilismo una vez que acabó el mandato de Max Mosley: "Siempre me apoya en todo lo que hago. Muchas, muchas veces ha dicho que lo que pasó en Singapur no fue justo, fue presidente de la FIA, y también estuvo en la carrera de Stock Car de Goiania, y no quiso hablar del caso".

"Solo dijo que me apoya en todo lo que estoy haciendo, pero estoy solo en este caso. Decidí llevar a mis abogados de seis países diferentes, así que no empecé junto con Jean Todt o junto con [Stefano] Domenicali", aseguró. "Empecé por la justicia, por la transparencia del deporte, y este es mi punto de vista. Cualquiera que realmente crea en mí, que estoy seguro de que la mayoría de ellos creen, pueden decir o hacer lo que quieran, pero pienso que la transparencia del deporte no era correcta, y vamos a luchar hasta el final".

