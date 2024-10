Marko ve a Pérez "idealmente" fuera de Red Bull en F1 2025

El futuro de Sergio Pérez estuvo en el aire durante mucho tiempo después de sus pobres resultados en el equipo Red Bull, aunque antes de la pausa veraniega consiguió una extensión de su contrato por dos años más. Así pues, el mexicano tenía asegurada su presencia en la parrilla con los de Milton Keynes hasta, al menos, el final de la temporada 2026, pero las cosas podrían cambiar muy pronto.

El asesor de los austriacos, Helmut Marko, volvió a hablar sobre el futuro de su piloto, aunque no fue con una pregunta directamente relacionada con él, puesto que en ORF le pusieron sobre la mesa si esperaba que Max Verstappen continuase en la formación de las bebidas energéticas en 2025 después de la amenaza de su retirada por el castigo que le impuso la FIA por el uso de un lenguaje soez en la rueda de prensa del Gran Premio de Singapur.

En el momento en el que le cuestionaron si veía al neerlandés como campeón el próximo año, respondió de manera afirmativa: "E idealmente con alguien de nuestro programa junior".

Así pues, Helmut Marko indicó que la opción favorita para la temporada 2025 es tener a Max Verstappen como primer espada y contar con alguien de su academia, bien sea Yuki Tsunoda o Liam Lawson, quienes estarán en las últimas seis pruebas de la actual campaña en la escudería de Faenza, aunque no sería ninguna sorpresa que volvieran a contar con Daniel Ricciardo.

Hace muy poco, el director del equipo, Christian Horner, ya aseguró a F1 Nation que estaba dispuesto a ofrecerle un hueco como embajador, además de que no cerraba la puerta a un regreso al volante: "Espero que se quede en el deporte. Hemos dejado muy claro que queremos que siga en el equipo en calidad de embajador y, por supuesto, nunca se sabe, si Liam [Lawson] no hace su trabajo, si 'Checo' [Pérez] no hace su trabajo, nosotros ya sabemos la capacidad que tiene Daniel [Ricciardo], de lo que es capaz".

De esa forma, ya son dos de los altos cargos en Red Bull que no descartan la posibilidad de quitar a Sergio Pérez en la temporada 2025 para que otro piloto esté en un asiento que se le prometió después de firmar la renovación.

