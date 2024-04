Alonso habló con Red Bull F1 antes de su "fácil decisión" con Aston Martin

Antes del inicio del Gran Premio de China 2024 de Fórmula 1, el equipo Aston Martin anunció la renovación a largo plazo de Fernando Alonso, con lo que el asturiano continuará en el campeonato durante algunos años más, asegurándose su presencia al menos hasta que entren en vigor las próximas reglas técnicas que se estrenan en 2026.

Sobre todo ello y sobre la decisión de firmar un nuevo contrato se preguntó al bicampeón en la rueda de prensa antes de la cita asiática, puesto que es sorprendente que con 42 años quiera seguir alargando su trayectoria en el Gran Circo. El piloto insistió en que necesitaba tomarse algo de tiempo para tomar la decisión correcta, pero defendió que acertó de pleno con unas conversaciones que apenas duraron unos días.

"Había que asegurarse que fuera la decisión adecuada para seguir pilotando en la Fórmula 1 y tener la fuerza y la motivación para continuar unos años más", afirmó. "Después de eso, asegurarme de que el equipo tenga los objetivos las próximas temporadas que marquen una ambición para seguir mejorando más y más".

"Creo que ha sido una decisión fácil para mí, y estoy orgulloso de representar a Aston Martin los próximos años. Empezamos nuestro viaje la pasada campaña de buena manera, y estoy contento por seguir, muy orgulloso, y a ver qué podemos hacer", explicó Fernando Alonso.

Antes de que llegaran a ese acuerdo, se rumoreó que el español acabaría firmando con Red Bull, pero el piloto reveló que todo con Aston Martin fue muy sencillo después del Gran Premio de Japón, y que ya no servía de nada especular con otros escenarios: "Como dije la semana pasada, ahora que ya lo he hecho, estoy con Aston Martin y no tiene mucho sentido hablar de ello [de fichar por Red Bull], solo lo voy a hacer de Aston Martin. Hablé con todos, que es lo normal, pero solo fueron unas pequeñas conversaciones".

Cuando se le insistió sobre cómo fueron las negociaciones con le equipo de Silverstone y si fueron difíciles, contestó: "No, creo que simplemente nos sentamos después de Japón y llegamos a una conclusión en apenas uno o dos días. Fue bastante simple, y una vez que llegamos al acuerdo, lo anunciamos, todo es más simple de lo que parece desde fuera, que hay muchos rumores y especulaciones entre los equipos y pilotos, con fechas límite, pero nosotros somos leales, llegamos a un acuerdo y ya está, fue simple".

