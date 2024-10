Horner no cierra la puerta a Ricciardo por Lawson... ¡o Pérez!

La del GP de Singapur 2024 pareció la última carrera de Daniel Ricciardo en Fórmula 1, y será al menos la última de este año porque RB le sustituye por Liam Lawson a partir del próximo GP de Estados Unidos. El propio piloto australiano admitió que ya no se ve como piloto reserva porque no puede 'resetear' su carrera, y defendió que no tiene sentido ponerse de nuevo a la espera de una oportunidad que tal vez nunca llegue.

Sin embargo, Christian Horner, director de Red Bull, parece no querer cerrar del todo la puerta a un hipotético regreso, y por ello quisiera mantener cerca a Ricciardo. Cuando en el podcast F1 Nation le preguntaron cuánto echará de menos el equipo y la F1 al eterno sonriente, declaró: "Enormemente. Quiero decir, Daniel es un personaje brillante. Es un ser humano brillante. Ilumina una habitación cuando entra en ella. Ya sabes, tiene esa sonrisa contagiosa".

"Espero que se quede en el dporte. Hemos dejado muy claro que queremos que siga en el equipo en calidad de embajador. Y, por supuesto, nunca se sabe. Quiero decir, si Liam no hace su trabajo, si Checo no hace su trabajo, nosotros ya sabemos la capacidad que tiene Daniel, de lo que es capaz".

Explicando cuál sería su escenario ideal para 2025, Horner dejó claro que la prioridad era Checo Pérez, pero a su vez recordó lo pronto que cambia todo en Fórmula 1: "Obviamente, que Checo encuentre su forma y redescubra el nivel en el que estaba a principios de este año y así nada, nada cambiará. Pero como sabemos, en este negocio, dos semanas son mucho tiempo".

Horner explicó que durante 2024 Marko quiso bajar a Ricciardo del coche, pero que el objetivo fue darle más tiempo para demostrar que incluso podría sustituir a Sergio Pérez si el mexicano no recuperaba su rendimiento.

Sin embargo, y a pesar de esas frases dejando la puerta abierta, Horner también habló de Ricciardo como si ya fuera un capítulo cerrado de su vida: "Sí, me habría encantado que esta segunda etapa la hubiera utilizado como un salto, como un trampolín para volver a donde estaba, para haber completado la historia. Pero no fue así".

"Y Daniel es honesto y sincero, sabe dentro de su corazón que dio lo mejor de sí. Y ha tenido una gran carrera pero, por desgracia, el siguiente capítulo no iba a ser".

Si no es en un coche, Horner cree que Ricciardo podría seguir en el paddock de la F1 en otro rol: "Es muy bueno delante de la cámara. Es un animador natural y un showman. Estará, seguro, delante de la cámara en algún momento. Y estoy seguro de que habrá un documental o algo que será fascinante".

