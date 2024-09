¿Debería de preocupar a la F1 la amenaza de Verstappen?

Como tricampeón del mundo, Max Verstappen está acostumbrado a ser el centro de atención en un fin de semana de Fórmula 1, pero en Singapur acaparó los focos por las razones equivocadas, ya que se vio envuelto en una polémica con la FIA por usar "palabras malsonantes" en la rueda de prensa.

Todo empezó con una entrevista del presidente de la FIA Mohamed Ben Sulayem con Motorsport.com en la que dijo había pedido a la F1 a ir más allá en la erradicación de las palabrotas que se emiten en la televisión. Justo después, Verstappen dijo que su coche "estaba jodid*", lo que le acabó costando un castigo en forma de "trabajo de interés público" por parte del órgano rector, que fue recibido con incredulidad tanto por él mismo como por sus compañeros de parrilla.

Tras la sanción y siguiendo con su característico estilo rebelde, Verstappen respondió con monosílabos en las ruedas de prensa que organizó la FIA, para después llevar a cabo sus propias conferencias para medios de comunicación en el hospitality de Red Bull, donde sí respondió libremente a todos.

Las acciones de Verstappen no fueron sólo una muestra de su rebeldía y despreocupación, ya que había un trasfondo de un descontento y una amargura por cómo se había tratado todo y cómo sentía que los pilotos estaban siendo amordazados y coartados en cuanto a su libertad de expresión.

"Cuando no puedes ser tú mismo, tienes que enfrentarte a este tipo de tonterías. Estoy en una etapa de mi carrera en la que no quiero estar lidiando con estas cosas todo el tiempo. Es muy agotador", afirmó. "Por supuesto que es fantástico tener éxito y ganar carreras, pero una vez que has conseguido eso, victorias en campeonatos y carreras, también quieres pasártelo bien".

"Todo el mundo va al límite, pero si tienes que lidiar con todo ese tipo de tonterías: para mí, esa no es la forma correcta de continuar aquí, eso es seguro", dijo.

Se trata de una amenaza de dejar la competición, lo que parece extraño en un piloto de 26 años que está muy bien pagado y que ha dominado su disciplina en los últimos años, con tres títulos de pilotos y otros dos de constructores, llamado a escribir la historia de la Fórmula 1. Así que, ¿hasta qué punto debe la F1 tomarse en serio las declaraciones de Verstappen sobre su posible adiós?

Vale la pena señalar que no es la primera vez que Verstappen ha dicho que su final no está lejos. Tras ganar su primer campeonato en 2021, ya dijo que tenía pocas ganas de perseguir los récords de Lewis Hamilton o de competir en la F1 porque sí, y cuando el calendario aumentó hasta 24 carreras, además de las sprint, también amenazó con alejarse de la categoría.

"No me gusta nada", dijo al principio de la temporada pasada cuando se le pidió su opinión sobre el formato al sprint. "Creo que cuando hacemos todo ese tipo de cosas, el fin de semana se vuelve más intenso y ya estamos corriendo tantas carreras. Tenemos temporadas en las que en un momento dado haces 24 o 25 carreras y si luego empezamos a añadir aún más cosas, para mí ya no vale la pena de todos modos. No me divierte", explicó.

También mostró su descontento con los reglamentos de 2026. Al quejarse de todo eso, Verstappen puede parecer un malcriado, que coge una rabieta cuando no se sale con la suya o se hace algo que no termina de gustarle, pero la realidad es un poco diferente.

Otros pilotos pueden haber llevado mejor las crecientes exigencias de la categoría, pero vale la pena señalar que Verstappen es un piloto de verdad, que viene de una familia de pilotos. Sus éxitos le han convertido en una superestrella mundial, pero a regañadientes.

Es el tipo que, después de lograr la pole en Imola, se pasó al iRacing para ayudar a sus amigos del Sim Racing a ganar una carrera virtual de 24 horas, y que ya ha puesto en marcha sus planes para tener su propio equipo GT3 y competir en las 24 Horas de Le Mans, idealmente lo más lejos posible de la F1.

Verstappen quiere estar en la F1 sólo para correr y ganar, y ha aguantado todas estas "tonterías" como él dice adicional hasta que se ha cansado. Y, en su opinión, la censura y la continua intromisión de la FIA, como la multa que le pusieron a Carlos Sainz por cruzar la pista con bandera roja, son los últimos elementos que están empezando a inclinar la balanza hacia un adiós definitivo.

"Cuando lo vi [la sanción a Sainz], me dije a mí mismo: 'Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Este tipo de cosas son, para mí, súper tontas. Los pilotos no somos tontos", dijo el holandés al respecto.

Sobre la mesa también está el contrato de Verstappen con Red Bull hasta 2028, pero incluso más allá de cualquier cláusula que podría permitirle irse a un equipo rival, es prácticamente imposible que Red Bull pueda mantener a un piloto si ya no quiere seguir.

Pero todavía no hemos llegado a ese punto, y se espera que las conversaciones privadas de entre la GPDA y la FIA ayuden a calmar este desagradable desencuentro para que vuelva a reinar la paz.

"No sé hasta qué punto se toman en serio este tipo de cosas", dijo sobre si su protesta sería tomada en serio por el organismo rector. "Pero para mí en un momento dado, cuando vea que es suficiente, será suficiente de verdad. La Fórmula 1 seguirá sin mí, no es un problema, pero tampoco es un problema personalmente. Así son las cosas".

"Si no puedes ser tú mismo, entonces es mejor no hablar. Pero eso es lo que nadie quiere, porque entonces te conviertes en un robot y no es así como se debe actuar un deportista", añadió.