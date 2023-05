Lo que la Fórmula 1 ha aprendido de la NASCAR, según Steiner

El programa de apoyo en el fin de semana del GP de Miami fue corto en comparación a otras carreras -la Porsche Carrera Cup North America fue la única serie de carreras que se celebró aparte de la Fórmula 1-, y todavía hay mucho que ofrecer en la pista en términos de entretenimiento para los aficionados, aunque hubo zonas de entretenimiento para adultos y de juego para los niños.

"Creo que la Fórmula 1 lo está haciendo muy bien ahora", comentó Steiner, que ve a Liberty Media como uno de los pilares cruciales en el camino para que los grandes premios copien algo de la NASCAR. Para el máximo responsable de Haas es importante subrayar que el factor espectáculo no se lleva la palma.

"Lo que hacen muy bien es que el deporte sigue siendo el eje de todo. Tienes la carrera de Fórmula 1 y los viernes y sábados por la noche hay conciertos de gran calidad o DJs. No es lo mismo que haya un concierto y también una carrera el domingo", dice Steiner.

El espectáculo musical para el que se reunió la comunidad de la Fórmula 1 en Miami el sábado por la noche tuvo lugar no muy lejos del Miami International Autodrome, en los terrenos del Hard Rock Hotel de Hollywood (Florida). Sin embargo, en la víspera del gran premio no se tocó música allí, sino que el ex jugador de la NBA Shaquille O'Neal -más conocido en la escena musical como DJ Diesel- pinchó. Entre los invitados se encontraban Daniel Ricciardo y Christian Horner.