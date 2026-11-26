Fórmula 1 GP de España

La Selección Española de Fútbol tendrá un homenaje en el circuito de F1 de Madring

La curva 2 de MADRING se llamará 'Dos Estrellas' en homenaje a los dos Mundiales de España en el Fútbol masculino, tras un acuerdo entre IFEMA y la RFEF.

Juanjo Sáez

Editado: 26 nov 2026, 14:29

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La Fórmula 1 y el fútbol español estrecharán lazos de cara a los próximos grandes acontecimientos deportivos que acogerá la capital de España, Madrid.

La curva 2 de Madring, el circuito que debutó en el calendario de F1 este año, pasará a estar pintada de color rojo, con dos estrellas en color amarillo y acogerá el nombre de 'Dos Estrellas', en homenaje a los dos títulos mundiales conquistados por la Selección Española masculina de fútbol en 2010 y 2026, ambos en la prórroga y con goles de Andrés Iniesta y Ferrán Torres respectivamente.

El anuncio se enmarca dentro del convenio de colaboración firmado entre IFEMA MADRID y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), cuyo objetivo es identificar y desarrollar iniciativas que refuercen la posición de España y de Madrid como referentes internacionales en la organización de grandes eventos deportivos.

El acuerdo busca aprovechar la repercusión internacional de competiciones como la F1 y el Mundial de fútbol de 2030 para impulsar la imagen del país, su economía y el turismo. En ese contexto, ambas instituciones también han confirmado su presencia en FITUR 2027, donde ocuparán stands consecutivos para mostrar el potencial de Madrid como sede de acontecimientos deportivos de primer nivel.

La colaboración también contempla acciones cruzadas entre la F1 y las competiciones organizadas por la RFEF. La Federación promoverá oportunidades de visibilidad para el Gran Premio de España y para IFEMA durante sus eventos, especialmente aquellos relacionados con el Mundial de 2030, las distintas selecciones españolas, tanto masculinas como femeninas, así como también el fútbol sala.

José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID, destacó la importancia de trabajar conjuntamente para potenciar competiciones capaces de convertirse en herramientas de dinamización económica y turística, además de reforzar la imagen internacional de España.

Por su parte, Rafael Louzán, presidente de la RFEF, calificó el acuerdo de "estratégico" y "muy beneficioso" para ambas instituciones y para la promoción del país. El dirigente destacó también el papel de las selecciones españolas como embajadoras internacionales del deporte nacional.

De esta forma, Madring suma un nuevo guiño al deporte español antes del regreso de la Fórmula 1 en 2027. La curva 2 a partir de ahora llevará el nombre de 'Dos Estrellas', una clara referencia a los dos títulos mundiales de la Selección masculina de Fútbol que quedará integrada en el trazado del futuro Gran Premio de España.

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