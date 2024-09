Red Bull está interesado en mantener a Ricciardo, asegura Marko

Helmut Marko, principal asesor de Red Bull, asegura que el equipo de las bebidas energéticas está interesado en retener a Daniel Ricciardo bajo su paraguas pese a su salida de la Fórmula 1.

El pasado jueves por la tarde, el piloto australiano perdió su asiento en el equipo satélite de Red Bull, RB, en favor del piloto reserva Liam Lawson.

El neozelandés será el compañero de Yuki Tsunoda a partir del GP de Estados Unidos en Austin, mientras Red Bull estudia sus opciones para su alineación de pilotos a largo plazo en el equipo principal.

Aunque las palabras de Ricciardo en redes sociales sonaban a despedida definitiva, en declaraciones en exclusiva a Motorsport.com, el asesor de Red Bull afirmó que el equipo está muy "interesado" en mantener al australiano en sus filas de alguna manera.

"Hemos tenido una conversación y está claro que estamos interesados", dijo el austriaco. "Es uno de los pilotos más populares de la Fórmula 1, sobre todo en Estados Unidos".

"Pero ahora quiere tomarse un tiempo para considerar su futuro. No creo que se vaya a otra categoría. Pero por otro lado, si ya no compite en ningún lado, ¿seguirá queriendo tener estas actividades de relaciones públicas?".

"Ricciardo también tiene mucho dinero en el banco y yo diría que es una decisión de vida para él decidir cómo quiere enfocar su vida a futuro", añadió.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, en Parc Ferme después de la carrera. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Mientras que Ricciardo podría ser tentando con algún tipo de rol de embajador, el piloto de 35 años ya ha indicado que no está dispuesto a volver al papel de piloto reserva o a luchar por su asiento en un equipo de la parte trasera de la parrilla.

"No", dijo sobre la idea de volver a ser piloto reserva. "Obviamente, el año pasado tenía mucho sentido tener un pie ahí metido y el panorama general era intentar volver a Red Bull".

"No voy a reiniciar mi carrera ahora. Tengo 35 años y sigo mostrando el ritmo que he tenido a lo largo de los años, pero obviamente ha sido evidente que me ha costado más demostrarlo cada fin de semana".

"Está claro que me resultaba más fácil cuando tenía 25 años que ahora que tengo 35, pero también es posible que la competencia sea cada vez mayor".

"Estoy contento de haber podido demostrar mi nivel alguna vez y ha sido muy divertido. Y también quiero dejar este deporte con buenos recuerdos y que no se convierta en una rutina en la que estoy cayendo en la Q1 cada fin de semana. Eso, obviamente, no es divertido", concluyó.

