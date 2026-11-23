Fórmula 1
Madring presenta mejoras en la experiencia de los fans en el GP de España de F1
El circuito de Madring ha dado a conocer cómo planea mejorar la experiencia de los aficionados que vayan al GP de España de F1 desde 2027. Más entradas a la venta este martes.
Jose Carlos de Celis
Editado: 23 nov 2026, 10:51
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Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
El Gran Premio de España de Fórmula 1 ha presentado las mejoras que espera que ayuden a los aficionados que acudan al circuito de Madring desde 2027 a tener una experiencia aún mejor que el estreno el pasado septiembre. Además, este martes (a las 16:00h) saldrán a la venta las entradas de Admisión General (Pelouse), las más económicas de todo el reciento, y las de la grada cubierta de la Monumental, la icónica curva.
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Tras escuchar a los fans que acudieron a la primera edición del GP de España en Madring, se ha trabajado en mejorar la visibilidad, en aumentar las zonas de sombra y en crear activaciones para aumentar el espectáculo y el ambiente.
El GP de España 2027 de F1 será del 10 al 12 de septiembre, y entre los cambios destaca mayor libertad y más visibilidad desde Pelouse. Después de que algunos aficionados señalaran margen de mejora en visibilidad y el terreno de esa zona en la primera edición, se mejorará el pavimento y se ofrecerá un mejor ángulo y una perspectiva más despejada de las vistas que ofrece ese punto. Además, se promete mayor libertad de movimiento y un ambiente más festivo.
En cuanto a la Monumental 12A, la grada en la famosa zona del circuito, se incorporará una cubierta para protegerse del sol después de una calurosa experiencia en la edición de 2026. Como ya se informó, lo que se mantiene para 2027 es que no se puede elegir un asiento concreto, sino que se tiene que adquirir una entrada para la grada que se desee y luego se asignará el asiento concreto a posteriori.
Todavía no se han explicado en qué zonas se instalarán más sombras ni cómo será la movilidad en 2027, pero los organizadores recibieron foto el feedback de los aficionados en lo que pudo ser mejorable en el estreno.
Más allá de la experiencia de los aficionados (se calcularon un total de 352.618 asistentes congregados durante el GP de España 2026), tal y como adelantó Motorsport.com el mismo lunes tras la carrera, Madring revelará cambios en su trazado para que las carreras también sean más emocionantes, con el claro objetivo de mejorar el espectáculo en pista y propiciar más acción.
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