Alonso se pone en la lista de Red Bull y Mercedes para F1 2025

Después de que comenzara toda la polémica con el caso Christian Horner, se habló mucho en el paddock de un posible fichaje de Max Verstappen por Mercedes si el director de Red Bull abandonaba su puesto, por lo que quedaría un codiciado asiento libre en la escudería vigente campeona del mundo. Esos rumores también le llegaron a Fernando Alonso, al que se le preguntó durante la previa del Gran Premio de Arabia Saudí y dio su opinión sobre todo lo que se dijo sobre el neerlandés y, por supuesto, un cambio al morado si se quedara vacante ese asiento.

En el momento en el que se le puso sobre la mesa si estaba en la lista, tanto de los de Brakley al perder a Lewis Hamilton, como en Milton Keynes, el asturiano respondió: "Sí [estoy en la lista], porque no tengo ningún contrato [más allá de 2024] en este momento, así que es mejor estar en esa lista que en la de otras categorías, o estar en la retirada".

"Tomaré la decisión en el futuro, en las próximas semanas o en las próximas carreras. Primero, necesito hablar conmigo mismo, necesito tomar una decisión", dijo el ovetense. "Si yo, personalmente, quiero comprometerme en el futuro, necesito sacrificar todo lo demás en la vida para estar 100% listo para la Fórmula 1, y esa será la decisión, pero sí, en la lista o no, la pregunta es más para Max, para ellos, y yo seguiré con interés las respuestas".

Sin embargo, Fernando Alonso estaría dispuesto a firmar un acuerdo por tan solo un año, aunque insistió en que primero ha de tomar una decisión: "Necesito ver si quiero seguir corriendo. Como dije, sería egoísta si pienso en renunciar a un contrato y simplemente tener un coche de Fórmula 1, estar en la parrilla y sentirme bien, pero no soy ese tipo de persona, si me comprometo es porque realmente creo que hay posibilidad de ganar las carreras".

"Quiero estar en el simulador, quiero estar con los motores, quiero pedir 100% a una organización que sé que daré ese 100%, si no, no comprometeré", explicó Fernando Alonso. "No sé por cuánto tiempo, no sé con quién, hay muchas preguntas, pero esta es la segunda parte, la primera tiene que ver con mi propia decisión personal".

En el momento en el que se le volvió a hablar sobre el paso de Max Verstappen a Mercedes, prefirió dejar el asunto para el propio neerlandés: "Es sifícil de comentar desde fuera. Obviamente, también he leído algunos rumores, pero también hubo muchos rumores en los últimos dos o tres meses que son difíciles de creer, todos ellos".

