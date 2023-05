Liberty Media quiere 10 fines de semana al sprint en la F1 2024

Liberty Media sigue su propio camino. Aunque será imposible obtener el consenso total de insiders y aficionados, el formato de carrera al sprint parece haber convencido a los titulares de los derechos comerciales de la Fórmula 1 para apostar más por este tipo de fines de semana.

Ya se habla de 2024, y por las informaciones recogidas en el paddock de Miami parece que el objetivo es aumentar el número de pruebas sprint de 6 a 10 en el próximo calendario, con un formato en la línea del que debutó en el Gran Premio de Azerbaiyán el pasado fin de semana.

A la espera de conocer la valoración global de las acciones televisivas (se analizará al final de la temporada), lo que es seguro es que los organizadores locales que han obtenido el formato sprint se han comprometido a pagar un extra en comparación con los que acogen el programa tradicional. En 2024 volverá el Gran Premio de China, lo que elevará a 24 el número de carreras del calendario, y con la adición de 10 carreras sprint habrá 34 programadas a lo largo de la temporada 2024.

Ahora será una cuestión de qué circuitos estarán dispuestos a gastar más para tener un fin de semana con dos clasificaciones y dos carreras, y en qué momento del año se concentrarán. Los beneficios económicos a corto plazo están garantizados, pero persisten las dudas sobre el efecto que tendrá un aumento de carreras de esta magnitud a lo largo de los años.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

En el paddock casi nadie se pronuncia públicamente en contra de esta perspectiva, pero con los micrófonos apagados surgen algunas dudas.

"Hay un riesgo de saturación", comentaba un insider. "hoy no tenemos las herramientas para demostrarlo, pero hay otros deportes que han cometido este error. La Fórmula 1 debe seguir siendo un acontecimiento, como la Liga de Campeones lo es en el fútbol, y no como los campeonatos nacionales que ahora ofrecen algo casi todos los días, quitando un poco el gusto por la exclusividad".

Tras Bakú, la mayoría de los pilotos y varios directores de equipo se pronunciaron a favor del nuevo formato, dejando sólo a Max Verstappen como la voz discordante. Pero, off the record, la mayoría de los 'pros' no son tan abrumadores.