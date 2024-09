Magnussen critica que la FIA "castiga cosas ridículas" en la F1

Kevin Magnussen dijo en su regreso a la Fórmula 1 que el actual sistema de penalización por puntos de la FIA está "castigando cosas ridículas", lo que le llevó a ser sancionado en Bakú y aseguró que ha convertido a la categoría en algo que "ya no es el deporte que amo".

El piloto de Haas vuelve este fin de semana a la parrilla después de verse obligado a perderse el evento de Azerbaiyán tras llegar a los 12 puntos de sanción en su superlicencia.

Magnussen estuvo muy cerca de la prohibición durante varias carreras tras llegar a los 10 puntos en las primeras rondas de 2024, pero su último incidente en Monza y que fue el desencadenante de la sanción causó polémica, e incluso Pierre Gasly (a quien Magnussen golpeó) salió en su defensa.

En Bakú, varios de sus compañeros de parrilla explicaron lo que debería modificarse del sistema, unas palabras que se transmitieron a Magnussen cuando compareció ante los medios de comunicación en Singapur el jueves por la mañana.

"No he visto lo que se ha dicho, pero está bien si es así", respondió. "Mi propia opinión es que no es algo positivo para la F1 vigilar las carreras de esa manera. Se siente algo negativo cuando el deporte que tanto amas cambia de una manera que no te gusta".

"Yo soy de los que... Me gustan las carreras duras y creo que esa es una gran parte de la belleza del automovilismo: las batallas e [ir] al límite e incluso ligeramente por encima. Ese equilibrio es lo que realmente importa y en este momento me parece que están castigando cosas ridículas".

"Personalmente, como aficionado a la Fórmula 1, me gustaría que este deporte se abra de nuevo y permita que haya buenas peleas rueda a rueda en la pista", dijo.

Magnussen probó la IndyCar en 2021 y está a favor del enfoque de esa serie Foto de: Art Fleischmann

Cuando se le preguntó cómo haría él las cosas, Magnussen sugirió que la Fórmula 1 debería buscar emular a la IndyCar cuando se trata de vigilar las carreras.

"He corrido en IndyCar", dijo. "Y he visto carreras por televisión y creo que lo tienen bien controlado allí. Tienen carreras que son fantásticas. Los pilotos se respetan entre sí. Les dejan esa responsabilidad en sus manos, y creo que eso funciona. Tienes que ser duro y estos coches se sacan a la pista siendo conscientes de que pueden sufrir daños".

"Y, si lo hacen, el piloto que dañe su coche será penalizado, es lo normal. Y creo que la única diferencia entre la Fórmula 1 y la IndyCar son los circuitos. Los circuitos aquí no son buenos para correr. Con todo esto de los límites de pista, he sumado todos mis puntos de sanción más o menos por culpa de eso".

"Creo que es un poco estúpido estar unos centímetros fuera de una línea y terminar con una prohibición para correr en una carrera por eso. No es el deporte que amo", añadió.

Magnussen también dijo que cree que la FIA se ha dado cuenta de que ese no es el camino a seguir.

"Espero que abran la mente y se den cuenta de que tienen que confiar en los pilotos", añadió. "Por supuesto que hay cosas que hay que controlar, como moverse al frenar y eso. Hay cosas que son peligrosas y que hay que controlar. Pero aparte de esas pequeñas cosas, hay que dejarse llevar".

Ahora que regresa a la Fórmula 1 y lo hace con cero puntos de penalización, Magnussen bromeó con el hecho de que ha sido "castigado pero luego vuelves y es como, '¡oh, listo para el desastre ahora!".