Por qué Alonso negoció varias veces con Red Bull y nunca fichó, según Marko

Antes de renovar con Aston Martin para 2025, Alonso sonó como uno de los candidatos a ir a Red Bull el próximo año si no renovaban a Checo Pérez o si Verstappen, en medio de la lucha de poder en el equipo, decidía irse.

Explicando su renovación en abril, Alonso reveló que había hablado con Red Bull, y ahora Helmut Marko, asesor de la escudería de las bebidas energéticas, ha explicado por qué no ocurrió. Cuando en una entrevista que se publicará íntegramente el sábado en el canal YouTube de nuestra web hermana Formel1.de se le preguntó hasta dónde había ido ese contacto con el español, Marko dijo: "Bueno, ha habido conversaciones. Pero como he mencionado antes, para Max es muy importante un ambiente de trabajo armonioso y creo que probablemente no hubiera sido el caso con Alonso".

Una de las grandes dudas siempre que ha sonado Fernando Alonso para Red Bull es si sería posible juntarle con Max Verstappen, es decir, unir como compañeros a dos grandes campeones. A pregunta solicitada por Motorsport.com España, Marko admitió que no lo vería muy factible. "No, creo que sería muy difícil para un equipo. Alonso sería el campeón del mundo más veterano del equipo, Max el más joven, y son generaciones de diferencia", dijo.

"No creo que Alonso haga carreras de simracing o se suba a un simulador en un avión justo después de un gran premio. Así que son dos personalidades opuestas, ambos muy buenos pilotos y también personalidades. Pero cuando se trata de ver quién es más rápido, ninguno de los dos es muy modesto. Y sería muy, muy difícil para un equipo llevar eso en una dirección positiva".

Los rumores sobre Alonso y Red Bull no son exclusivos de este año o del pasado curso, sino que también en otras etapas de la carrera del ovetense se ha hablado de esa posibilidad.

Ahora, Adrian Newey saldrá de Red Bull, y Alonso rápidamente dijo que le encantaría trabajar con él en Aston Martin. Volviendo más al principio de la etapa de la escudería en la máxima categoría tras hacerse con Jaguar, Marko dijo que ese era el momento en el que el genio técnico y el piloto se podrían haber juntado, pero sugirió que Alonso no se fió.

"Bueno, estuvimos dialogando con Alonso en los primeros años de Red Bull Racing. No creo que él pensara que éramos capaces de fabricar coches que pudieran competir por ganar mundiales. Y eso no salió".

Para cerrar en la misma entrevista, Marko dedicó palabras positivas, después de continuar explicando que si Newey y Alonso no coincidieron, fue porque el asturiano no quiso. "No se puede conseguir todo en la vida, pero está claro que depende de la personalidad del piloto, y una vez más me quito el sombrero ante él por el increíble rendimiento que sigue ofreciendo a pesar de su edad", concluyó.