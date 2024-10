Marko avisa que "hay que tomarse en serio" la amenaza de Verstappen

Helmut Marko, asesor de Red Bull, cree que la gente debería tomarse en serio las amenazas de Verstappen de dejar la Fórmula 1 tras su última polémica con la FIA.

Durante el fin de semana de Singapur, Max Verstappen recibió un castigo por parte del organismo rector del automovilismo por decir "jodid*" en una rueda de prensa oficial de la FIA mientras describía el comportamiento de su coche monoplaza.

El castigo llegó tras una inciativa del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, para reducir aún más el lenguaje ofensivo que se emite por televisión, algo que la F1 lleva un tiempo haciendo.

En respuesta, Verstappen protestó durante el resto del fin de semana de Singapur y se negó a responder a las preguntas de los medios en las ruedas de prensa organizadas por la FIA, limitándose a decir monosílabos, mientras que dio sus propias conferencias en el hospitality de Red Bull.

En esas declaraciones en las que respondió de una forma más abierta, amenazó con dejar la F1 porque las políticas de la FIA le estaban quitando el placer de competir, y que eso probablemente le haría abandonar la categoría más pronto que tarde.

"Estoy en una etapa de mi carrera en la que no quiero estar soportando estas cosas todo el tiempo. Es muy agotador", dijo. "Por supuesto, es fantástico tener éxito y ganar carreras, pero una vez que has conseguido todo eso, ganar campeonatos y carreras, entonces también quieres pasártelo bien".

"Si tienes que lidiar con todo este tipo de tonterías: para mí, no es una forma de continuar aquí, seguro".

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, Helmut Marko dijo que su protegido no está bromeando con sus amenazas sobre un posible adiós a la Fórmula 1.

"Hay que tomarse a Max en serio", dijo. "Ha conseguido mucho, pero para él es importante disfrutar de todo en la F1. Si eso le es cada vez más complicado, entonces es de un carácter que cuando dice: 'Vale, ya está', ya no hay marcha atrás".

"Lo dice en serio, pero espero que la situación actual no le haga retirarse pronto", aseguró.

Marko cree que las diferentes partes que están interesadas en la F1 mantienen un doble rasero, ya que las repetidas palabrotas del exdirector del equipo Haas, Guenther Steiner, fueron claves para convertirle en un héroe de culto en la serie de Netflix conocida como Drive to Survive.

"Sí, eso no es comprensible y hay un doble rasero", asintió el austriaco. "Y encima, Max no se refería a una persona. Se refería al coche, a un objeto, y no lo hizo de forma desagradable".

"Vale, quizá en una rueda de prensa que se hace por la tarde, si todo se va a tratar de forma tan estricta, en el futuro adoptes un enfoque diferente. Pero es claramente exagerado", concluyó.

Antes del Gran Premio de Estados Unidos de octubre en Austin, la asociación de pilotos de F1 [GPDA] y representantes de la FIA y la F1 mantendrán conversaciones privadas para debatir las preocupaciones, con un Verstappen que ha recibido todo el apoyo de sus compañeros de parrilla.

