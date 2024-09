Gasly pedirá anular la "injusta" prohibición de correr a Magnussen

El piloto francés pidió a los comisarios del Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1 que anularan la sanción impuesta a Kevin Magnussen que provocará que el danés alcance el máximo de puntos de penalización en su superlicencia. Los dos tuvieron un pequeño toque en la Variante della Roggia, lo que generó que ninguno tomara la curva.

El de Haas adelantó más tarde al de Alpine en su actuación para llegar al noveno lugar en la meta, que se convirtió en una décima plaza cuando se le aplicaron los diez segundos por ese incidente. Más tarde se le impusieron otros dos puntos en su licencia, con lo que llega a doce, los necesarios para que la FIA le prohíba competir en una prueba del mundial.

Pierre Gasly consideró que el contacto final fue "nada" y "un poco de rueda con rueda", además de añadir que estaría encantado de visitar a los comisarios y animarles a revocar la decisión en favor de su rival: "Sinceramente, no fue nada, toda la tarde fuimos lentos. Tenemos que mejorar porque creía que tendríamos más potencial en la carrera, y fue mucho más difícil".

"Alguien me ha dicho que le han penalizado con diez segundos, estoy un poco sorprendido por ello porque lo ha intentado, pero ha sido un poco rueda con rueda, y al final no he perdido tiempo, estoy un poco sorprendido", continuó. "Espero que de alguna manera puedan revertir la situación, porque sería injusto. Estaré encantado de hacerlo [hablar con los comisarios], veré lo que puedo hacer, sería muy injusto por el incidente que fue".

Fernando Alonso también se unió a la situación de Kevin Magnussen, y consideró que algunos de los puntos que acumuló no estaban en línea con la lógica inicial de tomar medidas drásticas contra el pilotaje peligroso. Aceptó que, aunque las sanciones de tiempo eran necesarias, el dolor de esos puntos de castigo por lo que consideraba que eran infracciones menores era difícil de entender.

"Al 100% [siento empatía] porque los puntos de penalización, como hemos discutido muchas veces, deberían ser por conducción peligrosa, algo que es un peligro para el deporte y para los demás", explicó el español. "Y creo que un par de esos puntos que acumuló, no estoy seguro, no tengo la lista aquí, pero a veces es solo por pisar la línea blanca del pitlane, unsafe reléase, todo ese tipo de cosas".

"Eso es parte de las carreras, eso es un drive through, eso es una penalización de cinco segundos. Entiendo las sanciones de carrera, pero las de seguridad son un poco más difíciles de comprender", señaló el dos veces campeón del mundo.

Por otro lado, el director de la escudería estadounidense, Ayao Komatsu, trató de comentar el castigo a su piloto de una forma más cautelosa, y se trataba solo de una "acumulación de puntos", además de que sentía que "debería discutirlo directamente con los comisarios, en lugar de decir ciertas cosas en público".

